Petition will Aus für Latein an Kanti Wattwil verhindern

KANTONSRAT Politikum Latein: Deshalb stellen sich Kantonsräte gegen die Abschaffung des Schwerpunktfachs an der Kanti Wattwil Kantonsräten aus verschiedenen Wahlkreisen missfällt die geplante Abschaffung des Schwerpunktfachs Latein an der Kanti Wattwil, zumal die übliche Mindestzahl an Lateinschülerinnen und -schülern im neuen Schuljahr erreicht werde. Eine Interpellation zu diesem Thema wurde in der April-Session eingereicht. Fast alle Toggenburger Kantonsräte haben unterzeichnet. Martin Knoepfel Aktualisiert 25.04.2022, 19.08 Uhr

Lateinunterricht in einer Schule auf dem Rückzug? Die Schülerin schreibt: «Was auch immer du tust, tue es klug und bedenke das Ergebnis.» Bild: Michel Canonica

Gibt es ab dem neuen Schuljahr, das nach den Sommerferien beginnt, kein Schwerpunktfach Latein mehr an der Kantonsschule Wattwil? Dass die kantonale Bildungsdirektion genau das plant, befürchten offenbar vier Kantonsräte, die in der April-Session eine Interpellation zu diesem Thema eingereicht haben.

Fast alle Toggenburger Kantonsräte haben die Interpellation unterzeichnet. Bei den Erstunterzeichnern handelt es sich um Adrian Gmür (Mitte, Bütschwil-Ganterschwil), Ivan Louis (SVP, Nesslau) und Martin Sailer (Wildhaus-Alt St.Johann) sowie um den Stadtpräsidenten von Rapperswil-Jona, Martin Stöckling (FDP).

Petitionen hatten keinen Erfolg

Kantonsrat Adrian Gmür (Mitte, Bütschwil-Ganterschwil) in der April-Session des Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Der Grossteil der Lehrer der Kanti Wattwil und die Schüler haben zwei Petitionen an die Bildungsdirektion gerichtet. Sie haben diese aber bisher nicht umstimmen können. Die Interpellanten möchten vom Regierungsrat deshalb wissen, was die Gründe für den Entscheid sind.

Sie weisen zugleich darauf hin, dass die bisher erforderliche Mindestanzahl von sechs Schülerinnen und Schülern für das Schwerpunktfach Latein auch für das kommende Schuljahr 2022/23 erreicht wurde.

Kann sich Wattwil so von Wil abheben?

Die Kantonsräte sind sicher, dass sich die Kantonsschule Wattwil mit dem Schwerpunktfach Latein von der Kantonsschule Wil abheben kann, da diese kein solches Angebot mehr kenne. Die Interpellanten fragen unter anderem, welche Bedeutung Latein für den Regierungsrat überhaupt noch habe und ob dieser auf seinen Entscheid zurückkomme.

Adrian Gmür weist darauf hin, dass die Jugendlichen, die im nächsten Schuljahr an die Kanti Wattwil kommen, eine Aufnahmeprüfung bestanden haben. Er stösst sich am Vorgehen des Kantons.

«Jetzt sagt man den Jugendlichen, dass sie doch etwas anderes machen müssen, weil der Kanton nachträglich die Spielregeln geändert hat. Ich hoffe, dass der Regierungsrat angesichts der Petitionen seinen Entscheid überdenkt. Es geht ja nicht um Millionen-Investitionen.»

Adrian Gmür hegt noch Hoffnungen, das Aus fürs Latein als Schwerpunktfach in Wattwil abzuwenden.

«Das Latein-Angebot in Wattwil macht es wahrscheinlicher, dass Jugendliche aus dem unteren Teil des Toggenburgs hierher kommen.»

Normalerweise werden Interpellationen in der folgenden Session beantwortet. Das ist in diesem Fall der Juni. Dann könnte es zu spät sein, fürchtet Adrian Gmür. Der Kanton nimmt zu hängigen Vorstössen erst Stellung, wenn die Antwort des Regierungsrats vorliegt.

Latein zu lernen ist kein Nachteil für naturwissenschaftliche Studien

Latein übe das analytische Denken, das für alle Lebensbereiche sinnvoll sei, heisst es im Internet-Auftritt der Kantonsschule Wattwil. An gleicher Stelle wird zudem eine Studie der Universität Zürich von 2008 zitiert. Ihr Fazit: In vergleichenden Prüfungen schnitten Maturanden mit dem Schwerpunktfach Latein über alles am besten ab.

Und auch für ein naturwissenschaftliches Studium scheint Latein kein Nachteil zu sein. Studentinnen und Studenten mit Schwerpunktfach Latein schneiden an der ETH in den Basisprüfungen fast gleich gut ab wie ihre Kollegen mit Schwerpunktfach Physik und Mathematik. Dies, obwohl die Lateinschülerinnen und -schüler im Gymnasium weniger Mathematiklektionen hatten.

In die Stadt St.Gallen pendeln

Weiterhin wird das Schwerpunktfach Latein an der Kantonsschule am Burggraben in der Stadt St.Gallen angeboten. Gegenüber Wattwil verlängert sich aber der tägliche Schulweg für Jugendliche aus dem Linthgebiet und auch aus den Obertoggenburger Gemeinden um mindestens eine Stunde (Hin- und Rückweg). Zudem kostet die Monatskarte für den ÖV mehr. Wattwil ist hinter dem Burggraben die zweitgrösste Kantonsschule im Kanton.

Latein ist zudem nötig für Studien der historischen Wissenschaften, für Theologie und für Sprachwissenschaften. Wer das studieren will und keine Lateinmatur mitbringt, muss das an der Universität nachholen.