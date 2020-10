Kein Sieger im 3.-Liga-Duell zwischen Ebnat-Kappel und Neckertal-Degersheim – die Obertoggenburger bleiben am Tabellenende In einem hart umkämpften Spiel trennen sich Ebnat-Kappel und Neckertal-Degersheim unentschieden 1:1. Hinterberger bringt das Heimteam mit einem Kopfball in Führung – Ajdarpasic kann kurz vor Schluss ausgleichen. Dionne Kauf 12.10.2020, 12.06 Uhr

Stefan Hinterberger (am Ball) schoss für Ebnat-Kappel das 1:0. Kurz vor dem Abpfiff fiel dann noch der Ausgleich. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem sowohl der FC Ebnat-Kappel als auch der FC Neckertal-Degersheim die letzten beiden Spiele verloren hatte, musste nun auf beiden Seiten ein Dreier her.

Der Siegeswille beider Teams machte sich gleich von Anfang an bemerkbar. Schlussendlich konnte aber keine der beiden Mannschaften ihren «Traum vom Sieg» wahrmachen. Nach neunzig intensiven Minuten wurden die Punkte beim 1:1 geteilt.

Gute Chancen auf beiden Seiten

Der FC Neckertal-Degersheim begann das Spiel mit einem regelrechten Powerplay. Schon nach zwei Minuten kamen sie dem gegnerischen Tor sehr nahe. Doch die Ebnater Defensive liessen sich davon nicht beirren und hielten dem Druck souverän stand.

Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde wurde es in der 17. Minute zum ersten Mal brandgefährlich. Frischknecht spielte die Ebnater Verteidigung aus und stand praktisch allein vor dem Tor. Schlussmann Niederer konnte die Einheimischen mit einer starken Parade vor einem Rückstand retten.

Beide Teams erarbeiteten sich in den Minuten bis zur Pause gute Chancen, konnten diese aber nicht für sich nutzen. So wollte beispielsweise auch bei Roth, der von Figaro in der 37. Minute im Strafraum schön angespielt wurde, das Runde nicht ins Eckige.

Hinterberger trifft – Gäste bleiben hartnäckig

Nach dem Seitenwechsel drängte Ebnat-Kappel auf das erste Tor. In der zweiten Minute nach Wiederanpfiff ergab sich die erste grosse Chance: Stäheli wurde von Kuhn angespielt, doch sein Schuss verfehlte das Tor. Bei dieser Torchance sollte es nicht bleiben.

Immer wieder kamen präzise Pässe aus dem Mittelfeld zu den Ebnater Stürmern, die der gegnerischen Abwehr das Leben schwer machten. In der 57. Minute wurden die Bemühungen der Ebnater belohnt. Hinterberger traf mit einem unhaltbaren Kopfball nach einer Flanke von Roth zum 1:0.

Die Neckertaler wollten den Rückstand nicht auf sich sitzen lassen und legten nun einen Gang zu. Immer wieder kamen sie in die Nähe des gegnerischen Strafraums, die Ebnater Verteidigung stand jedoch kompakt und liess die gegnerischen Stürmer nicht zum Abschluss kommen.

Die Gäste blieben aber hartnäckig. In der 89. Minute fiel dann der Ausgleich. Ajdarpasic nutzte eine Verwirrung im Strafraum des Gegners und hämmerte den Ball mit einem satten Volleyschuss ins Tor. Somit rettete er seine Mannschaft kurz vor Abpfiff vor einer Niederlage.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.