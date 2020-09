Keine Kampfwahl, keine Angriffe: Die Präsidien in Wattwil bleiben unverändert Weder der Gemeindepräsident noch der Schulratspräsident müssen sich in Wattwil gegen Angriffe verteidigen. Auch in den Gremien bleibt die ganz grosse Kampfwahl aus. Ruben Schönenberger 16.09.2020, 05.00 Uhr

Wattwil wird auch nach den Wahlen die zwei gleichen Präsidenten haben.

Elf Tage vor den Wahlen ist bereits klar: Wattwil setzt auf Kontinuität. Für die Präsidien der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Wattwil-Krinau gibt es keine Kampfkandidaturen. Die bisherigen Amtsinhaber bleiben daher mit allergrösster Wahrscheinlichkeit im Amt.

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil, CVP, kandidiert erneut.

In der Politischen Gemeinde ist Alois Gunzenreiner (CVP) seit 2007 am Ruder. Gar seit 1999 leitet Norbert Stieger (FDP) die Schulgemeinde Wattwil beziehungsweise seit deren Zusammenschluss Wattwil-Krinau.

Norbert Stieger ist seit über 20 Jahren Schulratspräsident in Wattwil.

In den beiden Räten wird es indes zu Veränderungen kommen. In der Schulgemeinde treten mit Roswitha Bösch (SVP) und Karin Kläger (CVP) zwei Amtsinhaberinnen nicht mehr an. Um ihre Sitze bewerben sich Andreas Wittenwiler (parteilos) und Kristina Bösch (SVP). Sie dürften – da gleich viele Sitze zu besetzen sind, wie Kandidierende antreten – die Wahl zusammen mit den vier Bisherigen, die wieder antreten, schaffen. Dies sind: Urs Bichler (FDP), Christian Eicher (CVP), Othmar Gübeli (CVP) und Hansruedi Lusti (SVP).

Sieben Kandidierende für sechs Sitze

Im Gemeinderat treten drei Bisherige nicht mehr zur Wiederwahl an. Beat Bleiker (FDP) und Hansheiri Keller (SP) treten nach jeweils acht Jahren zurück, Donja Gehrig (FDP) nach nur einem. Sie habe vor, einen Doppelmaster zu absolvieren, und müsse wegen eines Anwaltspraktikums ihren Wohnsitz nach Zürich verlegen, sagte sie bei der Bekanntgabe ihres Rücktritts.

Neu ins Rennen steigen vier Personen. Ruedi Bösch will den Sitz der SP sichern, Simon Seiler und Manuela Schatzmann jene der FDP. Schatzmann ist zwar parteilos, wird von der FDP aber unterstützt. Sie wäre, wenn sie gewählt wird, die einzige Frau im Gremium.

SVP will einen Sitz gewinnen

Weiter strebt die SVP mit Nick Tschumper einen Sitzgewinn an. Bei vier neuen Kandidierenden und nur drei Rücktritten erwächst auch den verbleibenden Bisherigen Konkurrenz. Es sind dies Thomas Merz (SP), Pirmin Sieber (CVP) und Andreas Stauffacher (SVP).

Bei den Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) der Räte zeigt sich das gleiche Bild: eine ruhige Wahl in die GPK der Schulgemeinde, eine Kampfwahl in jene der Politischen Gemeinde.

GPK der Schulgemeinde unbestritten

In der GPK der Schulgemeinde treten drei von fünf Mitgliedern wieder an: Markus Egli (CVP), Tamara Hilbi (CVP) und Helen Lusti (FDP). Zwei treten zurück: Christoph Buri (CVP) und Anita Grob (FDP). Deren Ersatz steht so gut wie fest, es gibt mit Joey Isenring (SVP) und Christine Kaiser Hediger (FDP) nur zwei neue Kandidierende.

In der GPK der Politischen Gemeinde sind ebenfalls fünf Sitze zu vergeben, es kandidieren jedoch acht Personen dafür. Neben den Bisherigen Roman Alpiger (parteilos), Hansueli Hofer (SVP) und Andreas Kohler (SP) wollen gleich fünf den Sprung schaffen: Hansueli Alder (parteilos), Heidi Bräker-Scherrer (SVP), Alfred Britt (parteilos), Anita Grob (FDP) und Patrick Rutz (FDP). Nicht mehr antreten werden Christoph Birrer (FDP) und Ueli Bleiker (FDP).