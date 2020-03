Kein Wochenmarkt in Wil: Dank Bestellservice in der Altstadt sind alle gut versorgt Kunden wie Marktfahrer finden Gefallen am Bestellservice als Ersatz für den Wiler Wochenmarkt. Dieser fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Fabio Giger 22.03.2020, 14.02 Uhr

«Social Distancing» wird tadellos eingehalten: Die Leute holen in der Wiler Altstadt ihre Bestellungen ab. Foto: FAbio Giger

«Guete Morge mitenand» grüsst eine Frau und schliesst sich der Warteschlage in der Wiler Altstadt an. Alle im Hof quittieren mit einem kurzen Wink oder Kopfnicken. An diesem Samstagmorgen sind nur elf Personen zugegen. Alle wahren Abstand zueinander – «Social Distancing» ist angesagt.