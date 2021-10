Dioxin im Boden: Auch bei der KVA in Bazenheid?

Kirchberg Nach erhöhten Dioxinwerten in Lausanne: Auch der Boden in Bazenheid soll untersucht werden Der Stadtboden in Lausanne ist mit giftigem Dioxin belastet, wie eine Untersuchung kürzlich zeigte. Eine mögliche Ursache sind Abgase aus einer ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage. Der Kanton St.Gallen will nun auch den Boden um den ZAB untersuchen. Lara Wüest 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Boden rund um den Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid soll im nächsten Jahr auf Dioxine untersucht werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Nachricht, die Anfang Woche aus dem Kanton Waadt kam, war beunruhigend: Der Lausanner Stadtboden ist stark mit Dioxinen belastet. Das ergab eine aktuelle Untersuchung des Kantons. Dioxine sind hochgiftige und krebserregende Schadstoffe. Bereits im Frühling sperrte die Stadt Lausanne Spielplätze, Parks und Sportanlagen, weil erhöhte Dioxinwerte gemessen wurden. Die aktuelle Untersuchung zeigt nun: Das Ausmass ist gravierend, grosse Teile des Stadtbodens sind betroffen. Der Kanton rät der Bevölkerung unter anderem, keine Eier und Kürbisgewächse aus den betroffenen Gebieten mehr zu essen, weil diese Dioxine anreichern.

Die Behörden haben einen Verdacht, woher die Verschmutzung kommt: Die Abgase einer ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). Dioxine entstehen unter anderem durch die Verbrennung von Abfall.

Dioxin Ein gefährliches Gift Dioxine sind hochgiftige chemische Verbindungen. Manche von ihnen sind krebserregend. Und sie können das Nerven- und Immunsystem schädigen. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen, an denen Chlor und organische Substanzen beteiligt sind. Zum Beispiel in Kehrichtverbrennungsanlagen. Bis in die 90er-Jahre galten diese als Hauptverursacher. Heute verfügen die KVA über Filter, welche verhindern, dass die Dioxine in die Umwelt gelangen. Einmal in der Umwelt, bauen sich Dioxine nur langsam ab. Deutlich langsamer als andere Schadstoffe. Vom Menschen werden sie vor allem über tierische Lebensmittel aufgenommen. (law)

Experten befürchten nun, dass auch die Böden in der Umgebung von anderen KVA in der Schweiz mit Dioxinen belastet sein könnten. Der Kanton St.Gallen will im Verlauf des nächsten Jahres mit einer Untersuchung beginnen, wie er auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Auch den Boden um die Kehrichtverbrennungsanlage in Bazenheid, den Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB), will er analysieren.

Keine übermässige Belastung erwartet

Trotz der Ergebnisse aus Lausanne schrillen beim Kanton St.Gallen aber keine Alarmglocken. Tensing Gammeter hält eine übermässige Dioxinbelastung in den Böden «für eher unwahrscheinlich». Gammeter ist der Leiter der Sektion Abfall und Rohstoffe. Er sagt: «Die KVA in Bazenheid und die anderen in Betrieb stehenden KVA im Kanton St.Gallen verfügten von Anfang an über Abluftbehandlungsanlagen, welche laufend den gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik angepasst wurden.»

Dennoch will der Kanton der Sache nachgehen. Gammeter sagt, eine definitive Antwort könne erst eine Untersuchung des Bodens liefern. Bisher wurden die Böden im Kanton zwar auf Schwermetalle, aber noch nicht auf Dioxine untersucht. Wann genau im nächsten Jahr die Untersuchung durchgeführt wird, ist noch nicht klar. Gammeter sagt: Eine aussagekräftige Kampagne benötige eine gewisse Planung.

Experte begrüsst Untersuchung

Markus Zennegg begrüsst, dass der Kanton bei der KVA in Bazenheid Bodenproben nehmen will. Zennegg ist Chemiker von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Seit 30 Jahren führt er Forschungen über Dioxine durch. Er sagt:

«Es ist möglich, dass im Boden um die KVA in Bazenheid Dioxine vorhanden sind.»

Es sei gut, dass man im nächsten Jahr eine Untersuchung durchführe.

Gerade in der Umgebung von älteren KVA sind gemäss Zennegg nicht selten Dioxine nachweisbar. Die KVA in Bazenheid ist seit den 70er-Jahren in Betrieb. Und bis in die 90er-Jahre zählten die KVA in der Schweiz zu den Hauptemittenten von Dioxinen. Heute gelangen durch sie allerdings kaum mehr Dioxine in die Umwelt, da sie über moderne Filtersysteme verfügen. Beim Dioxin im Boden in der Nähe einer KVA handelt es sich somit mehrheitlich um Altlasten.

Doch auch wenn der Kanton im Boden von Bazenheid Dioxine finden sollte, besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Da ist sich Zennegg «ziemlich» sicher. Er sagt:

«Bazenheid wird sicher kein zweites Lausanne. Wenn man Dioxine findet, dürften die Werte ungefährlich sein.»

Der Grund, so Zennegg, sei die Topografie: Die ehemalige KVA in Lausanne lag in einem Tal. Die Dioxine, die dort früher bei der Abfallverbrennung in die Luft gelangten, lagerten sich in der näheren Umgebung der KVA im Boden ab. Der ZAB dagegen befindet sich in offenem Gelände, wo andere Windverhältnisse zu einer grossflächigeren Verteilung der Schadstoffe führten. Zennegg vermutet, dass sich dadurch weniger Dioxine im Boden um die KVA in Bazenheid ablagerten.