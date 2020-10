Kirchberg: Nach Selbstunfall weitergefahren – Zeugenaufruf Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ist es auf der Husenstrasse zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Die vorerst unbekannte Autofahrerin setzte die Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Sie konnte ausfindig gemacht werden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 08.10.2020, 11.27 Uhr

Die Kantonspolizei sucht Zeugen dieses Unfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignet hat. Bild: Kapo

(kapo/uh) Die 20-jährige Frau fuhr mit ihrem roten Mercedes in Richtung Bazenheid, schreibt in die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Beim Feuerwehrdepot überholte sie einen weissen Kleinwagen. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie wenig später in der Linkskurve beim Dorfausgang ins Schleudern.