Kantonsstrasse Bevölkerung ohne Einwände: Mangelhafte Brücken in Nesslau werden 2023 ersetzt Die beiden Brücken Luteren und beim Seebengatter weisen Mängel bezüglich Trag- und Hochwassersicherheit auf. Deshalb werden sie im kommenden Jahr für 2,5 Millionen Franken ersetzt. Die Gemeinde Nesslau muss rund 163'000 Franken der Kosten übernehmen. Alain Rutishauser 07.10.2022, 17.00 Uhr

Die Brücke beim Seebengatter weist massive Mängel auf und wird daher im kommenden Jahr ersetzt. Bild: Urs M. Hemm

Vor zwei Jahren beschloss der Kantonsrat den Ersatz der Brücke Luteren Ennetbühl in Nesslau. Auch die Brücke beim Seebengatter weiter talaufwärts will der Kanton St.Gallen erneuern.

Weil die beiden Brücken eine Kantonsstrasse tragen, liegt die Verantwortung für das Bauvorhaben beim Kanton. Dieser teilte der Gemeinde Nesslau mit, dass die Brücke Luteren massive Mängel aufweise, einerseits in Bezug auf die Tragsicherheit, andererseits sei aus wasserbaulicher Sicht die Hochwassersicherheit nicht gewährleistet.

Die Grüne stellte zwei Anträge auf Rückweisung des Beschlusses

Sowohl in der Kantonsratssession vom 15. bis 17. Februar 2021 als auch an der Session vom 19. und 20. April 2021 stellten die Grünen einen Antrag auf Rückweisung des Kantonsratsbeschlusses. Am 20. April 2021 wurde dem Beschluss mit 78 zu 35 Stimmen jedoch zugestimmt.

Beim Bauvorhaben sind Anpassungen auf einer Länge von rund 160 Metern erforderlich. Somit muss der Gemeindestrassenplan sowie der Fuss-, Wander- und Radwegplan angepasst werden.

Dazu wurde der Teilstrassenplan «Ersatz Brücke Luteren, Seebengatter» ausgearbeitet, der eine Verlegung der Wanderwege, der Waldstrasse und des Bruederschwendiwegs beinhaltet.

Da die Brücke eine Kantonsstrasse trägt, liegt die Verantwortung für das Bauprojekt beim Kanton St.Gallen. Bild: Urs M. Hemm

Keine Eingaben oder Beschwerden aus der Bevölkerung

Im September teilte die Gemeinde Nesslau mit, für die Bevölkerung bestehe die Möglichkeit, sich zum kommunalen Teilstrassenplan zu äussern. Allfällige Eingaben konnten bis am 2. Oktober 2022 schriftlich beim Gemeinderat erfolgen, bis dahin war der Teilstrassenplan auf der Website der Gemeinde und im Dachgeschoss des Gemeindehauses einsehbar.

Wie die Gemeinde Nesslau am Freitag auf Anfrage mitteilte, gab es innerhalb der festgelegten Frist keine Eingaben oder Beschwerden aus der Bevölkerung.

Die Bauarbeiten werden deshalb wie geplant durchgeführt und sind auf das kommende Jahr angesetzt. Die Arbeiten werden Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Franken verursachen. Davon soll laut Strassengesetz die Gemeinde Nesslau einen Anteil der Kosten für Geh- und Radwege übernehmen, insgesamt rund 163'500 Franken.