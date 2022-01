Kirchberg Auch SVP will Steuerfuss um zehn Prozent senken, SP würde lieber mehr investieren – Gemeindepräsident lässt sich nicht in die Karten blicken Drei Ortsparteien wollen den Steuerfuss der Gemeinde Kirchberg senken, eine will lieber die Investitionen erhöhen. Der Gemeinderat wird demnächst über das definitive Budget und den Steuerfuss entscheiden. Ob sich eine Steuersenkung abzeichnet, verrät Gemeindepräsident Roman Habrik nicht. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 05.01.2022, 19.00 Uhr

Kirchberg verändert sich. Im Bild die Zentrumsüberbauung zum Zeitpunkt Ende Oktober 2021. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Gemeinde Kirchberg sollen die Steuern sinken. Mit dieser Forderung ging die FDP-Ortspartei am Dienstag an die Öffentlichkeit. Bereits im Budget 2022 soll der Steuerfuss, der aktuell 133 Prozentpunkte beträgt, deutlich und mittelfristig auf klar unter 120 Prozentpunkte sinken.

Simon Seelhofer. Bild: Beat Lanzendorfer

Eine konkrete Zahl für die kurzfristige Senkung habe man bewusst nicht definiert, sagt Parteipräsident Simon Seelhofer auf Anfrage. Das hänge davon ab, wie sich das Budget präsentiere. «Aber realistisch sind wohl um die zehn Prozent.» Man wolle mit der Forderung frühzeitig an die Öffentlichkeit, um die Diskussion zu lancieren.

Auch SVP und CVP fordern Steuersenkung

Linus Thalmann. Bild: PD

Die Forderung sei nichts Neues, sagt Linus Thalmann, Präsident der SVP Kirchberg. «Die SVP hat an einem runden Tisch nach der Ablehnung der Schulraumerweiterung und der Mehrzweckhalle bereits eine Steuersenkung gefordert.» Schliesslich würden durch das Nein an der Urne nun 13 Millionen Franken nicht investiert werden, 7 Millionen seien bereits zur Seite gelegt worden. «Da ist eine Steuersenkung die logische Folge», sagt Thalmann. Seine Partei hat auch eine konkrete Zahl im Kopf: Um etwa zehn Prozentpunkte soll der Steuerfuss 2022 sinken.

Simon Rutz. Bild: Urs M. Hemm

Auch Die Mitte Kirchberg ist für eine Steuerfusssenkung. Man unterstütze die Forderung der FDP, sagt Parteipräsident Simon Rutz auf Anfrage.

SP ist anderer Meinung

Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg, kann die Argumentation hinter der Forderung nach einer Steuersenkung «ein bisschen» verstehen, wie er sagt. In Kirchberg werde immer sehr konservativ budgetiert, was wiederholt zu Ertragsüberschüssen geführt habe. Das verlocke.

Stefan Diener. Bild: Beat Lanzendorfer

Der SP-Präsident sagt aber: «Warum soll man nicht anders budgetieren und mehr investieren?» Bei den Ausgaben stehe die Gemeinde immer auf die Bremse. Diener sagt: «Ich wäre eher dafür, dass wir in der Gemeinde grösser denken und auch mal ein Leuchtturm-Projekt anreissen und etwas investieren.» Man könne den Standort über Infrastruktur und Angebote für Start-ups, Kulturschaffende sowie Familien langfristig attraktiv gestalten.

«Indem man die Lebensqualität erhöht, statt die Steuern senkt, können interessantere Leute angelockt werden.»

Statt die Personen, die es nötig hätten, würden von Steuersenkungen vor allem die Reichen profitieren. Diener würde ein zukunftsgerichtetes Denken begrüssen. Zum Beispiel werde in der Gemeinde häufig über die Kosten der Flüchtlinge in der Sozialhilfe gejammert. Seiner Meinung nach könne mit einer Ausweitung und einer weiteren Professionalisierung des Angebots (Jobcoach, Familienintegration, Begegnungsstätten) eine nachhaltige Basis für Zugezogene geschaffen werden, um so die Ausgaben längerfristig abzufedern.

Gemeindepräsident hat ein offenes Ohr

Über das definitive Budget und den Steuerfuss entscheidet der Gemeinderat an einer der nächsten Sitzungen, wie Gemeindepräsident Roman Habrik (FDP) sagt. Auf die Frage, ob sich eine Steuersenkung abzeichnet, antwortet er ausweichend: «Ob eine Steuersenkung möglich ist, wird bei uns in jedem Jahr diskutiert.»

Roman Habrik. Bild: Beat Lanzendorfer

Zur Forderung seiner Partei sagt Habrik: «Es ist immer positiv, die Stimmung in der Bevölkerung zu erfahren.» Der Steuerfuss in Kirchberg habe in den vergangenen fünf Jahren bereits um neun Prozentpunkte gesenkt werden können. Wenn die Finanzen eine weitere Senkung erlauben, ohne die Investitionen zu gefährden, dann habe er ein offenes Ohr für die Forderung.

Aber können die 7 Millionen Franken aus der Vorfinanzierung für die Schulraumerweiterung nun einfach ausgegeben werden? Habrik erklärt: «Grundsätzlich ist die Vorfinanzierung aufzulösen und das Geld den Steuerzahlenden zurückzugeben. Dies kann über mehrere Jahre erfolgen.» Es wäre möglich, einen Teil für das geplante Schulprovisorium zu verwenden, aber nicht für ein unbestimmtes, zukünftiges Projekt.

Leichte Verzögerung beim Baureglement

Eine zweite Forderung der FDP lautet, dass rasch ein neues Baureglement vorgelegt wird. Dahinter stecke kein Vorwurf an den Gemeinderat, wie Parteipräsident Seelhofer auf eine entsprechende Frage antwortet. Die FDP sei aber der Meinung, dass das Thema jetzt vorangetrieben werden soll. «Diese Forderung haben wir auch aus dem Gewerbe vernommen», sagt Seelhofer. Denn es sei Potenzial für neue Bauten da.

Die Forderung betrifft unter anderem die Abschaffung der Ausnützungsziffer – insbesondere in den Zentren der grösseren Dörfer Bazenheid und Kirchberg. Dort soll nicht unnötig Bauland vergeudet werden, wie Seelhofer sagt. Die Ausnützungsziffer definiert, wie gross die Fläche eines Gebäudes maximal sein darf, abhängig von der Grösse des Grundstücks.

Der Gemeinderat hatte geplant, den Richtplan bis Ende 2021 fertigzustellen und anschliessend im Jahr 2022 das neue Baureglement und den neuen Zonenplan zu erstellen, wie Habrik sagt. Doch beim Richtplan dauere es noch ein bis zwei Monate bis zur öffentlichen Mitwirkung. Die Ortsplanungskommission habe die Vorarbeiten für das Baureglement aufgenommen, da sei man auf Kurs. Es sei aber noch nicht im Gemeinderat diskutiert worden.

