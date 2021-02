Kirchberg Im Jahr 1990 in Betrieb genommen, entspricht der Sonnegrund nicht mehr den heutigen Bedürfnissen – nun muss er saniert werden Das Haus für Betagte soll renoviert werden. Bei den vier erarbeiteten Varianten wird mit Kosten zwischen 14 und 23 Millionen Franken gerechnet. Beat Lanzendorfer 12.02.2021, 17.00 Uhr

Über die Zukunft des Sonnegrund entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit dem Bau neuer Schulhäuser hat der Kirchberger Gemeinderat die Voraussetzungen für nachkommende Generationen bewerkstelligt, sich bildungstechnisch in zeitgemässen Räumlichkeiten auf das Berufsleben vorzubereiten.

Mit der Sanierung des Sonnegrund, Haus für Betagte, soll nun auch für die älteren Einwohner ein zukunftsgerichtetes Angebot geschaffen werden, das ihnen einen würdevollen dritten Lebensabschnitt ermöglicht.

Zu viele Doppelzimmer

Gut dreissig Jahre nach seiner Eröffnung hat der Sonnegrund, der 1990 als Ort der Begegnung für 80 Bewohnende seinen Betrieb aufnahm, Sanierungsbedarf. Nach Umbauarbeiten in den vergangenen Jahren bietet das Haus aktuell 70 Betten an. Diese teilen sich auf 56 Zimmer auf.

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Laut Gemeindepräsident Roman Habrik habe sich die Situation bei einer Analyse im Jahr 2017 wenig erbaulich präsentiert.

Bei den Finanzen bestand dringender Handlungsbedarf, weil der Sonnegrund während mehrerer Jahre rote Zahlen schrieb. Mittlerweile sei die Trendwende geschafft, konnten die letzten drei Jahre doch mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Auch das laufende Jahr sehe im Budget einen Betriebsgewinn vor. Man sei aber noch nicht am Ziel, um den zu erneuernden Sonnegrund zu finanzieren.

Bautechnisch bestand genauso Handlungsbedarf. Nach der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie, welche vier verschiedene Varianten vorsehe, werde nun ein Projektwettbewerb ausgeschrieben. Die dafür vorgesehenen Kosten von 250'000 Franken seien im Gemeindebudget 2021 vorgesehen.

Keine Bürgerversammlung in diesem Jahr

Weil es in diesem Jahr keine Bürgerversammlung gibt, müssen die Bürgerinnen und Bürger dem Budget an der Urne zustimmen. Danach würden die Wettbewerbsbedingungen online gehen. Ziel sei es, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Verlaufe des kommenden Jahres ein Projekt zur Abstimmung vorzulegen.

Eine Grobkostenschätzung der vier Varianten habe eine Bandbreite zwischen 14,2 bis 23,1 Millionen Franken ergeben. 3,9 Millionen Franken der zu erwartenden Kosten konnten in den vergangenen dreissig Jahren einem Erneuerungsfonds zugeführt werden. Roman Habrik sagt:

«Wenn alles optimal läuft, haben wir im Jahr 2025 einen schönen und erneuerten Sonnegrund.»

Den letzten der drei Punkte, die Habrik mit Felder umschrieb, betraf die Eignerstrategie. Diese lege fest, wie der Sonnegrund zu entwickeln sei, und gebe die Richtlinien zur Festlegung der Unternehmensstrategie vor.

Der Sonnegrund soll weiterhin ein moderner Arbeitgeber sein, der in geeigneten Räumlichkeiten attraktive Arbeitsplätze und Lehrstellen anbietet. Er sei offen für Bewohnende anderer Gemeinden, sehe sein Tätigkeitsfeld aber in erster Linie in der Gemeinde Kirchberg. Kerngeschäft ist und bleibe der Betrieb von Langzeitpflegeplätzen.

Sonnegrund soll Aktiengesellschaft werden

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll das Haus für Betagte verselbständigt und als rechtlich eigenständige, gemeinnützig organisierte Aktiengesellschaft geführt werden. Dazu Habrik:

«Die politische Gemeinde hält aber in jedem Fall immer eine Mehrheitsbeteiligung am Sonnegrund.»

Es soll aber möglich sein, dass sich andere Heime am Sonnegrund beteiligen können, wobei auch der umgekehrte Fall denkbar sei, dass sich der Sonnegrund an anderen Heimen beteilige, sollte dies notwendig werden.

Das sei heute aber lediglich eine Information, die politische Diskussion mit folgender Abstimmung erfolge voraussichtlich im Jahr 2025 oder 2026. «Es freut mich, dass wir zusammen mit dem Tertianum in Bazenheid an zwei Standorten für unsere älteren Einwohner ein neues, modernes und zukunftsgerichtetes Angebot zur Verfügung haben. Noch mehr würde es mich freuen, wenn Sie unser Projekt unterstützen und positiv darüber berichten», erklärte der Gemeindepräsident.

Bürgerinnen und Bürger zeigen sich zufrieden

Bei der abschliessenden Fragerunde wurden Themen zu den angrenzenden Liegenschaften, dem nahen Sonnenbach sowie zu den baulichen Veränderungen innerhalb des Sonnegrund aufgegriffen. Diese dürften zu einem späteren Zeitpunkt noch vertieft behandelt werden. Der Grossteil der Bemerkungen waren hingegen keine Fragen, sondern positive Kommentare über den Ablauf der Onlineinformation.

Neu am Donnerstagabend war der Einbezug der Einwohnerinnen und Einwohner mittels drei Fragestellungen. Dabei wurde dem Gemeinderat bestätigt, dass der Handlungsbedarf im Sonnegrund ausgewiesen ist, das Vorgehen durch einen Projektwettbewerb sinnvoll sei und den Mitarbeitenden im Sonnegrund ein Dank im Namen der Einwohnerinnen und Einwohner auszusprechen sei.

Zur zweiten Onlineveranstaltung hatten sich 82 Personen angemeldet. Nebst Gemeindepräsident Roman Habrik informierten Martha Storchenegger als Betriebsleiterin des Sonnegrund sowie Florian Schällibaum als beratender Architekt und verantwortlich für die technischen Abklärungen und für die Durchführung des Projektwettbewerbs.

Weil die Bewohnenden wegen der Coronakrise im Vorfeld nicht über das Projekt informiert werden konnten, wurden für sie am Donnerstagabend die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit sie die Übertragung im Sonnegrund gemeinsam mitverfolgen konnten.