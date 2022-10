Die zweite Etappe des Kirchberger Fernwärmenetzes ist fertig.

Kirchberg «Den Konsumenten stehen die Auswirkungen der hohen Energiepreise erst noch bevor»: RWT-Geschäftsleiter spricht über die Inbetriebnahme des Fernwärmenetzes im Kirchberger Zentrum Pünktlich zu Beginn der kälteren Jahreszeit fliesst ab Ende Oktober im Kirchberger Dorfkern Fernwärme. Damit endet die zweite Bauetappe, nachdem im vergangenen Jahr bereits Leitungen von Bazenheid bis zur Netztrennstelle an der Neudorfstrasse in Kirchberg verlegt wurden. Beat Lanzendorfer 25.10.2022, 16.00 Uhr

Die vorläufig letzte Baustelle an der Husenstrasse in Kirchberg im Zusammenhang mit der Fernwärme wird bis Ende Monat abgeschlossen sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer im Kirchberger Zentrum auf Fernwärme setzt, ist in wenigen Tagen nicht mehr auf fossile Energie angewiesen. Das schont zum einen die Umwelt, zum anderen wird bei den zurzeit explodierenden Energiepreisen beim Öl und Gas der Geldbeutel geschont.

Nach einer Bauzeit von sieben Monaten geht Ende Oktober die zweite Etappe des Fernwärmenetzes planmässig in Betrieb. Gebaut wurde das Fernwärmenetz im Auftrag des Regionalwerks Toggenburg (RWT). Geschäftsleiter Beat Müller spricht von einem weiteren Meilenstein.

Über 90 Endverbraucher beziehen Fernwärme

Nachdem bis Ende 2021 die erste Etappe der Kirchberger Fernwärmeleitung von Bazenheid bis zur Netztrennstelle an der Neudorfstrasse in Kirchberg verlegt wurde, folgte seit diesem Frühjahr die nächste Etappe mit weiteren 2150 Metern Leitungen in den Dorfkern von Kirchberg bis Höhe Sonnegrund, Haus für Betagte. Parallel konnten die hausinternen Installationen bei den jeweiligen Endverbrauchern umgesetzt werden. Hierzu erklärt Müller:

Beat Müller, Geschäftsleiter Regionalwerk Toggenburg AG. Bild: Beat Lanzendorfer

«Das Fernwärmenetz geht Ende Monat in Betrieb und beliefert fortan über 90 Endverbraucher mit CO 2 -neutraler Wärme.»

Diese kommt vom Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Wer in Kirchberg auf Fernwärme setze, profitiere nicht nur von einer regionalen und nachhaltigen Energiequelle, sondern auch von attraktiven Konditionen. Gerade die aktuelle Energiekrise zeige, dass das Heizsystem Fernwärme mittlerweile eine günstige Alternative darstelle.

Zudem würden, wie Müller erklärt, die Bezüger langfristig profitieren. «In Zukunft fallen die Kosten für allfällige Sanierungen weg.» Er erwähnt als Beispiel den nicht mehr benötigten Heizkessel. «Nicht zu verachten ist auch die Wertsteigerung einer Liegenschaft, wenn sie an die Fernwärme angeschlossen ist», ergänzt er.

Das Regionalwerk Toggenburg investiert 17 Millionen Franken

Für das fünf Kilometer lange Fernwärmenetz in Kirchberg werden rund 5,7 Millionen Franken investiert. Nach Bazenheid beliefert das Regionalwerk Toggenburg AG mit Kirchberg bereits das zweite Dorf mit Fernwärme ab der Wärmequelle ZAB.

Dabei wurden in den letzten Jahren über 17 Millionen Franken investiert und über 190 Hausanschlüsse angeschlossen. Das Fernwärmenetz in Kirchberg und Bazenheid soll zeitnah kontinuierlich ausgebaut und verdichtet werden. Weitere Gebiete sollen ebenfalls hinzukommen.

«Im Vordergrund steht ganz klar die Wirtschaftlichkeit, bei der wir auch von grösseren Abnehmern abhängig sind. Zudem muss der Zeitpunkt passen», sagt Müller. Gerade wenn noch neuere Heizsysteme im Einsatz seien, benötige es jeweils etwas Geduld, bis die Planung konkretisiert werden könne. «Deshalb sind wir bestrebt und im permanenten Austausch mit möglichen Quartieren.»

Fernwärme ist zurzeit günstiger als fossile Energie

Darauf angesprochen, wie sinnvoll die Umstellung auf Fernwärme bei den in naher Zukunft in die Höhe schnellenden Energiepreisen sei, sagt Müller: «Es ist etwas verwerflich, wenn als Vergleich nur die Kilowattstunde beigezogen wird.» Beim Gas beispielsweise würden noch Abgaben, Netznutzungskosten und Weiteres hinzukommen. Die RWT würde in der Beratung auf eine langfristige Mess- und Vergleichsmethode setzen. Diese würde die Kosten über eine 20-jährige Periode beinhalten.

Aktuell sei es aber tatsächlich so, dass durch die derzeit hohen Marktpreise das Fernwärme-Heizsystem bei einem mittelgrossen Mehrfamilienhaus gegenüber einer Ölheizung rund 40 Prozent und im Vergleich mit einer Gasheizung ebenfalls über 20 Prozent günstiger sei.

Zusätzlich sei zu beachten, dass nahezu 19 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart werden, weil sie gar nicht erst entstehen. Dieser Umstand würde wohl auch erklären, weshalb das Interesse an einem Fernwärmeanschluss gestiegen sei. «Überrannt wurden wir bisher jedoch nicht. Ein Grund dafür dürfte sein, dass uns die Auswirkungen der hohen Energiepreise erst noch bevorstehen und die Konsumenten den tatsächlichen finanziellen Effekt grösstenteils erst noch zu spüren bekommen», sagt Müller.

Dankeschön-Apéro Am 3. Dezember lädt die Regionalwerk Toggenburg AG die neuen Fernwärmebezüger und weitere interessierten Personen zu einem Dankeschön-Apéro ein. An der Neudorfstrasse 8a in Kirchberg kann bei Glühwein und Kaffee über das Heizsystem, die Vorteile und über die zukünftige Verdichtung diskutiert werden. (bl)