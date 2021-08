Leila Zmero heisst die neue Selesorgerin in Kirchberg

Kirchberg Der Glaube als Verbindung: Wie die neue Seelsorgerin Land und Leute kennen lernt Leila Zmero hat am 2. August ihre Tätigkeit als Seelsorgerin der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg begonnen. Die Tochter eines Moslems und einer Katholikin hat grosse Sympathien für die Schweizerinnen und Schweizer und weiss, was die Deutschen von ihnen abschauen könnten. Beat Lanzendorfer 20.08.2021, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leila Zmero, die neue Seelsorgerin der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg, freut sich auf die Begegnungen mit den Menschen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Theologie hat mich bereits in der Schule interessiert. Ich hatte schon damals das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen, um mir dort die Antworten auf meine Fragen zu Gott zu holen», erklärt Leila Zmero auf die Frage, weshalb sie Seelsorgerin geworden ist. Ihren Beruf findet sie deshalb spannend, weil man mit allen möglichen Altersgruppen in Kontakt kommt und mit Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu tun hat.

Als Seelsorgerin möchte sie für alle da sein. Ein besonderes Anliegen von ihr sei die Verbindung mit den Jahrgängen des mittleren Alterssegments, weil bei ihnen der Kontakt zur Kirche häufig etwas verloren geht. Sie sagt:

«Die Kirche soll nicht als Zwang, sondern als Bereicherung empfunden werden.»

Und selbstverständlich möchte sie auch den alleinstehenden Menschen Zeit schenken.

Der Vater ist Moslem, die Mutter Katholikin

Spannend ist auch ihre Familiengeschichte. «Mein Vater ist als palästinensischer Moslem in einem arabischen Dorf in Israel aufgewachsen. Sein Studium als Pharmazeut absolvierte er in Deutschland. Hier lernte er meine Mutter kennen und ist geblieben.» Die Mutter ist Katholikin.

«Die Religion war bei uns zu Hause aber nicht wirklich ein Thema.»

Prägend sei ihre Grossmutter mütterlicherseits gewesen, mit der sie häufig die Kirche besuchte. Der Name Leila komme übrigens aus dem Arabischen oder Persischen und heisse auf Deutsch Nacht.

Die begeisterte Schwimmerin – «ich schwimme fast täglich und möchte in diesem Sommer noch den Bichelsee kennen lernen» – arbeitet nun seit knapp drei Wochen im Toggenburg und fühlt sich bereits angekommen. «Ich habe mich schon im Voraus sehr auf meine Tätigkeit gefreut.» Ihre ersten Eindrücke seien, dass die Kirche den Menschen hier sehr viel bedeute. Mit einem Spaziergang von Kirchberg ins Tertianum nach Bazenheid sowie der Teilnahme an einem Seniorenzmittag in Oetwil hätte sie die Gemeinde schon etwas kennen lernen dürfen. «Die Landschaft hier ist traumhaft schön.»

Der Grund, weshalb sie den Wechsel vom Rheintal ins Toggenburg vornahm, sei privater Natur. «Mein Partner arbeitet in Schaffhausen, wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung in Winterthur, deshalb war es für mich naheliegend, etwas in der Nähe zu suchen. Nun hat jeder in etwa die gleiche Distanz zu seiner Arbeitsstelle.»

Das Studium in Würzburg absolviert

Aufgewachsen ist Leila Zmero in Selb, im deutschen Bundesland Bayern. Die Stadt mit ihren rund 15'000 Einwohnerinnen und Einwohnern befindet sich rund 200 Kilometer östlich von Würzburg, wo die 39-Jährige Pädagogik und Theologie an der dortigen Universität studierte. Ihre Eltern leben nach wie vor in Selb. Ihr acht Jahre jüngerer Bruder wohnt hingegen in Berlin und studiert Musik und Gesang.

Pädagogik hat sie nebenbei auch deshalb noch studiert, weil die Chancen auf eine Anstellung im Bistum Würzburg als Seelsorgerin nach Abschluss ihres Theologiestudiums im Jahr 2009 mangels offener Stellen eher gering waren. Sie sagt:

«Dies hat sich komplett geändert, weil viele pastorale Mitarbeitende mittlerweile pensioniert wurden und freie Stellen zur Genüge vorhanden sind.»

Nach ihrem Studium leistete Leila Zmero 2009 zuerst während dreier Monate einen Friedenseinsatz in Palästina und Israel. Im selben Jahr fand sie eine Anstellung als Pastoralassistentin in der Seelsorgeeinheit mittleres Sarganserland in Mels. Hier lernte sie Mathai Ottappally kennen, der dort als Kaplan amtete und mittlerweile seit Januar 2021 als Pfarrer zum Seelsorgeteam der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg gehört.

Die Rückkehr nach Deutschland ist kein Thema

Bevor Leila Zwero ebenfalls den Weg ins Toggenburg fand, folgte 2016 ein mehrmonatiger Aufenthalt im Volontariat einer Diözese im ostafrikanischen Tansania und nach der Rückkehr in die Schweiz ein fünfjähriges Engagement als Pfarreibeauftragte in St.Margrethen.

An den Schweizerinnen und Schweizern schätzt Leila Zmero, dass sie sich auch trauen, aufzustehen und Kritik anzubringen, was sie mit dem System der direkten Demokratie verbindet. Das empfinde sie als Stärke, von der sich ihre Landsleute durchaus ein Stück abschneiden könnten. Dazu sagt sie:

«In Deutschland schwimmen zu viele mit dem Strom.»

Obwohl es ihr hier ausgezeichnet gefällt, habe sie durchaus schon mit dem Gedanken gespielt, in ihre Heimat zurückzukehren, um ihrer Familie näher zu sein. «Vom kirchlichen Arbeitsumfeld ist es hier aber viel angenehmer und schöner. Wir haben in den verschiedenen Berufsgruppen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, vor allem die Arbeit im Bistum St.Gallen behagt mir sehr.» Deshalb sei eine Rückkehr kein Thema. Sie könne auch von hier aus den Kontakt mit ihrer Familie aufrechterhalten.