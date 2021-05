Kolumne Kein «Füfer und s’Weggli» Es gibt nicht immer alles immer gleich zu haben. Manchmal macht auch Kleinvieh Mist, meint Redaktor Urs M. Hemm. Urs M. Hemm 20.05.2021, 17.00 Uhr

Es gibt nicht immer den «Füfer und s'Weggli». Andrea Weibel / Aargauer Zeitung

Schon seit Jahren sammle ich Fünfräppler. Regelmässig durchforste ich das Münzfach meines Portemonnaies und sortiere das unnötige Gewicht aus. Freilich gibt es immer wieder Situationen an der Ladenkasse, an denen ich den Fünfräppler gebrauchen könnte: «Nün Franke und füfenünzg Rappe» heisst es dann. In solchen Fällen gebe ich aber immer gleich eine Zehnernote oder zehn Franken in Form von Fünflibern, Zwei- oder Einfränklern. Denn das Abzählen von kleinem Münz an der Ladenkasse ist mir zuwider. Vor allem, wenn sich hinter mir eine Schlange bildet.

Nicht nur, dass ich keine Lust habe, kleine Münzen aus meinem Portemonnaie zu klauben, bis ich in Form von Zehn- und Zwanzigrappen-Stücken und natürlich des Füferli den geforderten Betrag zusammen habe. Ich denke auch immer an die Menschen, die hinter mir an der Kasse stehen: Da sind Schülerinnen und Schüler, die nur eine begrenzte Pause haben und sich in der kurzen Zeit etwas zu trinken und zu essen holen müssen. Da sind aber auch die Arbeiter der nahen Baustelle, die eine ebenso kurze Mittagspause wie die Schüler haben und sich ihre nötigen Kalorien für den weiteren Arbeitstag kaufen sollten. Aber ganz allgemein: Wer will unnötig Zeit an einer Ladenkasse verschwenden, nur weil jemand seinen Münzvorrat loswerden will. Ich würde mich in solchen Situationen einfach schlecht fühlen,wenn ich Minuten an der Kasse vergeude: «Warted si: Füf und zwei macht siebe und nomol zwei macht nün, denn zeh, zwanzg, macht drissig, nomol zeh macht vierzig und no do es füfzgi und no füf, volià nün Franke und füfenünzg Rappe.

Natürlich kann mich sich mit dem Fünfräppler auch heute kein Weggli mehr kaufen. Die Zeit ist tatsächlich längst vorbei. Auch, dass es den «Füfer und s’Wegggli»gibt, wie wir es vom Sprichwort kennen, ist schon lange Vergangenheit. Eigentlich. Denn viele Menschen glauben noch immer, dass sich die Welt nur um sie dreht und, dass ein Weggli noch immer für fünf Rappen zu haben ist.

Ich werde weiterhin fleissig meine «Füferli» sammeln und mir dann das leisten, was ich für diese «Füferli» auch verdiene – nicht mehr und nicht weniger. Es gibt kein «Füfer und s’Weggli».