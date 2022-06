Rücktritt von Peter Bötschi und Paul Balzer beim Kino Passerelle

Kino Passerelle Ihretwegen hat Wattwil noch ein Kino: So wurden die Gründungsmitglieder Peter Bötschi und Paul Balzer verabschiedet 34 Jahre lang engagierten sich die mittlerweile pensionierten Lehrer Peter Bötschi und Paul Balzer für das Kino Passerelle in Wattwil. Die Genossenschafter ehrten sie am Samstag mit der Ehrenmitgliedschaft. Josef Bischof Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Verdienstvolle Demissionäre: 34 Jahre lang haben sich Peter Bötschi (rechts) und Paul Balzer als Vorstandsmitglieder des Kinos Passerelle fürs Überleben des Kinos in Wattwil und für ein anspruchsvolles Filmangebot eingesetzt. Bild: Josef Bischof

An der Generalversammlung der Genossenschaft Kino Passerelle am Samstagabend standen zwei Persönlichkeiten und die Geschichte des Kinos im Mittelpunkt. 1988 hatten sich Peter Bötschi und Paul Balzer dafür eingesetzt, dass Wattwil sein Kino nicht verlor.

Als Gründungsmitglieder der Genossenschaft des Kinos Passerelle haben sie 34 Jahre lang durch gute Programmgestaltung und den Ausbau der Infrastruktur massgeblich zum Überleben des Kinos beigetragen. Die Generalversammlung verlieh ihnen die Ehrenmitgliedschaft. Im Anschluss an die Versammlung wurden ihre Verdienste ausführlich gewürdigt.

Finanzen sind dank öffentlicher Beiträge im Lot

Florian Schällibaum, Präsident der Genossenschaft Kino Passerelle. Bild: Josef Bischof

Die Generalversammlung, durch den Präsidenten Florian Schällibaum geleitet, wählte Leona Fischer und Yanik Hug in die Geschäftsleitung und Patrick Rüegg als neuen Aktuar. Peter Bötschi und Leona Fischer zeigten die Bemühungen auf, dem Anspruch als Arthousekino – mit Studiofilmen als Schwerpunkt – gerecht zu werden.

Dazu sei das Kino auf Beiträge von Institutionen und der öffentlichen Hand angewiesen, führte Kassier Marco Knaus aus. Dank dieser Beiträge bleiben die Finanzen trotz der coronabedingten zeitweiligen Schliessung des Kinos im Lot.

Wattwiler Kino sollte nicht gleich enden wie die Rorschacher

Um die Verdienste der beiden Demissionäre zu würdigen, wurde in die Wattwiler Kinogeschichte zurückgeblendet. Das erste Kino in Wattwil entstand vor bald 100 Jahren. Später gab es das Kino Speer. Weil das Gebäude im Dorfzentrum einer Überbauung weichen musste, stand das einzige Kino im Toggenburg vor dem Aus.

Der Passerelle-Vorstand: (von links) Yanik Hug, Marco Knaus, Florian Schällibaum, Peter Bötschi, Leona Fischer und Peter Balzer. Bild: Josef Bischof

Das aber nahmen einige Kulturbeflissene nicht tatenlos hin. An deren Spitze standen Peter Bötschi und sein Freund Paul Balzer. Beide aus Rorschach stammend, wollten sie Wattwil das Schicksal der Stadt am Bodensee ersparen. Dort waren die Überlebensstrategien der drei Kinos erfolglos. Eines nach dem andern hat den Betrieb eingestellt.

Einsatz für einen Neubau

Peter Bötschi und Gleichgesinnte haben Unterschriften gegen den Abbruch des Kinos Speer gesammelt. 1987 war das Schicksal des Kinos Speer trotzdem besiegelt. Im März 1988 ist die Genossenschaft Kino Passerelle gegründet worden. Es war gelungen, über 1200 Personen als Genossenschafter zu gewinnen.

Peter Bötschi und Paul Balzer sind in den fünfköpfigen Vorstand gewählt worden. Es wurden Vorbereitungen für den Neubau des Kinos Passerelle getroffen und bereits Mobiliar angeschafft. 1990 konnte das Kino Passerelle eröffnet werden, und seither ist es sein Ziel, Menschen aus der ganzen Region ein anspruchsvolles Programm zu bieten.

Glanzlichter im Rückblick

Präsident Florian Schällibaum erwähnte bei seiner Würdigung, dass er beide Demissionäre als Lehrer an der Sekundarschule Wattwil persönlich erlebt habe. Schulpräsident Norbert Stieger, selber auch ehemaliger Lehrer und Schulleiter in Wattwil, hob den pädagogischen Nutzen des Einsatzes seiner früheren Kollegen hervor:

«Ich danke euch für eure Bemühungen, die Kultur des Kinos in die Schule zu tragen. Eure Projekte waren für unsere Schüler immer nachhaltige Erlebnisse.»

Auf die Frage nach bleibenden Eindrücken an ihren Einsatz sagte Peter Bötschi: «Am besten finde ich, dass wir immer noch da sind und dass wir uns in ein sehr gutes Arthousekino entwickelt haben. Das war nicht von Anfang an so, sondern ist das Ergebnis eines langjährigen Prozesses. Das freut mich ebenso, wie dass eine nächste Generation unsere Arbeit fortsetzt.»

Und Paul Balzer resümierte: «Ich durfte die ganze Entwicklung eher im Hintergrund miterleben. Das ‹Zugpferd› war Peter Bötschi. Am Anfang waren wir angesichts des verbreiteten Kinosterbens etwas unsicher. Aber ich habe mich gefreut, in diesem Umfeld mitmachen zu dürfen und dass unser Mut belohnt worden ist.»

