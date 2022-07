Wattwil: Waldspielgruppe lernt den Umgang mit der Natur

Kinder «Den Respekt vor der Natur finden»: Barbara Inauen und Edith Frischknecht betreuen in Wattwil eine Waldspielgruppe Es wird fleissig gehämmert und gekocht. Mit einem Seil wird an der Waldhütte experimentiert. Innert wenigen Augenblicken verteilen sich die Kinder der Waldspielgruppe Wattwil in alle Richtungen. Da braucht es wachsame Augen der Leiterinnen. Ruedi Roth 12.07.2022, 17.00 Uhr

Wenn sich alle beschäftigen, vergeht die Zeit bei der Waldspielgruppe Wattwil im Nu. Bild: Ruedi Roth

Eine winzig kleine, grüne Raupe liegt auf der geteerten Nebenstrasse. Dina hat sie entdeckt. «Schau, Barbara, da!» Drei mitwandernde Buben und Barbara Inauen folgen dem Ruf. Die Kinder wissen nicht recht, was jetzt gemacht werden soll.

«Nein, nicht einfach mit einem Fingerspick aufs Gras befördern. Das verletzt die Raupe», mahnt Barbara Inauen. Schliesslich nimmt der kleine Fran-Petar das dem Strassenverkehr ausgelieferte Tierchen behutsam in die Hand und trägt es auf die angrenzende Wiese. «Jetzt haben wir eine Rettung gemacht», lobt Barbara Inauen die Kinder und weiter geht es.

Ausbildung zur Waldspielgruppenleiterin

Schon seit zehn Jahren betreut Barbara Inauen Kinder aus der Region Wattwil und Umgebung einmal wöchentlich im Wald. Sie liebt diese Arbeit. Und es lasse sich auch gut mit dem Ablauf auf dem eigenen Bauernhof und den eigenen Kindern vereinbaren. In Kursen liess sie sich zur Leiterin ausbilden. Als vor drei Jahren eine neue Mitbetreuerin gesucht wurde, fragte sie ihre Nachbarin Edith Frischknecht an, welche erfreut zusagte.

Barbara Inauen bereitet sich immer gut vor auf den Waldspieltag. Bild: Ruedi Roth

«Diese Tage sind immer sehr abwechslungsreich. Vor allem baut sich in diesem einen Jahr auch eine Verbindung zu den Kindern auf.»

Die beiden Bäuerinnen aus Hemberg verstehen sich gut. Das sei auch massgebend für positive Erlebnisse in der Waldspielgruppe. «Wir drei Frauen sind zwar unterschiedlich. Aber die Ruhe verlieren wir allesamt nicht so schnell», lacht Barbara Inauen. Die zu betreuenden Kinder sind in ihrer Herkunft bunt gemischt. Gespielt wird ohne Vorurteile miteinander. Es wird auch mal gestritten um ein Werkzeug. Oder man kann sich nicht einigen über das in diesem Moment eigene Spielrevier.

Klare Linien setzen

Beim Treffpunkt am Vormittag verlassen die Kinder ihren Vater oder die Mutter für ein paar Stunden. Nicht alle «Waldkinder» sind davon begeistert. Edith Frischknecht und Barbara Inauen wissen aber, wie sie die Stimmung im Kind bald ändern können. Gemeinsam ruft man dem erwarteten Postauto zu. Zuerst leise, dann etwas lauter und schon biegt es um die Ecke. Die Warteräume sind geregelt für die Kinder. Und beim Wandern zum Spielplatz ist bei jedem Wanderwegweiser zu warten, bis die zersplitterte Gruppe wieder vollständig ist. Edith Frischknecht sagt:

Edith Frischknecht redet gerne mit den Kindern. Bild: Ruedi Roth

«Eine angepasste Ordnung erleichtert uns die Aufsicht. Sie bringt den Teilnehmenden aber auch erste Schritte von aussen bezüglich Eingliederung in die Gesellschaft.»

Die Kinder reden respektvoll mit ihren Leiterinnen. Aber gegen Ende des Jahres sei es jeweils schon bemerkbar, dass für sie die Zeit gekommen ist, in den Kindergarten zu wechseln.

Zwei Spielplätze zur Auswahl

In gemächlichem Tempo wandern die acht Kinder, ausnahmsweise fehlen heute drei, mit ihren zwei Betreuerinnen weiter. In einem zweckmässigen «Chärreli» sind zahlreiche Utensilien gestapelt, darunter Erste-Hilfe-Zubehör und natürlich das noch zu kochende Mittagessen mit Dessert. Betreuerin Vroni Naef ist heute nicht dabei in dieser quirligen Gruppe.

Also ist etwas mehr Wachsamkeit gefordert von Edith Frischknecht und Barbara Inauen. «Welchen Platz sollen wir denn heute nehmen?», werden die Kinder gefragt. Eine Einigkeit ist nicht sofort auszumachen. Aber schliesslich wird der obere Spielplatz gewählt. Vertraut sind den vor dem Kindergarteneintritt stehenden Kindern beide Plätze.

Kaum angekommen, wird schon die Arbeit aufgenommen. Bild: Ruedi Roth

Schliesslich findet das Naturabenteuer wöchentlich und bei jedem Wetter statt. Heute wechseln Sonnenschein und Regenfall munter ab. Zwei Buben sind jetzt zur geschlossenen Hütte beim Spielplatz vorausgeeilt. Sie wissen, wo der Schlüssel versteckt ist. Mit einem herumliegenden Tannenast versuchen sie ihn zu erlangen.

Ein geplanter Ablauf

Die Kinder freuen sich. Sofort befördern sie ihre Rucksäcke auf die wettergeschützten Bänke. Barbara Inauen gibt rasch die heutigen Überraschungen bekannt. «Neue Hämmer und Nägel haben wir hier. Und mit diesen Holzklötzen könnt ihr einen Igel zimmern», muntert sie die Kinder auf.

Beim Wasserholen hört man vielleicht das Krokodil. Bild: Ruedi Roth

Während sich einige auch sofort damit abgeben, wandern die Anderen mit Edith Frischknecht zu einer Quelle. Wasser für das Kochen und anderes muss dort geschöpft werden. Spielerisch wird dem wahrscheinlich im Wasser liegenden Krokodil gerufen. Die beiden Bäuerinnen erklären:

«Wir versuchen, die Kinder möglichst rasch zu beschäftigen. So kann man besser die nötige Übersicht behalten.»

Sie sind sichtlich vertraut im Umgang mit der Natur. Das gefällt den Kindern. Unkompliziert und spontan kann da gewerkelt werden.

Gekocht wird gerne

Während einige Kinder noch mit Hammer und Nagel beschäftigt sind, rüsten die restlichen Rüben, Gurken, Wassermelonen und anderes für den Apéro vor dem Mittagessen. Überhaupt sei das Kochen eine Lieblingsbeschäftigung der Kinder.

Die Geschichte wird erzählt vor der Heimkehr vom Waldspieltag. Bild: Ruedi Roth

Die Waldspielgruppe ist dementsprechend auch gut ausgerüstet. Die Grillstelle kann gedeckt werden und ist grossflächig zweckmässig eingerichtet. Die Tische und Bänke sind der Kindergrösse ideal angepasst. Fällt mal ein Rüstmesser auf den Waldboden, kann es wieder mit zuvor geholtem Wasser notdürftig geputzt werden.

Die Betreuerinnen der Waldspielgruppe legen Wert auf das Lernen vom Umgang mit der Natur. Dass die Kinder im Wald nach den Spielstunden oftmals ziemlich schmutzig sind, ist nichts Aussergewöhnliches. «Wir wollen den Kindern begreifbar machen, dass alle Pflanzen und Tiere ein Lebewesen sind. Drum ist es auch unsere Aufgabe, diesen Beobachtungen genügend Zeit zu geben», erzählt Barbara Inauen.

Es braucht Energie

Heute gab es Ghackets und Hörnli mit Apfelmus zum Zmittag. Manche wollen von allem, manche wollen nur wenig und andere sind zufrieden mit in schmackhafter Sauce getunkten Karotten. Auch wenn alles routiniert abläuft; die Aufsicht der Leiterinnen ist immer gefordert. Wenn das Ende des Waldspieltages naht, wollen einzelne Kinder schon losmarschieren, bevor das Aufräumen fertig ist.

Es gibt jede Woche etwas anderes zum Zmittag. Bild: Ruedi Roth

Heute wagen es einzelne Kinder, sogar die abgemachte Aufenthaltsgrenze zu überschreiten. Edith Frischknecht zeigt sich leicht erbost, was dann bald Wirkung zeigt bei den Kindern. Sie lieben ja ihre Betreuerinnen, aber man könnte doch wieder einmal die Grenzen ausloten. Gut geordnet geht es jetzt wieder zur Postautohaltestelle.

In Wattwil werden die Kinder von ihren Eltern erfreut in Empfang genommen. Barbara Inauen und Edith Frischknecht sind jetzt wieder allein. «Es braucht immer Energie für diese Stunden. Aber wir haben Spass an dieser Arbeit!»