Kein Ansturm auf die Badi Ebnat-Kappel trotz Hitze – Ein Sprungturm-Wettbewerb mit prominent besetzter Jury soll Abhilfe schaffen Die Besucherzahlen der Badi in Ebnat-Kappel halten sich bisher im Rahmen. Der Sprungturm-Wettbewerb war jedoch ein Erfolg. Unter den Augen des ehemaligen Freestyle-Skier und Olympiateilnehmers Joel Gisler und René Menzi, welcher früher Geräteturner war, zeigte der Nachwuchs kunstvolle Sprünge vom Ein- und Drei-Meter-Turm. Natascha Gmür 28.06.2020, 17.32 Uhr

Die Jury-Mitglieder Joel Gisler (links) und René Menzi. Joel Gisler zeigt vom Sprungturm, wie es geht. Ruedi Artho (oben links), René Menzi (vorne links) und Joel Gisler (vorne rechts) mit den Gewinnern des Sprungturm-Wettbewerbs. Betriebsleiter Ruedi Artho gibt Anweisungen. Dankbar werden die Tipps von Joel Gisler angenommen.

Wasserplätschern und laute, fröhliche Stimmen hört man am vergangenen Samstagnachmittag bereits draussen vor der Badi in Ebnat-Kappel. Vor dem Eingang bildet sich eine Schlange, die länger erscheint, als sie tatsächlich ist, da die einzelnen Familien und Jugendlichen einen grösseren Abstand zueinander einhalten müssen, als in den Saisons zuvor. Eine Familie, welche kein Saisonabonnement besitzt und deshalb nicht ohnehin registriert ist, gibt gerade an der Kasse ihre Personalien an. Die Lufttemperatur beträgt 28°C, die Wassertemperatur 24°C.

Die Tische und Stühle des Kiosks stehen verteilt über den gesamten Eingangsbereich, um auch dort genügend Abstand einhalten zu können. Badegäste liegen weit auseinander auf dem den Rasen auf ihren Badetüchern, oder kühlen sich im Wasser ab.

Der grosse Ansturm ist ausgeblieben

Drinnen wartet bereits der Betriebsleiter der Badi, Ruedi Artho. Er meint, wenn es zwischendurch nicht immer diese Regenschauer gäbe, hätten in den vergangenen Tagen womöglich noch einige Leute mehr die Badi besucht. Der grosse Ansturm ist also bis jetzt ausgeblieben. Er sagt:

«Trotzdem ist es erfreulich mit anzusehen, dass viele Badegäste gerne kommen und die Abstandsregeln mehrheitlich selbstständig einhalten.»

Der Platzbedarf der einzelnen Badegäste hat der Verband für Hallen- und Freibäder VHF kürzlich von zehn Quadratmetern auf fünf reduziert, erklärt Ruedi Artho weiter. Laut dieser Vorschrift dürften so in der Badi Ebnat-Kappel theoretisch 840Leute das Bad besuchen. Ruedi Artho sagt dazu: «Es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass so viele Badegäste gleichzeitig die Badi besuchen. Deswegen wird das mit dem Platz auch künftig kein Problem sein.»

Sprungturm-Wettbewerb mit Olympiateilnehmer

Heute soll ein Sprungturm-Wettbewerb stattfinden. In der Jury sitzen der ehemalige Freestyle-Skier und Olympiateilnehmer Joel Gisler und René Menzi, welcher früher Geräteturner war.

Zum Aufwärmen zeigt Joel Gisler einige Sprünge vom Ein- und Drei-Meter-Sprungbrett. Nach einem besonders gelungenen Doppelsalto jubeln ihm einige Kinder begeistert zu und er verrät den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einige Tipps, welche diese sofort versuchen umzusetzen.

Dunkle Wolken zum Schluss

Durch ein Megafone gibt Ruedi Artho den Startschuss mit den Worten:

«Gebt Gas und habt Spass».

So zeigen elf Buben und ein Mädchen zwischen sechs und fünfzehn Jahren in verschiedenen Kategorien ihr Können.

Pünktlich zum Schluss des Wettbewerbs bilden sich dunkle Wolken am Himmel und kurz spürt man ein paar Regentropfen auf der Haut.

Die Ränge werden verkündet und die stolzen Teilnehmer erhalten Frisbees, Schlüsselbänder und Badebälle als Preise.