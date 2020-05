Eltern haben keinen Bedarf nach Tagesstätte für Mosnang Der Gemeinderat von Mosnang fragte mehr als 200 Eltern, ob sie Bedarf nach einer Kindertagesstätte (Kita) haben. Das Interesse ist aber zu gering für einen rentablen Betrieb einer Kita. Anders ist es bei einer organisierten Verpflegung am Mittag. Martin Knoepfel 28.05.2020, 19.06 Uhr

Mosnanger Kinder werden auch künftig nicht in einer Kindertagesstätte auf Gemeindegebiet betreut. Bild: Andreas Arnold/Keystone

Potenzielle Betreiberinnen einer Kindertagesstätte (Kita) haben dem Gemeinderat von Mosnang im Winter signalisiert, dass sie am Aufbau einer Kita interessiert seien. Eine gemeinsam erarbeitete Bedürfnisabklärung sollte Klarheit über das Bedürfnis hervorbringen.

Rücklauf von fast 60 Prozent

Insgesamt wurden 215 Haushalte von Eltern(teilen) mit Kindern bis 12 Jahren angeschrieben. 123 haben geantwortet, was einem Rücklauf von 57 Prozent entspricht.

16 Eltern haben sich für einen grundsätzlichen Bedarf einer Kita ausgesprochen, ebenso viele sind an schulergänzenden Tagesstrukturen interessiert. Sieben Eltern beanspruchen das Angebot eines Mittagstisches und weitere 30 würden an Einzeltagen nutzen.

Die durch die Gemeindeverwaltung durchgeführte Bedürfnisabklärung zeigt ein zu tiefes Bedürfnis für eine Kita in der Gemeinde. Das Projekt wird derzeit laut Gemeindepräsident Renato Truniger nicht weiter verfolgt.

Sind Sie enttäuscht oder erfreut über das Ergebnis der Umfrage zum Bedürfnis nach Kita-Plätzen?

Renato Truniger: Weder noch. Es ging darum, die Bedürfnisse abzuklären. Der Gemeinderat ist über das Ergebnis der Umfrage auch nicht überrascht.

Wie kam es zur Bedürfnisabklärung?

Drei junge Frauen wandten sich mit einer Anfrage an den Gemeinderat. Sie waren daran interessiert, in Mosnang eine Kita aufzubauen.

Offenbar waren zu wenig Eltern daran interessiert, ihre Kinder in eine Kita zu geben. Wurde die Rentabilitätsschwelle weit oder nur knapp verfehlt?

Renato Truniger. (Bild: PD)

Es wären in Mosnang fünf bis zehn Kinder täglich gewesen. Das ist weit unterhalb der Rentabilitätsschwelle. Die liegt bei 15 Kindern, die regelmässig kommen. Zu beachten ist, dass es Richtlinien des kantonalen Amts für Soziales gibt, an die sich Gemeinden halten müssen. Ein Kita-Betreiber benötigt eine Bewilligung des Amts für Soziales.

Wurden alle Eltern in der Gemeinde Mosnang befragt oder nur die Eltern im Dorf Mosnang?

Die Umfrage richtete sich an alle 215 Eltern in der Gemeinde, die Kinder im Alter bis 12 Jahre haben.

Wie viele Kinder besuchen den Mittagstisch im Dorf?

Es sind täglich sieben Kinder. In den Aussendörfern gibt es wahrscheinlich einige Kinder, die am Mittag bei Nachbarn essen können. Allerdings deuteten mehr als 30 Eltern ihr Interesse an einem Mittagstisch für ihre Kinder an. Von dieser Zahl waren wir schon etwas überrascht. Diese Eltern sollten sich bei der Schule melden.

Haben die Eltern, die kein Bedürfnis nach einer Kita haben, gesagt, wie sie die Betreuung der Kinder organisieren?

Ja, es gab einige Kommentare auf die Umfrage. Viele Eltern geben die Kinder in eine Tagesfamilie. Der Tageselternverein Toggenburg hat ein sehr preiswertes Angebot. Aber auch Grosseltern oder Nachbarn kümmern sich um die Kinder. Andere haben ihre Kinder in einer auswärtigen Kita, etwa am Arbeitsort. Wieder andere sagten, dass sie sehen wollten, wie ihre Kinder aufwachsen.

Ist die Idee einer Kita damit definitiv gestorben?

Nein, ich gehe davon aus, dass das Thema nicht ad acta gelegt ist. Die gesellschaftliche und politische Entwicklung in der Schweiz geht in eine andere Richtung. Das Gesetz über die familienexterne Betreuung wird gegenwärtig im Kantonsrat behandelt. In Zukunft dürfte es so sein, dass die Gemeinden vom Kanton für Kitas zweckgebundene Beiträge erhalten. Wenn diese Beiträge nicht für die Kinderbetreuung verwendet werden, muss die Gemeinde sie dem Kanton zurückzahlen. Möglich wäre es, damit Eltern zu unterstützen, die ihr Kind in eine Kita senden.