Kirchberg Nachbar der evangelischen Kirche: «Wir wollen eine Kirche mit einem schönen Geläut, nichts anderes» Im Konflikt um den Glockenklang der evangelischen Kirche in Kirchberg zeichnet sich zwar eine Lösung ab, doch diese ist den Anwohnern nicht schnell genug. Beat Lanzendorfer 23.03.2021, 05.00 Uhr

Die Diskussionen um den Glockenklang der evangelischen Kirche in Kirchberg haben an Intensität zugenommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Konflikt um das Geläut der evangelischen Kirche in Kirchberg schwelt seit Jahren. Hauptärgernis ist dessen Klang, der laut den Anwohnern mehr mit einem «Gescherbel» statt mit einem lieblichen Klang gleichzusetzen sei. Nun ist eine Lösung in Griffweite, das eingeschlagene Tempo ist den genervten Anwohnern aber zu langsam. Sie fordern eine schnellere Sanierung des Glockenstuhls.

Sanierung soll erst 2022 erfolgen

Vorgesehen ist das nämlich frühestens 2022. Für den Voranschlag jenes Jahres will die evangelische Kirche einen Kredit von 100'000 Franken durch die Kirchbürgerversammlung bewilligen lassen. Für Rolf Klaus und Michael Gähwiler, sie sprechen für 76 Anwohner, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die Sanierung des Glockenstuhls nicht gleichzeitig mit der im Sommer 2021 vorgesehenen Renovierung des Kirchturms erfolgt.

Harald Frauenfelder, Präsident der evangelischen Kirchgemeinde Kirchberg. Bild: Ruben Schönenberger

Mit den Vorwürfen konfrontiert, erklärt Harald Frauenfelder, Präsident der Kirchenvorsteherschaft: «Bei der Planung der Renovation des Kirchturms stand die Sanierung der Fassaden mit dem Ausbessern von Rissen im Zentrum. Das Baugesuch haben aber Anwohner während zweier Jahre mit Einsprachen und einem Rekurs blockiert.»

Sie hätten unter dem Aspekt argumentiert, dass gleichzeitig eine Lärmsanierung erfolgen soll. Im Verlaufe des Verfahrens hätte sich dann herausgestellt, dass nicht die Lautstärke des Geläuts das Hauptproblem sei, sondern die Klangqualität der Glocken stört. Eine bauseitige Renovation des Kirchturmes und eine Verbesserung der Klangqualität der Glocken seien aber zwei ganz verschiedene Projekte.

Spätere Sanierung wird befürchtet

Rolf Klaus. Bild: Beat Lanzendorfer

Klaus und Gähwiler können trotzdem nicht verstehen, weshalb der Kirchenvorstand mit der Sanierung des Glockenstuhls erst im kommenden Jahr beginnen möchte. «Wenn überhaupt, vielleicht wird es auch später, nach den bisherigen Erfahrungen ist dies eine reine Verzögerungstaktik», enerviert sich Klaus.

Dem entgegnet Frauenfelder: «Wenn der Antrag an der Kirchbürgerversammlung am 29. März bewilligt wird, ist die Sanierung im kommenden Jahr vorgesehen. Für diese werden unter anderem die Glocken ausgemessen und individuelle Klangprofile erstellt. Aufgrund von diesen Profilen werden neue Klöppel berechnet und hergestellt. Die Fachfirmen brauchen dazu einen entsprechenden Vorlauf und müssen die nötigen Vorabklärungen jetzt starten und die Ausführung für 2022 einplanen.»

Die Anwohner finden hingegen, es gebe gute Gründe, vorwärtszumachen. In der Jahresrechnung stehe nämlich auch, dass die Firma Rüetschi AG, welche auf diesem Gebiet führend ist und damals die Kirchberger Glocken herstellte, nach Abklärungen zur Erkenntnis gelangte, dass «eine Verbesserung der Klangqualität, verbunden mit einer Reduktion der Lautstärke, machbar und empfehlenswert ist». Aufgrund eines schriftlichen Berichts der Firma Rüetschi sei dem Kirchenvorstand seit dem 25. September 2018 bekannt, in welch desolatem Zustand sich das Geläut und die Installationen befänden.

So hört sich der Glockenklang der evangelischen Kirche in Kirchberg an. Quelle: Beat Lanzendorfer

Weitere Gründe der Anwohner

Klaus und Gähwiler liefern noch einen weiteren Grund, der aus ihrer Sicht für eine schnellere Sanierung spricht: «Harald Frauenfelder, der Präsident der evangelischen Kirchgemeinde, argumentierte, dass die Sanierung des Glockenstuhls sowie die Renovation des Kirchturms aus finanziellen Gründen nicht gleichzeitig zu stemmen ist, tatsächlich verfügt die evangelische Kirchgemeinde gemäss Jahresrechnung über flüssige Mittel von knapp 700'000 Franken», erklärt Klaus.

Michael Gähwiler. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Finanzen würden nach Ansicht der beiden für eine schnellere Sanierung sprechen: Sämtliche Spezialisten in Europa seien nämlich der Ansicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zu grosse Klöppel in die Glocken eingesetzt wurden.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Glocken beschädigt werden. Mit Jahrgang 1953 falle die evangelische Kirche in Kirchberg in diesen Zeitraster. «Die Verzögerung hat nicht nur Schäden im Geläut zur Folge, letztlich werden auch die Finanzen der Kirchgemeinde in Mitleidenschaft gezogen, weil der Schaden grösser wird», sagt Gähwiler.

Kirchgemeinde hätte immer offen kommuniziert

Zum Thema Finanzen sagt Frauenfelder: «Damit wir unsere jährlichen Budgets nicht mit hohen Abschreibungen belasten, müssen die Baugeschäfte etappiert werden.» Nach der Renovation des Innenraums der Kirche folgten Arbeiten am Pfarrhaus, die Innenrenovation des Kirchgemeindehauses Bazenheid und die Sanierung des Mehrzweckraums für die Sonntagsschule in der Kirche.

Nun folge in diesem Jahr die Renovation des Kirchturmes. «Wir haben immer offen kommuniziert, dass der nächste Schritt die Sanierung des Glockenstuhls ist.» Diese soll nun zügig angegangen werden.

«Nebst einer verbesserten Klangqualität versprechen wir uns auch eine Lärmreduktion, womit den Anliegen der Anwohner auf jeden Fall Rechnung getragen wird.»

Die Risse im Kirchturm sind deutlich zu sehen – die Renovation erfolgt in diesem Jahr. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Streit um das Glockengeläute sei zeitweise auch die politische Gemeinde involviert gewesen, sie hätte aber nichts zu einer einvernehmlichen Lösung beitragen können. Schon vorher sei von den Anwohnern erreicht worden, dass das Geläut zwischen 22 Uhr und 7 Uhr abgestellt wurde. Gemäss geltendem Recht sei der evangelischen Kirche aber ohnehin nichts anderes übrig geblieben. Messungen des Kantons hätten nämlich ergeben, dass die Werte weit über den erlaubten Grenzwerten liegen.

Den Anwohnern sind die Hände gebunden

Sollten die evangelischen Kirchbürger dem Antrag an der Kirchgemeindeversammlung am 29. März zustimmen und die 100'000 Franken erst für das Jahr 2022 bewilligen, wären Klaus und Gähwiler die Hände gebunden. Als nicht evangelische Gemeindemitglieder sind sie bei der evangelischen Kirchgemeindeversammlung nicht stimmberechtigt und können auch keinen Antrag stellen. Leider hätte sich aus evangelischen Kreisen bisher noch niemand gefunden, der sich für ihr Anliegen einsetzen würde.

Die beiden Anwohnervertreter hätten nicht die Absicht, das Glockengeläut vollständig zum Verstummen zu bringen, sagen sie. Die Anwohner fühlten sich aber nicht ernstgenommen, zumal sie vom Kirchenvorstand schon Aussagen zu hören bekamen wie: «Klar, der Klang der Glocken ist nicht mehr schön, aber von einer fast 70-jährigen Glockenanlage sei nichts mehr anderes zu erwarten. Ein so altes Geläut dürfe etwas scheppern und komisch klingen.» Das sei aber ein schwacher Trost und mildert den Ärger nicht.

«Wir wollen nicht, dass das Glockengeläut während des Tages abgestellt wird, aber wir pochen darauf, dass eine Sanierung zeitnah so erfolgen könnte, dass wieder ein erträglicher Klang zu hören ist und kein Gescherbel. Wir wollen eine Kirche mit einem schönen Geläut, nichts anderes», fasst Gähwiler zusammen, der nach endlosen Diskussionen in den vergangenen fünf Jahren auf eine abschliessende Lösung hofft.