Kein Weihnachtsmarkt in Brunnadern Wegen der weiterhin unsicheren Pandemielage verzichtet das Organisationskomitee auf die Durchführung des diesjährigen Brunnödliger Weihnachtsmarkts. 09.09.2020, 09.21 Uhr

In diesem Jahr findet in Brunnadern kein Weihnachtsmarkt statt. Bild: PD

(pd/rus) Seit 36 Jahren findet in Brunnadern ein Weihnachtsmarkt statt. Nicht so dieses Jahr. Die beliebte Tradition wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Entscheid sei nicht schwergefallen, lässt das Organisationskomitee mitteilen. In Anbetracht der weiterhin unsicheren Pandemielage übernehme man aber Verantwortung und entscheide sich schweren Herzens «gegen eine Durchführung des Marktes 2020 aber für die Gesundheit der Bevölkerung».