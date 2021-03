Kirchberg Der Gemeinde geht es finanziell gut: Weshalb der Steuerfuss trotzdem frühestens 2022 gesenkt werden kann Der Vorversammlung am Freitagabend kam eine spezielle Bedeutung zu. Wegen der Pandemie findet keine Bürgerversammlung statt – über die Anträge befinden die Bürgerinnen und Bürger am 11. April ab der Urne. Beat Lanzendorfer 27.03.2021, 08.17 Uhr

Kirchberg, anhand ihrer Einwohnerzahl grösste Gemeinde im Toggenburg, ist finanziell gut aufgestellt. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit öffentlichen Online-Veranstaltungen hat der Gemeinderat mittlerweile Erfahrung. Die Vorversammlung vom Freitagabend war bereits die fünfte dieser Art in den vergangenen zwei Monaten.

Zugeschaltet waren 83 Interessierte. Sie liessen sich zu den Themen Rechnung 2020, Budget 2021, Legislaturziele, Finanzplan 2021 – 2025, Schule, Sonnegrund – Haus für Betagte, Energieverbrauch sowie ausgewählte Projekte informieren. Auskunft erteilten Roman Habrik, Gemeindepräsident, Orlando Simeon, Schulratspräsident, Martha Storchenegger, Betriebsleiterin Sonnegrund, und Michael Sutter, Gemeinderat.

Gewinn statt budgetiertes Minus

Die Rechnung 2020 schliesst bei einem Aufwand von rund 51,7 Millionen Franken und einem Ertrag von gut 54,3 Millionen Franken mit einem Gewinn von 2,652 Millionen Franken ab. Weil mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 327'000 Franken kalkuliert worden war, beträgt die Besserstellung fast drei Millionen Franken. Das sei eine Serie erfreulicher Resultate, welche in den vergangenen Jahren erzielt werden konnte, erklärte Roman Habrik.

Gemeindepräsident Roman Habrik informierte über die wichtigsten Geschäfte. Bild: Printscreen

Deshalb sei es möglich, weitere 1,5 Millionen Franken der Vorfinanzierung Schulraumerweiterung und der Mehrzweckhalle Sonnenhof, Kirchberg, zuzufügen sowie 500'000 Franken in die Vorfinanzierung des Neubaus Kindergarten Neugasse, Bazenheid, einzulegen. Mit über zehn Millionen Franken hätte die Gemeinde aufgrund ihrer Grösse einen hohen Betrag für Investitionen getätigt. Dennoch betrage das Reinvermögen Ende 2020 gut 4,6 Millionen Franken.

Das Budgetdefizit 2021 sieht einen Betrag von 761'000 Franken vor. Dazu Roman Habrik:

«Wir gehen davon aus, dass wir rund 1.5 Millionen Franken weniger Steuergelder einnehmen als im vergangenen Jahr.»

Er begründete dies mit der unsicheren Coronasituation, was bei den Einnahmen natürlicher Personen Auswirkungen haben könnte. Es seien aber auch die Firmen (juristische Personen), bei denen wegen des nationalen Finanzausgleichs mit rund 40 Prozent weniger Einnahmen budgetiert werden musste.

«Wir haben bewiesen, dass wir mit öffentlichen Geldern haushälterisch umgehen. Auf dieser Basis wollen wir ein respektvolles Zusammenleben von Menschen mit verschiedensten Hintergründen ermöglichen», so Habrik. Zusammenfassend erklärte er: «Der Gemeinde Kirchberg geht es finanziell gut. Wir können uns den Ausbau des Sonnenhofs leisten.» Mit fast zwölf Millionen Franken in der Ausgleichskasse sei die Senkung des Steuerfusses nicht jetzt, aber demnächst ein Thema.

«Zuerst müssen wir aber abwarten, was Corona für Auswirkungen hat.»

Zu wenige Schüler in Dietschwil

Schulratspräsident Orlando Simeon ging auf die wichtigsten Themen ein, darunter waren die Projekte Schulbauten und Neuorganisation Gemeinde/Schule. Gesprächsbedarf gebe es auch zur Zukunft der Schule Dietschwil, weil die Klassen aufgrund der Schülerzahlen seit einiger Zeit konstant unterdotiert seien. Hierzu sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, um Lösungen zu erarbeiten.

Weitere wichtige Dossiers in naher Zukunft seien die Schulraumplanung, das Informatik-Projekt sowie die Digitalisierung mit Optimierung der Hard- und Software. Hier erwähnte er die Leihgeräte in Form von Laptops für die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse, zwei neu zum Team gehörende Medienverantwortliche und die Synergien, welche durch die Bildung der Einheitsgemeinde genutzt werden könnten.

Zurückhaltende Investitionen im Sonnegrund

Bei einem erwirtschafteten Betriebsertrag von knapp 7,3 Millionen Franken schliesst die Rechnung 2020 des Sonnegrund - Haus für Betagte nach Abzug aller Aufwendungen mit einem Plus von 319'896 Franken. Das Budget 2021 geht von einer Auslastung von 70 bis 71 Betten aus.

Bei den Investitionen wurde im Hinblick auf die Sanierung und Erneuerung des Sonnegrund zurückhaltend budgetiert. Grösste Posten sind jener des Architekturwettbewerbs (250'000 Franken), der Anschluss an die Fernwärme (86'000 Franken), die Anschaffung von Mobilien (33'100 Franken) sowie Erneuerungen bei der EDV (20'000 Franken).

Publikum schätzt die Finanzpolitik

Bei der Schlussumfrage zeigte sich das Publikum zufrieden mit der Finanzpolitik der Gemeinde. Zudem sollte jede Steuerfusssenkung nachhaltig sein und für mindestens vier Jahre beibehalten werden.

Obwohl die Länge der Online-Veranstaltung mit knapp eineinhalb Stunden als angemessen erachtet wird, sprachen sich die Beteiligten in Zukunft wieder für eine physische Vorversammlung aus. Diese könne durchaus an einem Ort statt wie bisher in drei Dörfern durchgeführt werden.

Über die Anträge zur Jahresrechnung 2020, das Budget und den Steuerplan 2021 sowie zur Auflösung der Mitgliedschaft beim Zweckverband Logopädischer Dienst Unteres Toggenburg (diese Zeitung berichtete) entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 11. April an der Urne.