Heisse Diskussion in Kirchberg wegen der Schutzverordnung

Kirchberg Die Angst vor dem Schutz: Warum das Thema Schutzverordnung für Baudenkmäler und archäologische Denkmäler für rote Köpfe sorgt In Kirchberg sollen die Schutzvorschriften geändert werden. Bürgerinnen und Bürger sehen Nachteile für ihre Liegenschaften. Der von der Gemeinde einberufene Informationsabend hat die Gemüter am Montagabend nur teilweise beruhigt. Beat Lanzendorfer 17.05.2022, 15.54 Uhr

In der Gemeinde Kirchberg, auf dem Bild Müselbach, sorgt das Mitwirkungsverfahren zur Schutzverordnung für intensive Diskussionen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Schutz von Ortsbildern und Denkmälern ist oft gleichbedeutend mit Einschränkungen für Immobilienbesitzer. Wenn sich Schutzvorschriften ändern, ist bei Besitzern von Wohneigentum die Angst oft gross, dass ihnen daraus Nachteile erwachsen, dass zum Beispiel allfällige Umbaupläne verunmöglicht werden.

Diese Angst befeuerte offenbar ein Brief der Gemeinde Kirchberg vom 24. März, in dem diese zum Thema «Schutzverordnung für Baudenkmäler und archäologische Denkmäler» auf ein Mitwirkungsverfahren sowie das rechtliche Gehör aufmerksam machte. Das Informationsbedürfnis in der Bevölkerung war so gross, dass die Gemeinde die Frist zur Mitwirkung bis zum 15. Juni verlängerte und am Montagabend zu einer Informationsveranstaltung im «Toggenburgerhof» einlud.

Rund 250 Personen folgten dieser Einladung. Laut Magnus Brändle, langjähriger Ratsschreiber und seit Jahrzehnten bei der Gemeinde tätig, habe kein Informationsanlass in den vergangenen 20 Jahren einen ähnlich grossen Publikumsaufmarsch erfahren.

Kantonales Gesetz steht am Ursprung

Die Bevölkerung liess sich an der Veranstaltung nur teilweise durch die Voten von Gemeindepräsident Roman Habrik, der Kunsthistorikerin Eva Zangger, Architekt und Raumplaner Bruno Bottlang sowie Kunsthistoriker Edgar Heilig überzeugen. Gerade Bedenken und Ängste der Bürgerinnen und Bürger wegen möglicher baulicher Einschränkungen konnten nicht vollständig aus dem Weg geräumt werden.

Hier sorgte vor allem die Unterscheidung zwischen Substanzerhaltung und Strukturerhaltung für Diskussionen. Bei Ersterer sind beispielsweise Abbrüche deutlich schwieriger umzusetzen, sofern sie überhaupt möglich sind (siehe Zweittext). Hierzu sagte Roman Habrik:

«Wir als Gemeinde müssen die vom Kanton verabschiedeten Gesetze umsetzen.»

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei der neuen Schutzverordnung den Besitzern von Wohneigentum Nachteile erwachsen können. Dies ist jenen, die am Montag Auskunft gaben, durchaus bewusst. Architekt Bruno Bottlang gab deshalb den Ratschlag, vor Inangriffnahme eines Bauvorhabens das Gespräch mit der Gemeinde und allenfalls schon vorgängig mit den Nachbarn zu suchen.

Dass die Schutzverordnung überhaupt angepasst wird, liegt an einem kantonalen Gesetz. Das 2017 eingeführte neue Planungs- und Baugesetz verlangt von den Gemeinden Anpassungen, bei denen das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (Isos) berücksichtigt wird. Gemeindepräsident Roman Habrik sagte zur Anpassung:

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben bereits heute eine Schutzverordnung. Die Veränderungen von der alten zur neuen Schutzverordnung sind gar nicht so gross.»

Bürger wollen ernst genommen werden

Das Problem in Kirchberg liegt womöglich aber gar nicht am konkreten Inhalt der Schutzverordnung. Kritisiert wurde etwa die ungenügende Kommunikation im Vorfeld der Informationsveranstaltung. Dazu wurden Befürchtungen in den Raum gestellt, dass die Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern im Mitwirkungsverfahren nicht ernst genommen würden.

Es gab im Saal aber auch lobende Stimmen, die den Anlass als informativ einstuften und sich dankbar zeigten, dass die Gemeinde Stellung zum Thema nimmt. Ähnlich zufrieden zeigte sich der Gemeindepräsident, der aus seiner Sicht von einem gelungenen Anlass sprach.

Sein Schlussfazit nach einem rund dreistündigen Abend: «Auch wenn wir heute auseinandergehen, wird es nicht möglich sein, dass alle der gleichen Meinung sind.» Er versprach, die noch offenen Fragen zeitnah zu beantworten.

Nach dem Mitwirkungsverfahren prüft der Gemeinderat die Anpassung des Projekts und verabschiedet es dann. Anschliessend besteht für Direktbetroffene die Möglichkeit, gegen das Projekt Einsprache zu erheben.

Unterschied Substanzschutz / Strukturschutz Dem Substanzschutz zugeteilt werden alle für den kulturellen Zeugniswert eines Gebiets massgeblichen Bauten, Anlagen und Freiräume in ihrer äusseren Substanz. Erscheinungsform und Wirkung sind geschützt und sollen dauerhaft erhalten und gepflegt werden. Abbrüche sind nur zulässig, wenn der Erhalt der vorhandenen Bausubstanz in Abwägung des geschichtlichen und künstlerischen Wertes nicht sinnvoll ist. Unter Strukturschutz sind die für den besonderen kulturellen Zeugniswert massgebliche Anordnung und Gestalt der Bauten und Freiräume sowie die für die Struktur wesentlichen Elemente und Merkmale zu verstehen. Sie sollen geschützt und dauerhaft erhalten werden. Im Gegensatz zum Substanzschutz sind bei Strukturgeschützen Objekten Abbrüche zulässig. (pd)