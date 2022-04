Theatergruppe in szenario der Kanti Wattwil spielt Amadeus

Kantonsschule Grosses Musikgenie auf kleiner Chössi-Bühne: Theatergruppe «in szenario» führt das Stück «Amadeus» auf Der Film «Amadeus» war den Schülerinnen und Schülern der Kanti Wattwil nicht bekannt. Dennoch wagten sie sich unter der Regie von Barbara Bucher und mit musikalischer Begleitung von Claudia Dischl ans gleichnamige Stück – Premiere ist am Mittwochabend. Sabine Camedda 26.04.2022, 18.00 Uhr

Der alte Antonio Salieri (Mitte) bringt das Publikum mit seinen Erzählungen immer wieder zurück an den kaiserlichen Hof in Wien. Bild: Sabine Camedda

Der verbitterte alte Mann – der Komponist Antonio Salieri – sitzt am Bühnenrand in einem Polstersessel. Das Leben ist ihm verleidet, und doch setzt er zu seiner Lebensbeichte an. Er habe Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Gewissen, sagt er. Oder doch nicht?

Antonio Salieri, einmal als alter und einmal als junger Mann, ist es, der das Publikum durch das Theaterstück Amadeus führt. Er erzählt, wie es damals zu und her gegangen ist, als er als Kapellmeister am kaiserlichen Hof in Wien tätig war und das «Wunderkind» Wolfgang Amadeus Mozart seinen Weg kreuzte.

Die Handlung ist wie der Film aus den 1980er-Jahren

Theaterregisseurin Barbara Bucher Bild: PD

«Die Handlung des Stücks ist vielen Menschen bekannt, weil sie den Film aus den 1980er-Jahren gesehen haben», sagt Regisseurin Barbara Bucher, die bereits mehrere Produktionen der Theatergruppe «in szenario» erfolgreich auf die Bühne gebracht hat. Die zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler hätten den Film aber nicht gekannt. «Das hat mich in der Idee bestärkt, diesen Stoff auszugraben», sagt Barbara Bucher.

«Sie waren schnell begeistert davon, ‹Amadeus› aufzuführen», erzählt die Regisseurin weiter. Gerade nach der eher dunklen Aufführung von Camus’ «Die Pest» im vergangenen Jahr, bei der es kaum Requisiten hatte, brauchten die jungen Leute etwas anderes. Und, sagt Barbara Bucher:

«Sie hatten viel Freude, sich zu verkleiden, die Perücken anzuziehen und sich zu schminken.»

Weil zwischen der Stückwahl und der Aufführung nur wenig Zeit blieb, zog Barbara Bucher ein fertiges Stück aus der Schublade, bearbeitet von einer ihrer Freundinnen.

Livemusik, die Besonderheit der Kanti-Aufführung

Dennoch bieten die Aufführungen des Stücks eine Besonderheit: Die Musikerin Claudia Dischl spielt live am Flügel. Die 17 Motive, die mehrheitlich von Wolfgang Amadeus Mozart komponiert wurden, fügen sich perfekt ins Stück ein und lockern es auf.

Wolfgang Amadeus Mozart (rechts) freut sich über die Erstaufführung seiner Oper «Die Zauberflöte». Bild: Sabine Camedda

Es sei für die Schauspielerinnen und Schauspieler immer eine Überraschung, wenn ein zusätzliches Element in den Proben dazukomme, sagt Barbara Bucher. So sei es diesmal mit der Musik gewesen.

Es bleibt viel Raum für Fantasie

Das Stück im Chössi-Theater in Lichtensteig aufführen zu können, zwinge sie zu einigen Kompromissen, sagt die Regisseurin. Denn mit maximal zwölf Mimen und dem Flügel bleibe nicht mehr viel Platz für Requisiten auf der Bühne.

«Aber wir haben im Chössi-Theater genau die Atmosphäre, die wir möchten.»

Zudem, streicht Barbara Bucher einen weiteren Vorteil heraus, bleibe dem Publikum viel Raum für Fantasie. So kommt das Stück ohne Kulissen aus – und dennoch kann man den Geist am kaiserlichen Hof in Wien irgendwie spüren.

Premiere ist am Mittwochabend

Nach den letzten intensiven Probetagen feiert «in szenario» am Mittwochabend um 19.30 Uhr Premiere. Die weiteren Aufführungen sind am Donnerstag, am Freitag (jeweils um 19.30 Uhr) und am Samstag um 20.15 Uhr.

Die Plätze seien schon gut verkauft, sagt die Musikerin Claudia Dischl. Sie empfiehlt, den Vorverkauf zu nutzen.