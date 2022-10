Der FC Kirchberg bleibt im Hoch und schlägt auch Aadorf

Keine spürbare Gegenwehr: Der FC Kirchberg festigt in der 3. Liga seine Spitzenposition und schlägt Aadorf auf der heimischen Sonnmatt problemlos mit 3:0

Aufsteiger Kirchberg gehört in der laufenden Saison bisher zu den positiven Überraschungen. Platz 3 war bis zur Partie am Samstagabend gegen Aadorf der Lohn des erfrischenden Offensivfussballs. Weil die Thurgauer erneut enttäuschten, stand der fünfte Kirchberger Saisonsieg nie wirklich in Frage.