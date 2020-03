Kirchberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Am Mittwochmittag ist es in der Husenstrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der 55-jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei. 19.03.2020, 12.28 Uhr

Der verletzte Motorradfahrer musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Bild: Kapo

(kapo/uh) Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch, um 11:45 Uhr, von Bazenheid in Richtung Kirchberg. Bei einer Verzweigung bog er linksseitig ab und übersah dabei einen 55-jährigen Motorradfahrer, der von Kirchberg Richtung Bazenheid fuhr.

Der 55-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 50'000 Franken.