Keine Toggenburger Abweichler bei den Anträgen zu den Jahresrechnungen In allen Toggenburger Gemeinden wurden die Jahresrechnungen von einer deutlichen Mehrheit angenommen. Beat Lanzendorfer 19.04.2020, 18.47 Uhr

Bei den Abstimmungen kam es am Sonntag zu keinen Überraschungen auf kommunaler Ebene. Symbolbild: Roger Grütter

Obwohl es im Vorfeld vereinzelt kritische Stimmen gab, die dafür plädierten, Jahresrechnung und Budget abzulehnen, folgte das Stimmvolk in allen Gemeinden den Anträgen des Gemeinderates – und dies mit teilweise überwältigender Mehrheit.

Deutliches Ja in der Gemeinde Kirchberg

In Kirchberg, der bevölkerungsreichsten Gemeinde des Wahlkreises, wurde der Jahresrechnung mit 1425 Ja-Stimmen zu bloss 95 Nein-Stimmen deutlich zugestimmt. Die Stimmbeteiligung betrug 29,8 Prozent. 1541 der 5170 Stimmberechtigten beteiligten sich an der Abstimmung, 21 legten leer ein.

In der Nachbargemeinde Lütisburg nahmen die Stimmberechtigten die Jahresrechnung ebenfalls an. Mit 404 Ja-Stimmen gegenüber 58 Nein-Stimmen fiel das Verdikt aber weniger deutlich aus. Zwei legten leer ein. Mit 43,65 Prozent fiel die Stimmbeteiligung in Lütisburg deutlich höher als in anderen Gemeinden aus.

Zudem sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Primarschulgemeinde Lütisburg bei der Rechnung 2019 und dem Budget 2020 jeweils deutlich Ja.

Bütschwil-Ganterschwil bewilligt alle Geschäfte

Bei einer Stimmbeteiligung von 32,4 Prozent bewilligten 1029 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil die Jahresrechnung. Lediglich 45 lehnten den Antrag ab. Zehn legten einen leeren Stimmzettel in die Wahlurne. Die Rechnung und das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil gingen ebenso problemlos über die Bühne. Das gilt auch für die Oberstufenschulgemeinde Bugalu.

Dem allgemeinen Trend folgte auch Oberhelfenschwil. 895 Einwohnerinnen und Einwohner wären stimmberechtigt gewesen. 308 nutzten dieses Recht, was einer Stimmbeteiligung von 34,4 Prozent gleichkommt. 294 legten ein Ja in die Urne. Lediglich zehn lehnten die Jahresrechnung ab. Vier Stimmzettel blieben leer.

Lichtensteig sagt ebenfalls deutlich Ja

In Lichtensteig wurde die Jahresrechnung deutlich gutgeheissen. 359 sagten im Städtli Ja, 21 Nein. Von den 1250 Stimmberechtigten gaben 383 ihre Stimme ab, zwei legten leer ein. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 30,6 Prozent.

In Wattwil genehmigten neun von zehn Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2019. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,9 Prozent. In Zahlen ausgedrückt: Von den 5479 Stimmberechtigten gingen 1748 an die Urne. 1578 erklärten sich mit der Jahresrechnung einverstanden, 138 lehnten sie ab. Einen leeren Stimmzettel legten 32 ein. In der Schulgemeinde Wattwil-Krinau wurden Rechnung und Budget ebenfalls deutlich genehmigt. Genehmigt wurde auch die Rechnung der Dorfkorporation.

Ebnat-Kappel stimmt über zwei Jahresrechnungen ab

In Ebnat-Kappel wurde über zwei Jahresrechnungen abgestimmt. Sowohl jene der politischen Gemeinde als auch jene der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel wurden deutlich mit jeweils rund 93 Prozent Zustimmung genehmigt. 959 sagten Ja, 69 Nein, leer legten 26 ein. Im Doppeldorf mit seinen 3454 Stimmberechtigten betrug die Stimmbeteiligung 30,5 Prozent.

Zustimmung fand die Jahresrechnung auch in der Gemeinde Neckertal. Von den 2901 Stimmberechtigten beteiligten sich 787 an der Abstimmung. 726 stimmten der Jahresrechnung zu, 44 lehnten sie ab, sieben legten ein leeres Stimmcouvert ein. Die Stimmbeteiligung betrug 31,44 Prozent.

Das gleiche Bild präsentiert sich im Obertoggenburg. In Nesslau und in Wildhaus-Alt St.Johann wurden die Jahresrechnungen ebenfalls deutlich angenommen.