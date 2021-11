Kiesabbau Niederwil: Holcim will neues Projekt einreichen

Kiesabbau Niederwil Kiesabbau Sonnenberg: Holcim hält an Standort fest und wird ein nächstes Projekt einreichen Im Gebiet Sonnenberg in Niederwil soll Kies abgebaut werden. Bereits mehrere Abbauvorhaben haben öffentlich aufgelegen. Im vergangenen Sommer schliesslich zog die Holcim AG ihr Projekt zurück. Doch vom Tisch ist die Sache damit nicht. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Im Gebiet Sonnenberg in Niederwil soll Kies abgebaut werden. Die Firma Holcim AG zog ihr Vorhaben zwar im Sommer zurück, will nun aber eine neue Projekteingabe machen. Bild: Zita Meienhofer

Seit Sommer 2012 ist bekannt, dass Holcim AG im Gebiet Sonnenberg in Niederwil Kies abbauen will. Damals war die Rede von einer Fläche von etwa 17 Hektaren. Das Projekt sah vor, während rund 40 Jahren in fünf Etappen Kies abzubauen, mit sauberem Deponiegut wieder aufzufüllen und zu renaturieren.