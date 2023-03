Walter Huber hört als Präsident der Dorfkorporation Kirchberg auf

Kirchberg Der abtretende Präsident der Dorfkorporation: «Die ergiebige Quelle sowie das grosse Grundwasservorkommen im Unterrindal sind ein Glücksfall» 15 Jahre war Walter Huber Präsident der Dorfkorporation Kirchberg. Am 3. April reicht er das Amt an Michael Holzner weiter. Im Gespräch blickt er auf seine Amtszeit zurück. Beat Lanzendorfer 23.03.2023, 12.17 Uhr

Am 3. April leitet Walter Huber zum letzten Mal eine Versammlung der Dorfkorporation Kirchberg als Präsident, dann übernimmt Michael Holzner. Bild: Beat Lanzendorfer

Hahnenwasser steht auf der Karaffe, mit der Walter Huber beim Besuch das Glas füllt. Naheliegend, der 63-Jährige ist als Präsident der Dorfkorporation Kirchberg (DKK) quasi oberster Hüter des kostbaren Guts und dafür verantwortlich, dass jederzeit Wasser in einwandfreier Qualität durch die Leitungen fliesst.

Nun übergibt er das Amt nach 15-jähriger Tätigkeit Michael Holzner. Das Erstaunliche: In den vergangenen 50 Jahren gab es nur drei Präsidenten bei der DKK. Vor Walter Huber war es Christian Haene, dessen Vorgänger hiess August Schönenberger.

Jeder Präsident führt sein Amt anders

Auf die Frage, was er seinem Nachfolger mit auf den Weg gebe, sagt Huber: «Er macht sein Präsidium, ich habe meines gemacht, jeder hat seine Eigenheiten, daher steht es ihm auch zu, den Rat etwas anders zu führen.» Huber sei dankbar, dass er seinem Nachfolger einen gut aufgestellten Verwaltungsrat übergeben könne. «Das war schon vor 15 Jahren so, als ich von Christian Haene übernehmen durfte.»

Habe sich in diesen eineinhalb Jahrzehnten vieles verändert, sei etwas geblieben: Der Wasserpreis. Huber sagt: «Damals wie heute kostete der Kubikmeter 1.05 Franken.» Damit gehört die DKK zu den günstigsten Versorgern der Region. Der abtretende Korporationspräsident geht davon aus, dass dies auch so bleiben wird.

Zwischendurch hätte der Zweckverband Wasserversorgung Kirchberg-Bazenheid-Lütisburg (KiBaLü) die Preise zwar um zehn Rappen erhöht, was die Kirchberger Dorfkorporation aber nicht an die Kunden weitergegeben habe. «Wir sind finanziell gut aufgestellt und verzichteten deshalb auf die Preiserhöhung.»

Befriedigt zeigt sich Huber darüber, dass er seinem Nachfolger ein intaktes Leitungsnetz übergeben kann. In den letzten 50 Jahren wurde viel in die Hauptleitungen sowie die Erneuerung der Quellfassungen für die Dorfbrunnen im Girenmoos und am Hasenberg investiert. In der Präsidialzeit von Huber seien es jährlich zwischen 100’000 und 150’000 Franken gewesen.

Die Trockenheit bereitet Sorgen

Wer sich mit Wasser beschäftigt, muss sich auch häufiger mit der auftretenden Trockenheit auseinandersetzen. Der Wasserversorger KiBaLü, bei der Huber auch als Verwaltungsrat amtet, mache sich ständig Gedanken darüber, was noch möglich sei und wo allenfalls Wasservorkommen erschlossen und nach versorgungsübergreifenden Lösungen gesucht werden könnte.

Ein Glücksfall sei das Wasserschloss im Unterrindal mit seinem grossen Grundwasservorkommen sowie einer ergiebigen Quelle. «Trotzdem dürfen wir uns nicht zurücklehnen», meint Huber, dem landesweite Trockenperioden Sorgen bereiten.

Obwohl der Bereich Kultur keine Kernaufgabe der DKK sei, engagiere sie sich gemäss Huber auch dort. Die Dorfkorporation habe ihr Budget bei der Kultur in den letzten 15 Jahren deutlich erhöht und unterstütze die Dorfvereine sowie kulturelle und sportliche Anlässe grosszügig.

Zeit, um auf den Ruhebänken zu verweilen

Huber, der als Produktionsleiter im kommenden Jahr pensioniert wird, dürfte dann noch vermehrter wandernd unterwegs und hie und da auch auf einer der 40 Ruhebänke im Einzugsgebiet der DKK anzutreffen sein. Diese werden von der DKK unterhalten und liegen ihm genauso am Herzen wie die sieben Dorfbrunnen. «Bis vor 120 Jahren haben die Einwohnerinnen und Einwohner das Wasser noch an einem der sieben Dorfbrunnen geholt», blickt Huber auf die Kirchberger Brunnengeschichte zurück.

Mit Wasser beschäftigt er sich schon zeitlebens. Sein Vater war 30 Jahre Präsident der Rupperswiler Wasserversorgung, die mit Hüsligs eine Korporation bildete. Er gehörte 1955 zu den Gründern der Wasserversorgung KiBaLü. Erst ab diesem Zeitpunkt verfügten die Gemeinden Kirchberg und Lütisburg über genügend Wasser. Damals wurden die grossen Wasservorkommen im Unterrindal erschlossen.

Davor kämpften die Menschen dieser Dörfer, ein Grossteil davon in der Landwirtschaft tätig, mit häufigen Engpässen. «Das Thema beschäftigt uns heute wieder mehr als uns lieb ist, wäre aber noch akuter, wenn unsere Vorfahren ihre Visionen nicht in die Tat umgesetzt hätten», sagt Huber.