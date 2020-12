Kirchberg Bis in zwei Jahren soll in Kirchberg Fernwärme fliessen – das Baugesuch für die Fernwärmeleitung ist eingereicht Bazenheid machte den Anfang – nun folgt Kirchberg. Bis im Herbst 2022 will das Regionalwerk Toggenburg die ersten Bezüger mit Fernwärme versorgen. Beat Lanzendorfer 15.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die sich im Bau befindliche Zentrumsüberbauung wird an das Fernwärmenetz angeschlossen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Erfolgsgeschichte «Fernwärme Bazenheid» soll auf Kirchberg ausgeweitet werden. Was seit Mitte des Jahres bekannt ist, wird nun konkret. Die Regionalwerk Toggenburg AG (RWT) als Bauherrin hat das Baugesuch eingereicht.

Kann der geplante Zeitplan eingehalten werden, soll im Herbst 2022 erstmals Fernwärme fliessen.

Die Interessenten wurden in Kenntnis gesetzt

Kürzlich wurden die Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits Interesse an der Fernwärme bekundet haben, informiert, dass ein Wärmebezug ab dem neuen Fernwärmenetz Kirchberg in absehbarer Zeit möglich sei.

Die Detailarbeiten zur geplanten Leitungsführung sowie die Durchleitungsrechte hätten mit den betroffenen Landeigentümern geklärt werden können. Nach der Klärung des Anschlussbedarfs der einzelnen Liegenschaften und der Definition der Leitungsgrösse sei nun Ende November das Baugesuch bei der Politischen Gemeinde Kirchberg eingereicht worden.

Christoph Strassmann, Leiter Markt und Kunden RWT. Bild: Beat Lanzendorfer

Sobald dieses erteilt sei, werde der Energieversorger so rasch als möglich mit den ersten Bauarbeiten der Hauptleitungen im März 2021 beginnen. Christoph Strassmann, Leiter Markt und Kunden bei der RWT, sagt: «Das Gesuch musste bei der Gemeinde eingereicht werden, die Erteilung der Bewilligung ist letztlich aber Sache des Kantons, wir rechnen damit, dass diese im ersten Quartal des nächsten Jahres erteilt wird.»

Bauarbeiten sollen im März 2021 beginnen

Die Bauarbeiten, welche sich über mehrere Etappen erstrecken, sollen nach jetzigem Zeitplan im März 2021 starten. Laut Strassmann sehe das Projekt den Bau einer rund sechs Kilometer langen Fernwärmeleitung vor.

Die Hauptleitung verlaufe ab der ZAB via Wolfikon ins Kirchberger Zentrum. In der ersten Phase hätten alle an der Hauptleitung angrenzenden Liegenschaften Priorität, einschliesslich grosse Wärmeverbraucher sowie Objekte der politischen Gemeinde Kirchberg.

Die Fernwärme kommt via Wolfikon ins Kirchberger Zentrum. Bild: Beat Lanzendorfer

Zu ihnen zählen etwa die sich im Bau befindliche Zentrumsüberbauung oder der Zusammenschluss Hotel-Restaurant Toggenburgerhof, das Haus für Betagte Sonnegrund und die Alterswohnungen Bärewisli. Dieser Zusammenschluss ist ein Kleinwärmeverbund, dessen Holzschnitzelheizung durch Fernwärme ersetzt werde.

Zeitplan ist durchgetaktet

«Wir planen unsere Kunden erstmals ab Oktober 2022 mit Fernwärme zu beliefern», erklärt Strassmann weiter. Ab dem Jahr 2023 sei dann eine Verdichtung des Netzes vorgesehen. Es sei nach wie vor möglich, auf den Fernwärmezug aufzuspringen.

Strassmann sagt: «Wer Interesse bekundet, darf sich gerne persönlich mit mir in Verbindung setzen.» Die Erfahrung aus Bazenheid habe gezeigt, dass sich nach der Fertigstellung der ersten Etappen weitere Einwohnerinnen und Einwohner für die Fernwärme entschieden hätten.

Das stimme auch für Kirchberg optimistisch, wo es Potenzial für weitere Kunden hätte. Die Investitionen des Fernwärmenetzes Kirchberg werden mit rund 6,5 Millionen Franken beziffert.

RWT baut – ZAB liefert

Während die RWT für den Bau des Kirchberger Fernwärmenetzes zuständig ist, wird die Wärme von der ZAB produziert. Die Verantwortlichen des Zweckverbandes gehen davon aus, dass das Wärmenetz Bazenheid-Kirchberg nach dem geplanten Endausbau jährlich rund 20'000 Megawattstunden Wärme ab dem Energiepark beziehen wird.

Noch liegen die Fernwärmerohre im Schnee – im nächsten Jahr sollen sie nach Kirchberg verlegt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Dies sei lediglich ein Bruchteil von dem, was möglich sei. Es werde damit gerechnet, dass nach der Fertigstellung des derzeitigen Umbaus jährlich insgesamt 400'000 bis 450'000 Megawattstunden Wärme zur Nutzung verfügbar seien. Der ZAB sei somit mit seiner Infrastruktur künftig in der Lage, den Bedarf für weitere Fernwärmenetze problemlos abzudecken.