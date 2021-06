Kanti Wattwil bringt "Die Pest" als Coronastück auf die Bühne

Kantonsschule Wattwil Kunst ist ein Spiegel der Gesellschaft: Wie Schülerinnen und Schüler das Thema Corona auf die Theaterbühne bringen Die Theatergruppe «in szenario» der Kantonsschule Wattwil arbeitet mit einer Adaption von «Die Pest» die Coronazeit auf ihre Art und Weise auf. Premiere des Stücks ist am Donnerstagabend. Sabine Camedda 02.06.2021, 05.00 Uhr

Ein skurriler Totentanz: Die Theatergruppe «in szenario» der Kantonsschule Wattwil lockert die triste Geschichte auf. Bild: Sabine Camedda

Es ist eine dunkle Zeit. Nur zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht der französische Autor Albert Camus «Die Pest». Eine Geschichte, die in einer Stadt in Nordafrika spielt. Eine Geschichte, in der eine seit langem verbannt geglaubte Krankheit wieder ausbricht.

Diese dunkle Zeit transferiert die Theatergruppe «in szenario», bestehend aus einem Dutzend Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Wattwil, in die heutige Zeit. Und ins Chössi-Theater in Lichtensteig. Dort führt sie das Stück an den nächsten Abenden auf.

Ideen von Albert Camus verbunden mit dem Heute

Die Schülerinnen und Schüler der Kanti haben sich während der Coronazeit auf die Materie des Buches eingelassen, eigene Texte geschrieben und Choreografien einstudiert. Sie haben dabei erstaunliche Parallelen entdeckt. Schon im Werk von Albert Camus ist die Rede von der totalen Abschottung und von der Schliessung der Geschäfte, was wir heute unter dem Begriff «Lockdown» verstehen.

Die Nase voll von der Situation: Was die Schauspieler beim Stück

«Die Pest» fühlen, kommt einigen im Publikum sicher bekannt vor. Bild: Sabine Camedda

Aufgenommen haben die Schauspielerinnen und Schauspieler auch Themen wie Hamsterkäufe, die Überlastung des Gesundheitspersonals, die Suche nach Impfstoff oder die Müdigkeit der Bevölkerung, den Coronafrust.

Ergänzt haben sie dies unter anderem mit einer Szene zum Thema Masken. Sie äussern, wie sich Jugendliche mit der Gesichtsmaske fühlen und regen zum Nachdenken an. Trotz der Parallelen der Krankheiten lässt «in szenario» durchblicken, dass Albert Camus das Werk als Allegorie auf die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges schrieb und für ihn die Nazis «die Seuche» waren.

Erzählerinnen und Musik verbinden die Szenen

Die Geschichte wird in einzelnen Szenen gespielt, die von zwei Erzählerinnen verknüpft werden. Sie bleiben aber nicht die unbeteiligten Leserinnen von Albert Camus’ Buch, sondern werden selbst ins Geschehen integriert. Die Szenen werden von Musikerin Claudia Dischl am Klavier begleitet.

Die Erzählerin (rechts) nimmt eine wichtige Aufgabe im Stück wahr, sie fügt die Szenen auf der Bühne zusammen. Bild: Sabine Camedda

Die Bühne bleibt leer, die Schauspielerinnen und Schauspieler behelfen sich lediglich mit wenigen Requisiten. Das sei eine Konzession an die Coronazeit, verrät Regisseurin Barbara Bucher: Jeder berührt nur seine Gegenstände, Körperkontakt gibt es während des ganzen Stücks nicht.

Alle sind froh, dass sie vor Publikum spielen dürfen

Die Probenarbeit sei nicht leicht gewesen, erzählt Barbara Bucher kurz nach der ersten Hauptprobe. Die Beteiligten mussten sich jeweils mit einer Hygienemaske schützen, was beim Einstudieren der Szenen und des Textes nicht leicht gewesen sei. «Die Schülerinnen und Schüler mussten lange am Thema bleiben und mitmachen, obwohl erst vor kurzem klar wurde, dass wir vor Publikum auftreten dürfen», sagt Barbara Bucher weiter.

Umso mehr seien alle erleichtert, dass es klappt. Ausserdem ist die Theatergruppe mit einem kleineren Ensemble auf der Bühne.

Die Regisseurin ist überzeugt, dass «Die Pest» und diese Aufführungen für die Schülerinnen und Schüler eine Chance sind.

«Kunst hat die Aufgabe, ein Spiegel der Gesellschaft und der Aktualität zu sein.»

Sie alle hätten die Möglichkeit gehabt, das Thema Corona auf eine künstlerische Art zu erforschen.



Hinweis

Aufführungen von «Die Pest» im Chössi-Theater in Lichtensteig: Donnerstag 3. Juni, Freitag 4. Juni, Samstag 5. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Sonntag 6. Juni um 17 Uhr. Pro Vorstellung können 65 Personen im Publikum sitzen. Platzreservation erforderlich unter Telefon 058 228 23 99 oder E-Mail an info@choessi.ch. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.