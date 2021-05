Kirchberg Armin Keller, abtretender Finanzverwalter: «1981 betrug das Budget rund 7 Millionen Franken, heute haben wir die Grenze von 50 Millionen überschritten» Ende Mai geht Armin Keller in Pension – während vier Jahrzehnten war er als Finanzverwalter für den Haushalt der Gemeinde Kirchberg zuständig. Beat Lanzendorfer 21.05.2021, 12.00 Uhr

Ende Mai geht Armin Keller (rechts) als Finanzverwalter der Gemeinde Kirchberg in Pension. Seinen Nachfolger Ronald Huwiler konnte er zwei Monate einarbeiten. Bild: Beat Lanzendorfer

Von seinem Arbeitsplatz im Dachgeschoss des Kirchberger Gemeindehauses hat Finanzverwalter Armin Keller einen guten Ausblick. Er sagt: «Das Dorf und die Gemeinde haben sich in den vergangenen Jahren gewandelt.»

Als gebürtiger Gähwiler, der seit Jahrzehnten in Kirchberg wohnt, weiss er, wovon er spricht. Aktuell verändere sich seine Aussicht fast täglich. Die Zentrumsüberbauung sei schon weit fortgeschritten, auch wenn es noch etwas Geduld erfordere, bis sie fertiggestellt ist.

Ab Juni kann Armin Keller die Grossbaustelle dann «nur» noch auf Augenhöhe und nicht mehr von oben betrachten. Ende Mai geht er nach 40 Jahren als Finanzverwalter der Gemeinde Kirchberg in Pension.

Das Budget hat sich mehr als verdreifacht

Als Zahlenmensch kann der 63-Jährige bestens darüber Auskunft geben, wie es um die Finanzen der Gemeinde steht. «1981 betrug das Budget rund 7 Millionen Franken, heute haben wir die Grenze von 50 Millionen überschritten.»

Dazu bedarf es einer Erklärung: Vor vier Jahrzehnten hat sich die Schule noch selber verwaltet und eine eigene Jahresrechnung erstellt. Generell könne man aber sagen, dass die Gemeinde sowie die Schule zu jener Zeit wie auch heute jeweils rund 50 Prozent des Jahresbudgets beanspruchten.

Stelle man die damaligen 7 Millionen Franken den 25 Millionen Franken von heute gegenüber, hätte sich das Budget mehr als verdreifacht. Einer der Gründe dürfte die gestiegene Zahl an Einwohnenden sein. Waren es 1981 6523, erhöhte sich dieser Wert im laufenden Jahr auf 9121.

Hohe Investitionen führten zu Schulden

Apropos Zahlen: Weil die Gemeinde in den Achtziger- und Neunzigerjahren kräftig in die Infrastruktur investierte, haben sich überdurchschnittlich hohe Schulden angehäuft. Keller erwähnt den Bau der beiden Sportanlagen in Bazenheid und Kirchberg, das Mehrzweckgebäude mit Dreifachturnhalle in Bazenheid sowie das Mehrzweckgebäude Silberwis in Gähwil.

Und nicht zuletzt sei auch der Neubau des Werkhofes an der Husenstrasse sowie die Renovation und Erweiterung des Gemeindehauses realisiert worden. Armin Keller sagt:

Armin Keller. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Schulden sind wieder kleiner geworden, die gute Infrastruktur ist uns geblieben.»

Aus seiner Sicht hätten die damaligen Gemeinderäte die Zukunft mit Weitsicht geplant. Die Gemeinde Kirchberg stehe auch für Kontinuität beim Gemeindepräsidium. «In den vier Jahrzehnten arbeitete ich mit lediglich drei Gemeindepräsidenten zusammen. Als ich 1981 begann, hiess das Gemeindeoberhaupt Beda Lengwiler. Nach seiner Pensionierung übernahm 1993 Christoph Häne. Nach seinem Übertritt in den Ruhestand führt seit dem 1. Januar 2017 Roman Habrik die Gemeinde.»

Die Technologie ist heute eine andere

Beim Abschweifen in die Vergangenheit erinnert sich Armin Keller auch an die Technologie seiner Anfangsjahre: «Zu Beginn ist noch eine Buchungsmaschine zur Anwendung gelangt.» Später gehörte die Gemeinde Kirchberg zu den Initianten bei der Gründung des Verwaltungsrechenzentrums (heute Abraxas).

«Wir waren mit einem sogenannten ‹dummen› Terminal via Eingabegerät mit dem Verwaltungsrechenzentrum in St.Gallen verbunden.» Bis zum Zeitalter des Personal Computers sei es aber durchaus üblich gewesen, weiterhin mit der Schreibmaschine zu arbeiten.

Ganz aus der Arbeitswelt wird sich Armin Keller nicht verabschieden. «Die Gemeinde betreut bereits einige Buchhaltungen im Auftragsverhältnis, darunter diejenige der Kirchberger Strassenunterhaltskorporation, jene der Sozialen Fachstelle Unteres Toggenburg sowie die der TMF in Bazenheid. Letztere werde ich auf privater Basis weiterhin in einem Teilpensum betreuen.»

Zählt man seine kaufmännische Ausbildung hinzu, hat Armin Keller sogar 43 Jahre bei seiner Heimatgemeinde gearbeitet. Nach seiner Ausbildung absolvierte er die Rekrutenschule als Infanterie-Funker in Fribourg, anschliessend zog es ihn für knapp drei Jahre als Betreibungsbeamter sowie als Verwalter der damals noch existierenden Gemeindekrankenkasse zur Gemeinde Bütschwil (heute Bütschwil-Ganterschwil). 1981 kehrte er ins Kirchberger Gemeindehaus zurück – und blieb.

Die Arbeit als Finanzverwalter könne er beruhigt loslassen. Er wisse die Abteilung mit seinem Nachfolger Ronald Huwiler in guten Händen. Er hätte Zeit gehabt, ihn während gut zweier Monate einzuführen.

Er möchte zu Hause eine aktivere Rolle einnehmen

Verbleiben werden ihm hingegen die Tätigkeiten, mit denen er Ehefrau Gabriela unter die Arme greifen möchte. Dazu sagt er lachend:

«Ich würde gerne eine aktivere Rolle in Garten, Haus und Küche übernehmen.»

Wie gut die Kochkünste des Vaters sind, davon könnten sich auch die drei erwachsenen Kinder Simon, Thomas und Manuela überzeugen.