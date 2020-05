Interview Keine Kreuzegg Classic, dafür eine Solo-Challenge: «Für Sportler sind Wettkämpfe ein wichtiger Trainingsansporn» Von Ende Mai bis Ende August sind auf der Originalstrecke zur Kreuzegg Wettkampfstrecken ausgesteckt. Für alle, die sich messen wollen. Fabio Giger 14.05.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hauptfeld der Kreuzegg Classic im vergangenen Jahr. Bild: Beat Lanzendorfer

Der grösste Laufevent im Toggenburg, die Kreuzegg Classic, findet dieses Jahr nicht statt. Der Anlass, der am 30. Mai hätte stattfinden sollen, fällt dem Veranstaltungsverbot des Bundes zum Opfer. Stattdessen können sich Läufer und Mountainbiker in einer Solo-Challenge auf der Originalstrecke messen und konkurrenzieren. OK-Präsident Werner Scherrer wird selbst mitmachen – und schielt auf den Kategoriensieg.

OK-Präsident Werner Scherrer an der letzjährigen Ausgabe der Kreuzegg Classic. Bild: Beat Lanzendorfer

Werner Scherrer, laufen sie am 30. Mai auf die Kreuzegg?

Ich habe es im Sinn. In den 24 Jahren als OK-Präsident der Kreuzegg Classic rannte ich beim Berglauf zweimal selbst mit. Aber es war immer relativ stressig. Dieses Jahr kann ich es bestimmt etwas mehr geniessen – wenn auch schweren Herzens. Die Absage schmerzt doch.

Wieso hat das OK den Anlass nicht verschoben?

Es gab Jahre, an denen über 900 Teilnehmende an den Start gingen. Am Wettkampftag sind im Dorf weit über 1000 Leute unterwegs. Somit wäre die Durchführung aufgrund des Veranstaltungsverbots des Bundes bis spätestens Ende August undenkbar gewesen.

Hätte man den Dorflauf nicht einfach streichen und nur den Berglauf durchführen können?

Das stand nie zur Diskussion. Die Kreuzegg Classic lebt von der Vielfalt. Die Kinder sollen beim Dorflauf oder Scooter-Rennen mitmachen können, die Erwachsenen messen sich beim Berglauf oder beim Bike-Rennen. Auch der logistische und organisatorische Aufwand wäre zu gross gewesen. Zudem sind wir auf die Einnahmen aus der Festwirtschaft angewiesen.

«Der Anlass wäre ohne Dorflauf-Besucher finanziell nicht tragbar.»

Statt bei einem Massenstart können sich Läufer und Biker dieses Jahr in einer Solo-Challenge messen. Jeder Teilnehmer läuft oder fährt die Original-Wettkampfstrecke selbständig ab und misst seine Zeit. Wie kamen sie auf diese Idee?

Wettkämpfe sind ein wichtiger Trainingsansporn. Die Sportlerinnen und Sportler trainieren das ganze Jahr über, um Rennen zu laufen. Bei Telefongesprächen mit verschiedenen Läufern habe ich gemerkt, dass sie froh um jede Wettkampfmöglichkeit sind. Dasselbe gilt für Biker. Selbstverständlich können auch weniger ambitionierte Ausdauersportler an der Solo-Challenge teilnehmen. Die Strecken werden ab dem 30. Mai bis Ende August ausgesteckt sein.

Wie können Sie sichergehen, dass jeder Teilnehmer die vorgegebene Strecke auch wirklich abgelaufen ist?

Die Teilnehmenden müssen ihren Lauf mit einer GPS-Uhr oder einer Handy-App aufzeichnen.

«Die Resultate und Weg-Daten können uns dann ganz einfach via Mail zugestellt werden. Das Wettkampfbüro aktualisiert die Ranglisten laufend uns stellt sie online.»

Es ist also stets einsehbar, auf welchem Platz man mit seiner Leistung gerade liegt. Der Kategoriensieger und pro Kategorie ein ausgeloster Teilnehmer erhalten einen Preis.

Werden Sie ihre Zeit auch stoppen?

Klar, so viel Wettkampfgeist steckt noch in mir. In meiner Kategorie «Ü60» habe ich Ambitionen auf einen Spitzenplatz. Meine Tochter Larissa, die ja auch zum OK gehört, macht hoffentlich den «Pacemaker» für mich (lacht).