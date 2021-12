Sohnemann: Zwei Freunde brauen in Buomberg ihr eigenes Bier

Kirchberg Bier braucht Heimat: Zwei Freunde betreiben in Buomberg eine kleine Brauerei – mit viel Handarbeit In der Schule gaben sich die beiden Freunde Robin Früh und Mattias Meili den Spitznamen Sohnemann. Deshalb heisst so ihre Mikro-Brauerei, wo sie trotz ihrem hauptberuflichen 80-Prozent-Arbeitspensum jährlich 40 bis 50 Sude à zirka 600 Liter Bier brauen. Abgefüllt und mit Kronkorken verschlossen wird jede Flasche einzeln von Hand. Fränzi Göggel Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Robin Früh (links) und Mattias Meili stossen auf ein gutes Gelingen für den nächsten Sud an. Bild: Fränzi Göggel

Die Mikro-Brauerei Sohnemann entstand aus einer Bieridee. Bereits während der Schule hatten Robin Früh und Mattias Meili eine schöne Kollegschaft, aber so richtig gute Freunde wurden sie erst zum Ende ihrer Schulzeit.

«Während der letzten Woche in der Oberstufe in Dussnang durften wir Schüler in ein wöchiges Zeltlager. Es schüttete jeden Tag aufs Heftigste, sodass alle Schüler, bis auf Mattias und ich, es vorzogen, zu Hause zu schlafen. Wir harrten aus, wie sich das halt so gehört», erzählt Robin Früh. Diese eine Woche schweisste die beiden zusammen.

Von «Bründelbräu» zu «Sohnemann»

Nach ihren Ausbildungen – Mattias Meili lernte Müllermeister und ist seit 2017 Dozent an der Schweizerischen Müllereifachschule in St.Gallen, Robin Früh lernte Säger, Maler und Bauer und übernahm Anfang 2020 den elterlichen Hof in Buomberg in der Gemeinde Kirchberg – verloren sich die Freunde beinahe aus den Augen.

«Viel zu selten trafen wir uns auswärts zu einem Bier. So können wir nicht Freunde sein, wir müssen zusammen etwas auf die Beine stellen, merkten wir. Wir googelten ‹Hobbys für Männer› und stiessen auf Bierbrauen.»

Eine Woche später hätten sie in der Aumühle in Oberwangen einen Raum gemietet und angefangen, Bier zu brauen. So erzählen die zwei 30-jährigen Bierbrauer die Geschichte von der Brauerei Sohnemann, die seit 2015 existiert.

Das Logo zeigt Sohnemanns Handschlag, den Kronkorken, Gerste und Hopfen. Bild: Fränzi Göggel

Erst tauften sie ihren Gerstensaft Bründelbräu, namentlich angelehnt an den Bach Bründel, der unweit vom Standort ihrer Brauerei vorbeifloss. So richtig begeistert über diese Namensgebung waren sie aber nicht. Spontan beschlossen sie, dass «Sohnemann» sich besser eigne für ihr Bier, auch weil ihre Geschichte dahintersteht. In der damals aktuellen Jugendsprache nannte sich die Jugend am Anfang oder am Ende eines Satzes oft «… mein Sohn …». Die Schüler Robin und Mattias bevorzugten ihre eigene Redewendung und nannten sich damals schon Sohnemann.

Obwohl auf dem Bild einige Sohnemann-Biere fehlen, ist die Bier- und Ciderauswahl bedeutungsvoll. Bild: PD

Den einstigen Kuhstall zweckentfremdet

Robin Früh betreibt auf seinem Hof Milchwirtschaft und hat 22 Kühe, fast alle der Rasse Holstein. Er sagt:

«Ich beschäftige einen landwirtschaftlichen Angestellten im 50-Prozent-Pensum und hoffe, dass der Hof selbsttragend ist.»

Nach dem Umbau des ehemaligen Kuhstalls in eine Brauerei von April bis Dezember 2018 haben die beiden Brauer ihre Produktion in den im Grenzgebiet zum Kanton Thurgau gelegenen Weiler Buomberg verlegt.

Was früher ein Kuhstall war, ist heute eine Brauerei. Bild: Fränzi Göggel

«95 Prozent aller Schrauben haben wir selber angezogen. Kollegen zeigten uns, wie wir für die anstehenden Arbeiten vorgehen müssen, dann haben wir es selber gemacht. Während der Umbauphase brauten wir nicht», erzählt Robin Früh.

Auf seinem Hof entstehen elf verschiedene Biere und dreierlei Cider mit mehr oder weniger Alkohol. Das Brauen lernten sie anhand von Tipps und während des Machens. Ab 2017 pflanzten die Brauer für zwei Jahre den Hopfen und die Gerste für das Bier selber an. Den Gerstenacker bestellten sie mit Ross und Pflug.

«Für das Projekt mit den eigenen Rohstoffen und dem Ackern mit Ross und Pflug sind wir als Brauerei zu gross geworden. Für nur 500 Liter Bier bräuchten wir 30 Aaren Land.»

So haben sie sich entschlossen, den Hopfen aus Stammheim (ZH) zu kaufen. «Die Gerste beziehen wir noch aus Bamberg in Deutschland. Wir sind bemüht, das Getreide demnächst in der Schweiz kaufen zu können. Aber was wir in einem Jahr brauen, macht Schützengarten in einem Sud», erzählt Mattias Meili.

Elf Rappen pro Liter Sohnemann Bier sackt der Staat an Biersteuer ein. Ab 500 Litern Bier muss man sich registrieren und bekommt eine Brauereinummer. Die Brauerei Sohnemann hat die Nummer 929.

Die Hopfenpflanzen erreichten eine Höhe von sieben Metern und lieferten den Hopfen für 4000 Liter Buomberger und Amicum-Bier. Bild: PD

Regionalität ist ihnen eine Herzensangelegenheit

Hingegen sind die Äpfel für den Cider von den eigenen Hochstammbäumen. Der Honig für das Honig-Bier kommt aus Fischingen, der Ingwer für den Ingwer-Cider aus Steinmaur (ZH) und die Himbeeren für das Pingu-Bier beziehen sie tiefgekühlt aus Europa. Mattias Meili sagt:

«Liebend gerne hätten wir auch die Himbeeren von regionalen Bauern. Wir bräuchten aber 150 Kilo im Jahr.»

Konsumieren kann man die Sohnemann-Biere in sechs verschiedenen Restaurants in der nahen Umgebung. Obwohl schon mehrmals angefragt, wollen die beiden Brauer mit ihren Produkten bewusst nicht in den Einzelhandel. Ihre Aussage, «wir brauchen das nicht», mag für Unwissende im ersten Moment überheblich tönen.

Jede Flasche wird von Hand abgefüllt und mit einem Kronkorken verschlossen. Bild: Fränzi Göggel

Beim näheren Betrachten aber haben die grossen Worte ihre Berechtigung. «Wir lagern unsere Biere immer kalt. Die Temperaturen in den Läden sind vor allem im Sommer oft viel zu warm. Und am liebsten ist uns, wenn die Bierkenner ihr Lieblingsbier bei uns trinken. Man kauft damit auch Geschichte», sind sie überzeugt.

Auf der Etikette des Buomberger Bieres sind die Fakten zum Weiler Buomberg zu lesen. Überhaupt sind die Texte auf den Etiketten aller Sohnemann-Biere mit viel Schalk behaftet. Die Ideen dazu entstehen meist im Kopf von Mattias Meili. Seine Entwürfe bespricht er mit seinem Geschäftspartner. «Der Text zum Buomberg-Bier haben wir zu Ehren des Ortes Buomberg kreiert, für das Solero-Bier habe ich die Sätze im Zug auf dem Weg zu einem Konzert hingekritzelt, für das Ochsenbühler Bier hat uns in einem Skilager ein Hobbybrauer sein Rezept gegeben und das Kafi-Mara-Bier ist der Tochter unseres Nachbarn gewidmet.»

Sie leben für das, was sie tun

Jeweils am Montag wird gebraut und jeden zweiten Samstag abgefüllt. Sämtliche Sohnemann-Biere sind Flaschengärungen. Das Maischen und Läutern findet in einem Behälter statt, das macht die Herstellung effizient. Nur das Abfüllen und Verschliessen wird noch von Hand gemacht. Auch schon mussten die Brauer «abverheite» Sude ausleeren. Mattias Meili sagt:

«Wir hatten mal einen falschen Gärtank benutzt. Unsere Einrichtung besteht meist aus zweiter Hand. Das Ausgediente nochmals brauchen, das gehört zu unserer Philosophie. Jener Gärtank war ein alter Milchtank und trotz extrem guter Reinigung unsererseits misslangen zwei Sude.»

Robin Früh in seinem Reich. Bild: Fränzi Göggel

Von Anfang an schrieb die Mikro-Brauerei schwarze Zahlen, wie Meili sagt. «Aber das Geld ist nicht unsere Motivation. Wir wollen etwas machen, das in der Region Bedeutung hat und von den Kunden geschätzt wird.» Die Leute, die an den regelmässig stattfindenden Rampenverkauf kommen, gehören zu ihren Freunden, und nur das sei ausschlaggebend. «Und grad wegen des Brauens und während des Umbaus haben wir so viele Sachen gelernt und bekamen Einblick in die verschiedensten Berufssparten. Nie hätte ich gedacht, dass ich Zimmermann- oder Maurerarbeiten ausführe, Etiketten erstelle, die Buchhaltung erledige, den Verkauf und das Marketing betreue», schwärmt Meili.

Beide sind überzeugt von ihrem Tun: «Mit dem besten Freund einen Tag lang zu arbeiten, da ist schnell wieder Bierbraumontag und die herkömmliche Arbeitswoche ist kurz.»

