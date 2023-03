«Massnahmen sind die letzte Konsequenz für die Kesb Toggenburg»

Kindes- und Erwachsenenschutz «Massnahmen sind die letzte Konsequenz»: Die Kesb Toggenburg hat sich etabliert Die Kesb Toggenburg wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Seit ihren Anfängen ist Carola Müller-Wittmer dabei, die heute als Präsidentin die Geschicke der Behörde leitet. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carola Müller-Wittmer, Präsidentin Kesb Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Sie haben zusammen mit Glen Aggeler die Kesb Toggenburg massgeblich aufgebaut. Wie steht sie heute da?

Als wir gestartet sind sagte ich immer, dass es fünf bis zehn Jahre dauern wird, bis alles gut läuft und eingespielt ist. Viele haben das damals nicht verstanden. Man muss sich aber vor Augen führen, dass wir am 1. Januar 2013 quasi auf der grünen Wiese gestartet sind und alles völlig neu aufbauen mussten. Es war eine grosse Herausforderung und viele Arbeiten mit enormem Aufwand verbunden. Jetzt, nach zehn Jahren, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir qualitativ gute Arbeit leisten und unserem Auftrag vollumfänglich nachkommen.

Über die vergangenen zehn Jahre gesehen behandeln Sie in der Kesb Toggenburg durchschnittlich zwischen 950 bis zu knapp 1000 Fälle pro Jahr. Welche Fallart kommt am häufigsten vor?

Rund 65 Prozent aller Fälle betreffen den Erwachsenenschutz und demzufolge etwa 35 Prozent den Kindesschutz, wobei der Kindesschutz zeitlich aufwendiger ist. Bei den Fallarten handelt es sich in den meisten Fällen, sei es im Erwachsenen- oder im Kindesschutz, um Beistandschaften.

Wie viele Fälle von diesen knapp 1000 kommen neu hinzu und wie viele Dossiers verfolgen Sie über eine längere Zeit?

In den vergangenen Jahren eröffneten wir im Schnitt pro Jahr zwischen 450 und 500 neue Fälle. Gleichzeitig schliessen wir aber auch in etwa diese Anzahl Fälle ab, sodass es sich die Waage hält.

Müssen Sie in allen Fällen zwingend reagieren?

So oft es geht, versuchen wir gemeinsam mit den Eltern oder den betroffenen Personen, ohne irgendwelche Massnahmen ergreifen zu müssen, eine Lösung zu finden. Je besser vorgelagerte Systeme, wie die Unterstützung in der Familie, Familienberatung, Sozialberatung oder Suchtberatung ausgebaut sind, umso weniger müssen wir aktiv werden. Aber auch unser oberstes Ziel ist, wenn solche System nicht greifen, zuerst gemeinsam eine unbürokratische Lösung zu finden.

Der Kesb eilt der Ruf voraus, ein bürokratisches Monster zu sein. Wie sehr spielt bei Ihrer Arbeit der individuelle Mensch eine Rolle?

Der Mensch steht immer im Zentrum unserer Arbeit, denn es geht um das Wohlergehen einer erwachsenen Person oder um das eines Kindes. Unsere Aufgabe ist es, den Schutz eines Menschen zu gewährleisten. Um das zu erreichen ist es essenziell, mit den Familien oder sonstigen nahestehenden Personen zusammenzuarbeiten.

Wie viel Spielraum haben Sie bei Ihren Entscheidungen?

Im Erwachsen- wie im Kindesschutz sind die Massnamen, die uns zur Verfügung stehen, gesetzlich geregelt. Und in diesem Rahmen müssen wir uns bewegen, wenn alle anderen vorgelagerten Bemühungen zu keiner Lösung geführt haben. Massnahmen zu ergreifen ist die letzte Konsequenz auf einem langen Weg.

Bei Einzelfällen steht die Kesb noch immer in der medialen Kritik. Wie gehen Sie und Ihre Mitarbeitenden damit um?

Dabei handelt es sich immer um Ausnahmefälle, in denen die Kesb massive Massnahmen betreffend die Privatsphäre und die Autonomie einer Person ergreifen muss. Für die Mitarbeitenden sind solche Fälle und die damit zusammenhängende mediale Präsenz sehr belastend.

Wie oft haben Sie mit solchen Fällen zu tun?

Im vergangenen Jahr beispielsweise – und das ist genau so ein Fall, der gerne von den Medien aufgenommen wird – mussten wir gerade mal ein Kind gegen den Willen der Eltern fremdplatzieren. Natürlich ist das für sich gesehen ein tragischer Fall. Gemessen an allen Fällen ist die Anzahl solcher Massnahmen jedoch sehr gering und eine absolute Ausnahme.

Solche Fälle sind sicherlich sehr emotional. Wie gehen Sie damit um?

Für unsere Mitarbeitenden sind solche Fälle an sich schon sehr belastend. Weht ihnen dann noch ein rauer Wind der Presse entgegen, wird es noch schwieriger. Oft, genährt durch negative Berichterstattung, haben die Menschen auch Angst vor uns und vor dem, was wir machen. Eine Angst, die völlig unbegründet ist, da diese Berichterstattungen ein völlig falsches Bild über uns vermitteln.

Wie können Sie sich menschlich davon abgrenzen?

Das Wichtigste ist, dass wir in einem guten Team arbeiten. Der Austausch untereinander ist entscheidend, damit man weiss, man ist nicht alleine. Unsere interdisziplinäre Zusammensetzung, wir sind Juristen, Psychologen Pädagogen, Sozialarbeiter und Mediziner, hilft dabei, auch in komplexen Fällen eine gut fundierte und von allen gestützte Lösung zu finden.

Mit Ihnen sind es insgesamt sechs Behördenmitglieder, die bei der Kesb Toggenburg Verfahren leiten. Reicht das für eine zeitnahe Bearbeitung aller Fälle aus?

Wir rechnen bei einem Behördenmitglied mit einem 100-Prozent-Pensum mit etwa 290 Dossiers. Doch viele Dossiers beinhalten angeordnete Massnahmen, die einfach in Vollzug sind. Diese bedürfen jährlich oder auch alle zwei Jahre einer Kontrolle. Ansonsten müssen diese nicht betreut werden, sondern werden von Beistandspersonen begleitet. Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Dies auch Dank eines gut ausgebauten internen Fachdienstes und der Kanzlei, welche die Gesamtbehörde im administrativen Bereich unterstützt.

Gibt es bei der Kesb Toggenburg Änderungspotenzial, um Ihre Arbeit noch zu verbessern?

Wir können uns immer verbessern und es gibt immer Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Darum haben wir intern in den letzten Jahren eine Prozesslandschaft erarbeitet, wo die wichtigsten Kernprozesse, das Wissen und Know-how festgehalten sind. So ist das Wissen in der Organisation garantiert und nicht personenabhängig. Dies war mir wichtig, denn nach zehn Jahren ist es an der Zeit, sich zu konsolidieren und nach vorne zu schauen. Gleichzeitig diskutieren wir intern über Verbesserungen und nehmen auch Kritik von aussen immer ernst und hinterfragen unser Vorgehen, um uns stetig zu verbessern.

Welches Fazit ziehen Sie nach zehn Jahren Tätigkeit?

Das Ziel, den Aufbau abgeschlossen zu haben, haben wir erreicht. Ansonsten müssen wir uns immer weiterentwickeln. Denn unsere Aufgabe ist, jeweils für die betroffene Person die beste Lösung zu finden und hier gibt es immer Verbesserungspotenzial. Mir ist ausserdem wichtig, dass wir uns weiterhin nach aussen präsentieren und den Kontakt zu Bevölkerung und zu den Gemeinden nicht verlieren. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht und das möchte ich auch in Zukunft fördern.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich würde mir wünschen, dass die Kesb von den Menschen als Organisation wahrgenommen wird, die sich um das Wohl von Kindern und Erwachsenen kümmert und einsetzt und als solche auch anerkannt wird. Gerichte beispielsweise fällen auch nicht immer Urteile, die allen gefallen und dennoch sind sie akzeptiert und als Instanz geachtet. Vielleicht müssen wir als Kesb noch proaktiver auf die Menschen zugehen, um das zu erreichen.