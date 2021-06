Das Restaurant Toggenburg in Tüfrüti bleibt geschlossen

Kirchberg «Es ging immer so lange, wie es lustig war»: Was die Tüfrüti-Wirtin in 46 Jahren erlebt hat und warum ihre Gäste nach der Polizeistunde erst recht blieben Als Albina Brändle in der Tüfrüti bei Kirchberg zu wirten anfing, war sie 25. Bis im vergangenen Herbst war das Restaurant Toggenburg fast durchgehend geöffnet, von Znüni bis Zapfenstreich. Dann kam Corona und sie entschied sich aufzuhören. Die Beizerin blickt mit Vergnügen auf ein halbes Leben in der Gaststube zurück. Pablo Rohner 15.06.2021, 05.00 Uhr

Daran, abends ein Buch zu lesen, musste sich Albina Brändle erst gewöhnen. Bild: Pablo Rohner

Albina Brändle sitzt auf dem Eckbank und erzählt von früher. Von der Zeit, als sie Wirtin im Restaurant Toggenburg in der Tüfrüti wurde, einem Weiler zwischen Kirchberg und Gähwil. Vor ziemlich genau 46 Jahren war das, im Juni 1975, da war Albina Brändle gerade 25 Jahre alt. Aus der Stube weht deutscher Schlager in die Küche. Albina Brändle, kurze graue Haare, wacher Blick, überlegt oft einen Moment zwischen zwei Sätzen, wenn sie spricht. Als sie anfing, gab es in Gähwil noch «Löwen», «Rössli» und «Traube», in Müselbach das «Schäfli». Sie erinnert sich:

«Es waren gute Jahre für Wirte. Ich war jung und die Leute kamen von Anfang an.»

Die Fahnen hingen bis zuletzt

Albina Brändle war gerade von Bazenheid in die Tüfrüti gezogen, wo ihr Mann Thomas einen Bauernhof übernahm. «Wenn du wirten willst, bauen wir um», habe er zu ihr gesagt. Sie habe immer gerne gekocht und Leute um sich gehabt; Albina Brändle wollte wirten. Also machte sie die Wirtenschule in St.Gallen – in der gleichen Klasse wie Edith Vollmeier, die in Gähwil die «Traube» übernahm.

Albina Brändles erste Kellnerin war Mitglied in der «Landjugend Alttoggenburg». Bis vor ein paar Wochen hing eine Fahne der Gruppe im Saal des Lokals, neben derjenigen des Militärschützenvereins Tannen. Albina Brändle erklärt, was es mit dem Brauch auf sich hat: «Wenn die Fahne in einem Lokal hängt, bleibt sie auch dort. Man ist dann quasi Stammlokal.»

Ein Lavabo ist jetzt auf der Alp

Dann steht sie auf und öffnet eine Schublade unter dem Herd. Neben anderem Geschirr liegt darin ein Stapel weisser Teller mit braunem Rand. «Das war damals Mode», sagt sie fast entschuldigend und lacht. Die Teller waren bis zum letzten Tag, an dem das Toggenburg geöffnet war, im Einsatz.

Der Teller war schon dabei, als Albina Brändle das Restaurant Toggenburg 1975 übernahm. Bild: Pablo Rohner

Viel Geschirr und sonstiges Inventar hat Albina Brändle verkauft oder an Verwandte und Bekannte verschenkt. Zum Beispiel einem Neffen, der ein paar Römergläser für seine neue Wohnung wollte. Oder eben jener ersten Kellnerin, die inzwischen im Sommer auf die Alp geht und dort in der Hütte ein Lavabo aus dem «Toggenburg» eingebaut hat.

Wenn einer fehlte, jasste sie mit

Am 19. Oktober des vergangenen Jahrs trat die Maskenpflicht für das Servicepersonal in Kraft. «Mit Maske kochen und servieren, das fange ich nicht mehr an», habe sie sich gesagt. Seither hat Albina Brändle ihr Restaurant nicht mehr aufgemacht. Die Coronamassnahmen hätten ihren Entschluss vielleicht vorgezogen. Über das Aufhören nachgedacht habe sie aber schon länger. Sie sagt:

«Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre länger gemacht.»

Hätte weiter um 9 Uhr auf- und erst wieder zugemacht, wenn die letzten Gäste nach Hause gingen, weiter täglich frische Eingeklemmte und Menus für die Büezer zubereitet, sechs bis zwölf Essen pro Mittag und die Cordon bleus, die bekannt waren in der Gegend. Sie hätte weiter ihre Stammgäste zum Jassen empfangen und sich für einen Schieber selber an den Tisch gesetzt, wenn sie einmal nur zu dritt waren.

Als sie hörten, dass sie aufhört, hätten manche schon gefragt, wo sie denn jetzt Jassen sollen, sagt Albina Brändle. Auch deshalb sei es ihr wichtig, nochmals allen zu danken: «Ich durfte immer auf treue Gäste zählen, die mich jahrelang begleitet haben.» Als Beizerin habe sie viele Freunde gefunden, die sie auch hie und da zum Jassen treffe, seit das «Toggenburg» zu ist.



Nach der Polizeistunde blieben die Gäste erst recht

Ihre Gäste wurden mit Albina Brändle älter. Als sie anfing, waren alle jung. Die Kollegen aus Bazenheid füllten an Wochenenden ein Auto – nicht jeder hatte eines – und kamen in die Tüfrüti, um ein paar Biere zu trinken, bevor es weiter in den Ausgang ging.

Hinter den Fenstern im Erdgeschoss hat Wirtin Albina Brändle viel erlebt. Bild: Pablo Rohner

Manchmal wurde es auch spät. «Es ging immer so lange, wie es lustig war», sagt Albina Brändle. Das konnte um 22 Uhr, aber auch mal um 4 Uhr morgens sein. Als es in der Gemeinde Kirchberg noch die Polizeistunde gab, gingen ein Polizist und der Rundenchef von der Gemeinde nach 23 Uhr auf ihre Tour. Gäste, die dann noch in einer Beiz waren, in den Protokollen «Spätgäste» genannt, zahlten fünf Franken Busse. Doch damit waren die Nächte längst nicht immer zu Ende. Albina Brändle schmunzelt. «Manche sagten: ‹Jetzt haben wir ja Eintritt bezahlt›.» Und blieben erst recht.



Lernen, mal ein Buch zu lesen

Doch wie lang die Nächte auch waren: Um 9 Uhr stand Albina Brändle wieder in der Gaststube. Lange Zeit sechs Tage in der Woche. Erst in den letzten Jahren sei das «Toggenburg» auch an Samstag und Sonntag geschlossen geblieben. Heute schüttle sie manchmal den Kopf, wie viel sie gearbeitet habe:

«Mit drei Kindern 19 Stunden am Tag, das würde doch heute niemand mehr machen.»

Nach einem halben Leben in der Gaststube fällt es ihr da nicht schwer, die leeren Tage zu füllen? «Eigentlich nicht», sagt sie nach kurzem Überlegen. Am Tag gehe sie jetzt oft spazieren oder treffe sich zum Jassen, auch mit alten Stammgästen. Am Abend sei es schwieriger. «Die Abende, an denen etwas lief, waren mir am liebsten», sagt sie. Mal einfach auf dem Sofa fernzusehen oder ein Buch zu lesen, habe sie erst lernen müssen.