Plage: In Kirchberg machen Mäuse den Bauern weiter zu schaffen

Kirchberg Eine Hermelinfamilie und zwei junge Turmfalken wurden gesichtet: Doch die Mäuseplage dauert an Im Frühling haben Mäuse die Wiesen vieler Ostschweizer Bauern verwüstet. Besonders schlimm war es in der Gemeinde Kirchberg. Was die Massnahmen zur Förderung der natürlichen Feinde bis jetzt gebracht haben. Und wie es einem Bauern mit stark befallenem Boden beim Heuen ergangen ist. Pablo Rohner 20.08.2021, 16.59 Uhr

Auf diese Wiese kann Martin Künzli seine Kühe nicht weiden lassen. Bild: Pablo Rohner

Die Mäuse sind noch da. Im vergangenen Frühling wurde sichtbar, welchen Schaden die explodierten Populationen unter der dicken Schneedecke anrichten konnten. (Diese Zeitung berichtete) Seither ist ein knappes halbes Jahr vergangen. Doch auf Martin Künzlis Land sieht es heute nicht viel besser aus als im April. Nur auf eineinhalb Hektaren grünt es schön. Auf den restlichen 13 Hektaren tun die Mäuse weiterhin ihr Werk und pflügen den Boden um. Die Wiesen sind braun gescheckt.

Der Bauer führt an eine Stelle, an der die Wiese besonders schlimm zugerichtet ist. Schlammige Gräben durchfurchen das Gras, viele Maushaufen sind mit frischem, feinkörnigem Auswurf bedeckt. Auch der Hang hinter dem Hügel ist braun-grün gefleckt. Auf der Wiese würden Künzlis Kühe weiden, wenn sie dürften. Stattdessen stehen sie an diesem Tag im Stall. Weil es tags zuvor geregnet hat, kann Künzli sie nicht auf die Weide lassen. Sie würden die Grasnarbe noch ganz zerstören, unter der die Mäuse ein dichtes Tunnelnetz gegraben haben. Für den nächsten Frühling verheisst die anhaltend starke Population nichts Gutes.

Der Pfotenabdruck eines Jägers neben einem Mausloch auf Martin Künzlis Wiese. Bild: Pablo Rohner

Immerhin: Im vergangenen Frühling konnten Bauern mit stark betroffenem Boden beim Kanton beantragen, dass sie ihre Kühe in diesem Jahr weniger lang auf die Weide lassen müssen. Wegen der Ausfälle bei der Heuernte durften die Landwirte zudem mehr Futter zukaufen als sonst. Für beides, und um mehr Mais anzubauen, konnten sie beim Kanton St.Gallen Spezialbewilligungen beantragen. «Über diese Möglichkeit waren wir wirklich froh», sagt Martin Künzli.

Den Schaden zu beziffern, welchen die Mäuse den Bauern verursachen, ist schwierig. Fachleute rechnen mit fünf Franken pro Maus, sagt Martin Künzli. Auf stark befallenen Wiesen schätzte ein Berater des Landwirtschaftlichen Zentrums in Flawil (LFZ) im Frühling mit 300 Mäusen pro Hektare. Für Investitionen auf dem Betrieb fehlt so das Geld, sagt Künzli.

Die Mäuse schlagen auf die Psyche

Doch die finanziellen Schäden seien nur eine Seite der Medaille. Nach jedem Schnitt wieder zu sehen, wie kaputt die Wiesen sind, sei auch psychisch belastend. Martin Künzli deutet auf die löchrige Wiese rundherum:

«Zwei Sätze Messer habe ich hier beim Mähen verbraucht. Normalerweise reicht ein halber Satz.»

Der Dreck der Maushaufen beschädigt auch die Maschinen. Dazu kam noch das schlechte Wetter in diesem Sommer. Wenn es einmal schön war, hätten die Maushaufen erst trocknen müssen, damit das Gras beim Mähen nicht so verschmiert worden wäre. Doch dafür seien die Zeitfenster oft zu klein gewesen.

Der intakte Teil von Martin Künzlis Land. «Von solchen Wiesen träume ich», sagt der Bauer. Bild: Pablo Rohner

Auch Richard Brändle, Landwirt in der Tüfrüti, sieht auf seinen Wiesen immer noch Maushaufen. Er spricht von einem Viertel weniger Heu, das er heuer beim ersten Schnitt ernten konnte. Mit dem Gedeihen der Übersaat, Gras, welches er im Frühling in die befallenen Wiesen gesät hat, sei er einigermassen zufrieden. Doch bis das Gras aus Übersaat Ertrag abwirft, daure es noch.

Die Jäger kommen, aber langsam

Wie Martin Künzli hat auch Brändle im Frühling beim Projekt mitgemacht, mit dem die Gemeinde Kirchberg langfristig die natürlichen Feinde der Mäuse fördern will. Unter anderem Hermeline und Greifvögel wie Turmfalke und Waldkauz. Für das Material zum Aufstellen von Vogelstangen und Nistkästen konnten die Bauern bei der Gemeinde einige hundert Franken Entschädigung beantragen. Martin Künzli ist wichtig zu betonen: «Auch um diese Unterstützung war ich sehr froh.»

Gut getarnt: ein Hermelin im Sommerkleid. Bild: Bruno Schättin

Doch bis sich robuste Populationen der Jäger aufgebaut haben, dauert es noch. Richard Brändle hat auf seinem Land beim Naturschutzgebiet Turpenriet Asthaufen aufgeschichtet, die den Hermelinen als Aufzuchtkammern dienen sollen. Tatsächlich habe er im Turpenriet schon eine Hermelinfamilie gesichtet, sagt Bruno Schättin von der Kirchberger Ökokommission, der bei dem Projekt federführend ist.

Auch von jungen Turmfalken hätten ihm Bauern berichtet. Diese stammten aber aus einem bestehenden Horst, sagt Schättin, der die beiden Vögel auch selber beobachten konnte. Wie viele Junge die Turmfalken in den neuen, an den Scheunen aufgehängten Nistkästen ausbrüten, werde sich erst im nächsten Frühling zeigen. Ähnlich ist es bei den Hermelinen, bei denen die Aufzuchtzeit von Mai bis Juni dauert. Im Frühling, wenn die Tiere noch ihr weisses Winterfell tragen, sind sie am besten zu beobachten.

Klimaerwärmung: Mäuse vermehren sich öfter als früher

Hinter dem «natürlichsten» Feind der Mäuse, dem Fuchs, steht in der Gemeinde Kirchberg weiterhin ein Fragezeichen. Die Staupe, eine Krankheit, hatte den Bestand arg dezimiert. Der Ausfall des Fuchses gilt als ein Grund für die Explosion der Mäusepopulationen. Er habe gehört und gesehen, dass es in der Gemeinde wieder junge Füchse gibt, sagt Bruno Schättin. Doch bis sich der Bestand erholt, könne es noch lange dauern.

Derweil werden sich die Mäuse weiter vermehren. Gemäss Daniela Paul vom Landwirtschaftlichen Zentrum Flawil (LZF) hat das grosse Vermehrungspotenzial der Mäuse auch mit der Klimaerwärmung zu tun. Weil es im Frühling tendenziell früher warm und im Herbst später kalt wird, verlängert sich die Vegetationsdauer. Daniela Paul sagt:

«Je nachdem, wie lange es warm ist, können sich die Mäuse einmal mehr pro Jahr vermehren als früher.»

Die seit Jahren anhaltend starke Mauspopulation in der Region erfordert gemäss Daniela Paul ein Umdenken. Dazu könne auch ein Blick in die Geschichte helfen. Vor ein paar Jahrzehnten seien nicht nur Bauern, sondern ganze Dörfer auf Mäusejagd gegangen. «Vielleicht kann man Anreize schaffen, dass wieder mehr Leute mausen gehen.» Martin Künzli weiss von Gemeinden, die Kathrin Hirsbrunner, die einzige berufliche Mauserin der Schweiz, für ein paar Monate angestellt haben.

Und in einem Tal im französischen Jura bekamen Bauern vor einigen Jahren eine verheerende, Jahre dauernde Mäuseplage in den Griff, indem sie sich zusammenschlossen und im ganzen Tal mit Fallen auf Mäusejagd gingen. Auch wenn er bei so einer Aktion dabei wäre: Eine breit angelegte Kooperation sei schwierig, sagt Künzli, denn:

«Den meisten Bauern fehlt die Zeit, um richtig zu mausen.»

Der Mais, den Martin Künzli und sein Nachbar als Futterersatz angepflanzt haben, gedeiht. Bild: Pablo Rohner

Eine seiner Wiesen hat Martin Künzli im Frühling gepflügt und darauf Mais angepflanzt. Am Anfang habe er beobachten können, wie die Mäuse junge Pflanzen in die Gänge gezogen haben. Jetzt sehen die Pflanzen gut aus, drei Meter hoch, kräftig und grün. Sie stehen in engen Reihen und tragen paarweise Kolben. «Wenigstens der Mais macht noch Freude», sagt Martin Künzli. Den Mais möchte er häckseln und den Kühen verfüttern. Als Ersatz für Gras und Heu.