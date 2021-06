Schock für Linus Calzaferri - keine Mehrzweckhalle in Kirchberg.

Kirchberg Warum Linus Calzaferri das Nein zu den Schulhausbauten knapp drei Wochen nach der Abstimmung noch immer nicht nachvollziehen kann Mitte Juni haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Antrag zum Erweiterungsbau des Schulhauses Sonnenhof plus den Bau einer Mehrzweckhalle mit Tiefgarage an der Urne versenkt. Linus Calzaferri, Präsident der Vereina Kirchberg und ehemaliger Gemeinderat, rätselt noch immer über die Gründe. Beat Lanzendorfer 30.06.2021, 13.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich weiterhin gedulden, bis in Kirchberg eine Mehrzweckhalle gebaut werden kann. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Schock ist noch nicht überwunden. Mehr als zwei Wochen nach der Ablehnung des Erweiterungsbaus beim Schulhaus Sonnenhof plus Neubau einer Mehrzweckhalle mit Tiefgarage an der Urne, zerbricht sich Linus Calzaferri weiterhin den Kopf, weshalb es so weit gekommen ist.

Der ehemalige Kirchberger Gemeinderat und langjährige Präsident der Vereina Kirchberg, ein Zusammenschluss von 19 Vereinen, war vom Start weg in das Projekt involviert. Er hat das Nein an der Urne zwar noch nicht verdaut, zeigt sich mittlerweile aber gefasst.

Er habe sich nicht von den Emotionen leiten lassen wollen, weshalb er sich erst jetzt äussere. Seine Erkenntnis bleibe aber dieselbe: «Ich glaube, vielen Stimmberechtigten war nicht bewusst, was sie mit ihrem Nein an der Urne bewirken.»

Planungs- und Projektierungskosten sind weg

Linus Calzaferri erwähnt die Planungs- und Projektierungskosten, die mehr als eine Million Franken verschlungen hätten und jetzt verloren seien. Steuergelder notabene.

Wo denn für ihn die Gründe liegen würden, weshalb es zum Nein gekommen sei? Am Raumbedarf in Kirchberg würden wohl die wenigsten zweifeln. Die vier Wochen vor der Abstimmung aufkommenden Diskussionen um eine mögliche Schliessung des Dietschwiler Schulhauses hätten aber nicht gutgetan. Zur Erinnerung: Der Schulrat hatte mitgeteilt, eine mögliche Schulschliessung in Dietschwil auf das Schuljahr 2022/2023 ins Auge zu fassen. Später erklärte er, das Projekt zurückzustellen und die Situation frühestens im Jahr 2025 neu zu beurteilen.

Dies habe aus Sicht von Calzaferri wenig zur Vertrauensbildung beigetragen und zum Meinungsumschwung kurz vor der Abstimmung geführt. «Vorher war es doch zu keinen Diskussionen um das Bauprojekt gekommen.» Vielleicht könne man es auch als Denkzettel an die Behörden interpretieren.

Der ehemalige Gemeinderat bemängelt die fehlende Solidarität

Im Nachhinein sei man immer schlauer. Es sei wohl ein Fehler gewesen, die Bazenheider und Kirchberger Schulhausprojekte gestaffelt realisieren zu wollen. Die in diesem Zusammenhang im Jahr 2017 befürchteten Steuererhöhungen hätten sich ja nicht bewahrheitet, im Gegenteil. Der Gemeinde war es sogar möglich, für das abgelehnte Bauprojekt sieben Millionen Franken Rückstellungen zu bilden.

Der langjährige ehemalige Gemeinderat bemängelt auch die fehlende Solidarität der Kirchberger Bürgerinnen und Bürger untereinander.

Linus Calzaferri, Präsident der Vereina Kirchberg und ehemaliger Gemeinderat. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe die gegenseitige Unterstützung in den Dörfern aber auch innerhalb des Dorfes Kirchberg vermisst.»

Leider seien auch persönliche Interessen im Vordergrund gestanden, die zur negativen Stimmungsmache beigetragen hätten. Calzaferri ist überzeugt: «Es gibt nur Verlierer.»

Möglichst schnell nach Lösungen suchen

Calzaferri zeigt sich auch enttäuscht darüber, dass nun einige Ortsparteien der Realisierung einer Mehrzweckhalle keine Priorität mehr einräumen. «Der Bedarf nach Schulraum ist ausgewiesen, derjenige nach einer Mehrzweckhalle allerdings auch.»

Wie soll es nach ihm nun weitergehen? «Die Vereine sind das Gerüst einer Dorfgemeinschaft. Ich würde mir wünschen, dass dies von den Behörden anerkannt und deshalb weiterhin auch an einer Lösung für eine Mehrzweckhalle gearbeitet wird.» Und:

«Es kann nicht sein, dass das Thema Mehrzweckhalle im Sand verläuft und wir in zehn Jahren immer noch an Ort treten.»

Mehrzweckhalle schon zum zweiten Mal abgelehnt

Der Wunsch nach einer Mehrzweckhalle im Dorf Kirchberg besteht schon seit langem. Im Jahr 2009 trat die Vereina Kirchberg mit der Bitte an den Gemeinderat, für den in die Jahre gekommenen Saal im Toggenburgerhof eine Ersatzlösung zu suchen.

Das daraufhin erarbeitete Projekt stiess bei den Stimmberechtigten allerdings auf wenig Gegenliebe. Im Herbst 2012 lehnten sie in Koordination mit dem Ausbauvorhaben der Hotel Toggenburgerhof AG einen 17,5-Millionen-Kredit für den Neubau eines Gemeindesaals ab.

Das daraufhin erarbeitete zweite Projekt, das in einer breit abgestützten Saalkonferenz gemeinsam mit der Schule geplant wurde, erhielt am 13. Juni dieses Jahres ebenfalls keine Zustimmung. 1735 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger lehnten die Erweiterung des Primarschulhauses Sonnenhof, den Neubau einer Mehrzweckhalle sowie eine dazugehörige Tiefgarage im Umfang von 19,5 Millionen Franken ab. Lediglich 1481 waren dafür. Wie es nun weitergehe, sei offen, gemäss Gemeindepräsident Roman Habrik sei man zurück auf Feld 1.