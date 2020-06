Kirchberg macht nun vorwärts: Mit einer Anschubfinanzierung soll die Fernwärme im Dorf gefördert werden Damit es zu keiner weiteren Verzögerung kommt, spricht die Exekutive 533'000 Franken – der Entscheid unterliegt allerdings noch dem fakultativen Referendum. Beat Lanzendorfer 12.06.2020, 16.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht es nach den Plänen des Gemeinderates, soll das Fernwärmenetz erweitert und Kirchberg möglichst schnell mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Regionalwerk Toggenburg (RWT) und der Kirchberger Gemeinderat möchten den Ausbau des Fernwärmenetzes vorantreiben und nach Bazenheid nun auch Kirchberg mit der erneuerbaren Energie versorgen.

Damit sich das rechnet, müssen möglichst viele Heizungen in Kirchberg an dieses Netz angeschlossen werden. An mehreren Informationsveranstaltungen im vergangenen Jahr sollten viele Einwohnerinnen und Einwohner vom Projekt überzeugt werden. Per Stichtag 31. Dezember 2019 blieben die Absatzmengen, welche aufgrund der unterschriebenen Verträge zu erwarten waren, allerdings hinter den Erwartungen zurück. Gemäss gestrigem «Gmeindsblatt» wird die Anschlussleistung der öffentlichen Gebäude mit 890 Kilowatt beziffert, zusammen mit den Privaten liege man knapp unter 2000 Kilowatt.

Damit die Fernwärme in Kirchberg trotzdem realisiert werden kann, leistet die Gemeinde nun eine Anschubfinanzierung in der Höhe von 533000 Franken. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. Die Unterlagen liegen zwischen dem 13.Juni und dem 22. Juli öffentlich im Gemeindehaus auf.

Die Messlatte lag von Anfang an hoch

Laut René Rüttimann, Geschäftsleiter der RWT, sei von Anfang an klar gewesen, dass die Messlatte sehr hoch angesetzt war. Deshalb bedeutete das Nichterreichen der erhofften Anschlussleistung dennoch nicht das Aus: «Wir hätten die Übung Ende 2019 abbrechen und das Fernwärmeprojekt in Kirchberg als beendet erklären können. Der Wille aller Beteiligten war aber vorhanden, den Weg weiter zu gehen.» Rüttimann sagt weiter: «Wir bauen jetzt etwas, von dem man auch in 30 oder 40 Jahren noch überzeugt ist, dass es das Richtige war.»

Renè Rüttimann, Geschäftsführer RWT. Bild: Beat Lanzendorfer

Als Beispiel erwähnt er Buchs. In der Rheintaler Gemeinde ist man bereits einen Schritt weiter. Dort werden mittlerweile sogar die Einfamilienhausquartiere mit Fernwärme bestückt. Kirchberg hingegen legt den Fokus vorerst noch auf die Überbauungen im Zentrum des Dorfes. Rüttimann ist sich aber durchaus bewusst, dass die bis jetzt zugesicherten Absatzmengen in Kirchberg nicht ausreichen, um das Fernwärmenetz in den kommenden 50 Jahren wirtschaftlich zu betreiben.

«Die Erfahrung aus Bazenheid hat aber gezeigt, dass die Leute die Fernwärme verstanden haben und aufspringen, wenn bereits gebaut wird.» Er sei überzeugt davon, dass dies auch in Kirchberg der Fall sein wird.

Verwaltungsrat ist auf Wirtschaftlichkeit bedacht

Der Entscheid fiel dem Regionalwerk Toggenburg trotzdem nicht leicht. Rudenz Egli, Verwaltungsratspräsident der RWT, erwähnt die wirtschaftliche Komponente: «Das Potenzial in Kirchberg ist tatsächlich eher knapp. Der Verwaltungsrat ist auf Wirtschaftlichkeit bedacht, deshalb haben wir uns mit dem Entscheid lange schwergetan.» Darum sei das Entgegenkommen des Gemeinderates wichtig.

Rudenz Egli, VR-Präsident Regionalwerk Toggenburg (RWT). Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir stehen hinter dem Fernwärmenetz und sind durchaus stolz, wie schnell wir dieses ausbauen», erklärt Gemeindepräsident Roman Habrik. Im selben Atemzug erwähnt er die Nachhaltigkeit des Projekts: «Die Fernwärme kommt vom ZAB, also aus der Gemeinde und wird innerhalb der Gemeinde verwendet, nachhaltiger geht es kaum.» Ihm sei auch niemand aus der Bevölkerung bekannt, welcher seine Stimme gegen die Fernwärme erhoben habe.

Bevölkerung hat die Chance, sich zu äussern

Der Entscheid, die Anschubfinanzierung auf über 500000 Franken festzusetzen, sei bewusst gefallen, um der Bevölkerung ein Mitspracherecht in Form eines Referendums zu ermöglichen. Das Gemeindegesetz sieht ein solches bei Ausgaben zwischen 500000 und 1000000 Franken vor. 256 Unterschriften wären für ein erfolgreiches Referendum nötig. «Wir möchten damit der Bevölkerung die Chance geben, sich zum Thema zu äussern.»

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Habrik erklärt weiter: «Als Träger des Labels Energiestadt und Teil des Energietals Toggenburg hat die Gemeinde Kirchberg auch eine Vorbildfunktion.» Die Gemeinde habe bei zukünftigen Bauprojekten durchaus die Mittel, damit Überbauungen an die Fernwärme angeschlossen werden. «Sondernutzungspläne im Bereich des Fernwärmenetzes werden zum Beispiel nur bewilligt, wenn an die Fernwärme angeschlossen wird.»

Zeit bei Referendum wird knapp

Habrik verhehlt nicht, dass bei einem Referendum die Zeit für einen Baustart in diesem Jahr knapp wird. Derzeit gebe es mehrere mögliche Bezüger, die auf eine schnelle Erschliessung angewiesen seien oder zumindest Klarheit darüber haben müssten, ob die Fernwärme kommt. Dazu gehören beispielsweise das Betagtenheim Sonnegrund oder die geplante Zentrumsüberbauung.

Andreas Fässler, Bankleiter der Clientis Bank Toggenburg, welche die Kirchberger Zentrumsüberbauung realisiert, sagt auf Anfrage: «Im heutigen Umfeld, in dem der Umweltgedanke eine immer grössere Bedeutung einnimmt, könnte ich es nicht nachvollziehen, wenn Kirchberg keine Fernwärme bekommt. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, hätten wir bei unserem Bauvorhaben natürlich einen Plan B – leider nicht mit dem von uns bevorzugten Energieträger.»

Sollte die Referendumsfrist unbenutzt ablaufen, möchten die Verantwortlichen die Planungen vorantreiben. «Mein Wunsch wäre, dass in den Wintermonaten die Leitungen nach Kirchberg gebaut werden können», sagt René Rüttimann.