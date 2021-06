Kantonsratspräsidium Wahlfeier zum Amtsende: Bruno Cozzio – der «Olma-Präsident» im Coronajahr Eigentlich hätte die Feier vor einem Jahr stattfinden sollen. Doch die Coronapandemie machte den Organisatoren der Wohnortgemeinde des Kantonsratspräsidenten Bruno Cozzio (CVP) einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wurde der Anlass auf der Henauer Sportanlage Rüti nachgeholt. Philipp Stutz 08.06.2021, 08.26 Uhr

Die Gemeinde Uzwil beschenkte Claudia und Bruno Cozzio mit einer Skulptur des Künstlers Hans Thomann. Bild: Philipp Stutz

«Beim vierten Anlauf hat’s endlich geklappt», sagte Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel bei der Begrüssung. Endlich konnte die Wahl Bruno Cozzios zum Präsidenten des Kantonsrats gefeiert werden. Coronabedingt nicht wie üblich am Anfang, sondern erst am Ende seiner einjährigen Amtszeit. Doch das Wetter wollte an diesem trüben Montagabend auf der Henauer Rüti partout nicht mitspielen. Es regnete. Und weil die Feier unter freiem Himmel stattfand, waren alle froh um die von einer Bank offerierten Pelerinen.