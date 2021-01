Kirchberg Pionierrolle: Mit der Anstellung eines Job-Coachs beschreitet die Toggenburger Gemeinde bei der Sozialhilfe seit gut einem Jahr neue Wege Der 44-jährige Christian Fritschi betreut in der gemessen an den Einwohnern grössten Gemeinde des Toggenburgs Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Beat Lanzendorfer 12.01.2021, 05.00 Uhr

Christian Fritschi ist seit Dezember 2019 Job-Coach der Gemeinde Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Gemeinde Kirchberg leben zurzeit rund 200 Menschen mit Fluchthintergrund, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Sie und sämtliche weiteren Sozialhilfeempfänger werden von Urs Marti, Leiter des Sozialamtes und der Einwohnerdienste, sowie von seinem Mitarbeiter Pascal Hollenstein unterstützt.

Seit dem 1. Dezember 2019 gehört Christian Fritschi zum Team. In seiner Funktion als Job-Coach hat er die Aufgabe, ihm zugewiesene Personen in den ersten Arbeitsmarkt zu führen.

Zurzeit sind es 25 Frauen und Männer, die auf der Suche nach einer Arbeitsstelle die Hilfe des Job-Coachs in Anspruch nehmen. Fritschi erklärt:

«Es handelt sich nicht nur um Flüchtlinge, unter den Sozialhilfebezügern sind auch Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländer ohne Fluchthintergrund. Das hält sich ungefähr die Waage, wobei das Verhältnis Mann/Frau aktuell in etwa 70 zu 30 Prozent beträgt.»

Die Klienten werden monatlich aufgeboten

Wie es die Berufsbezeichnung bereits ausdrückt, wirkt der 44-jährige Fritschi bei der Suche einer Arbeitsstelle unterstützend mit. «Ich verlange von den Klienten Eigeninitiative und sehe mich in erster Linie als Bezugsperson.» In einem Erstgespräch werde der Ist-Zustand analysiert, anschliessend die erforderlichen Unterlagen (Bewerbungsdossiers etc.) gemeinsam erarbeitet.

Fritschi bietet seine Klienten anschliessend monatlich zu einem Coachinggespräch auf, in dem das Erarbeitete besprochen und eruiert werde, welche weiteren Massnahmen sinnvoll seien. Er helfe selbstverständlich bei den Bewerbungen, erwarte aber, dass sich die Klienten selbst um Arbeit bemühen.

Nebst der persönlichen Betreuung der Arbeitssuchenden ist der Job-Coach häufig unterwegs, um mit möglichen Arbeitgebern das Gespräch zu suchen. Die persönliche Kontaktnahme erachtet Fritschi nach wie vor als beste Lösung, auch wenn sie oftmals «mit Klinkenputzen» verbunden sei, wie er sich ausdrückt.

«Nicht selten ergeben sich dadurch Angebote wie Schnuppereinsätze, Probetage oder Praktika.» Gut klappe auch die Zusammenarbeit mit der Institution Buecherwäldli in Wil, in deren Werkstätten die Klienten in verschiedenen Berufen ihre Eignung ausloten könnten.

Grundkenntnisse in deutscher Sprache sind vorhanden

Jene Flüchtlinge, die beim 44-jährigen Christian Fritschi das Büro betreten, verfügen bereits über Grundkenntnisse der deutschen Sprache. «Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass wir Kurse vermitteln, wenn das Deutsch noch verbessert werden muss, um die Chance auf Arbeit zu verbessern.» Dies könne auch von möglichen Arbeitgebern angeregt werden.

Der Arbeitsplatz von Christian Fritschi befindet sich im Kirchberger Gemeindehaus. Bild: Beat Lanzendorfer

Möchten alle, die kommen, auch arbeiten? Er spüre in den Gesprächen jeweils schnell, wie gross die Motivation sei, sich um eine Arbeitsstelle zu bemühen. Dazu Fritschi:

«Die meisten sind motiviert und möchten ihre Situation verbessern.»

Klar gebe es auch andere Beispiele. Letztlich sei es das Ziel, eine für alle Parteien gute Lösung zu finden. Dabei verhehlt er nicht, dass das Druckmittel «Kürzung der Sozialleistungen» schon Anwendung gefunden habe. Auf der anderen Seite zeigt Fritschi auch Verständnis für die Menschen.

«Sie kommen vielfach aus anderen Kulturkreisen und haben nicht die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten, die uns hier offenstehen.» Und dann sei es teilweise so, dass ihre Ausbildung in der Schweiz nicht anerkannt werde.

Das Konzept hat breite Resonanz gefunden

Bei welchen Arbeitgebern finden die Menschen Arbeit? «Das sind ganz unterschiedliche Branchen», erklärt Fritschi. «Natürlich gehören die fleischverarbeitenden Betriebe im Bazenheider Industriegebiet dazu, wir pflegen mit ihnen sehr gute Kontakte.» Darüber hinaus konnte der Job-Coach Stellensuchenden Arbeit in den Bereichen Pflege, Reinigung, Lieferdienst oder Bau vermitteln.

Job-Coach Christian Fritschi. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich hatte schon eine Person, die einige Monate in einem Betrieb arbeitete, bevor sie im letzten Sommer am selben Ort eine Ausbildung beginnen durfte.»

Das Konzept finde auch bei den Arbeitgebenden immer mehr Anklang. «Wir erledigen für den Arbeitgeber bei Bedarf die administrativen Aufgaben, zudem stehen wir als Ansprechperson zur Verfügung.» Dies sei zwar keine Garantie, dass es mit dem neuen Arbeitnehmer gut komme, es baue aber Hürden und Hemmschwellen ab und gebe dem Arbeitgeber Sicherheit.

Fritschi setzt sich natürlich Ziele, aber nicht in erster Linie kurzfristige. «Meine Arbeit soll nachhaltig sein.» So bleibt er für die Klienten und Arbeitgeber im Hintergrund aktiv oder begleitet Lernende bis zum Ende der Ausbildung.

Christian Fritschi ist im Job angekommen

Als positives Beispiel erwähnt der Job-Coach jenen Mann, der Anfang Jahr in einem Kirchberger Betrieb als Hilfsarbeiter begonnen hat und Ende Jahr zum Teamleiter befördert wurde. Dank guter Kontakte konnten auch zwei Personen für einen viermonatigen, temporären Einsatz ans Kantonsspital St.Gallen vermittelt werden. Sie werden zum Desinfizieren der Betten eingesetzt. Die Coronapandemie hätte auch bei seiner Arbeit Auswirkungen gehabt:

«In der Gastronomie und im Detailhandel fallen leider weniger Stellen an.»

Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit

Was zieht Fritschi, der in Bazenheid aufgewachsen ist und nach einem kurzen Abstecher nach Flawil mittlerweile seit mehreren Jahren wieder im Dorf wohnt, nach dem ersten Jahr für ein Resümee?

«Ich fühle mich im Job angekommen und liebe meine Arbeit. Es ist eine Herzensangelegenheit und trotz Höhen und Tiefen sehr befriedigend. Mich freut es, dass ich meiner Gemeinde, in der ich praktisch immer gelebt habe, etwas zurückgeben kann. Ein Vorteil ist dabei sicher, dass ich hier praktisch alles und jeden kenne.»

Und natürlich gebe es auch Ereignisse, welche ihn ärgern – verpasste Termine von Klienten zum Beispiel. Er habe aber gelernt, solche «Rückschläge» nicht als persönliche Niederlage einzuordnen.

Die Leistungsbilanz fällt positiv aus

Seine bisherige Leistungsbilanz in den 13 Monaten seit seinem Stellenantritt sieht er als positiv: Zwölf Personen konnten in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es sei ein gutes Gefühl, Menschen wieder eine Perspektive im Leben geben zu können. Die bisher daraus resultierenden Minderausgaben bei der Sozialhilfe betragen monatlich rund 16'000 Franken.

Mit dem Einsatz des Job-Coachs bietet die Gemeinde Kirchberg eine effiziente Unterstützung in Bezug auf die Integration in den Arbeitsmarkt. Jede nachhaltig integrierte Person wird in ihrer Selbstständigkeit gestärkt und im Selbstbewusstsein gefördert.

Um die gestiegenen Anforderungen weiterhin abdecken zu können, soll das Pensum von Christian Fritschi von derzeit 60 per kommenden April auf 80 Stellenprozente erhöht werden.