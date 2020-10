Keine stille Wahl in die Wattwiler GPK: Auch Alfred Britt tritt wieder an Nach der Ankündigung der FDP, im zweiten Wahlgang anzutreten, kündigt auch der parteilose Alfred Britt an, noch einmal zu kandidieren. Die Wattwiler Geschäftsprüfungskommission wird daher nicht in stiller Wahl komplettiert. Ruben Schönenberger 02.10.2020, 08.34 Uhr

Zwar läuft die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen erst heute Abend ab, doch bereits jetzt ist klar, dass es nicht zu stillen Wahlen in die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Gemeinde Wattwil kommen wird. Nachdem die FDP Wattwil bereits früher angekündigt hatte, noch einmal anzutreten, hat sich nun auch der Parteilose Alfred Britt dazu entschieden. Die Entscheidung um den letzten freien Sitz in diesem Gremium fällt damit am 29. November.