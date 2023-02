Kanton St.Gallen: Pendlerabzug erhitzt die Gemüter

Kantonsrat «Automobilisten sind schlechter gestellt als ÖV-Benutzer»: Zwei Toggenburger streiten über die Höhe des Pendlerabzugs Wer im Kanton St.Gallen mit dem Auto zur Arbeit pendelt, wird benachteiligt. Gerade in ländlichen Regionen sorgt das für Unmut. Die beiden Toggenburger Kantonsräte Mirco Gerig (SVP) und Marco Fäh (Grüne) im Streitgespräch. Interview: Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 15.02.2023, 19.01 Uhr

Ist die geltende Obergrenze für den Abzug der Fahrkosten für Pendler zu tief angesetzt? Bild: PD

Berufspendler können im Kanton St.Gallen Kosten für die Fahrt zum Arbeitsplatz bei der Einkommenssteuer abziehen. Wer das Auto nimmt, kann aber höchstens 4460 Franken abziehen. Dies entspricht den Kosten für ein GA 2. Klasse plus 600 Franken für Park-and-ride-Gebühren.

Im Vergleich zu anderen Kantonen sei das sehr wenig, heisst es in der Begründung der Motion, die an der Februar-Session des Kantonsrates von den Fraktionen SVP, FDP und Die Mitte/EVP eingereicht und mit deutlichem Mehr an die St.Galler Regierung überwiesen wurde.

Mirco Gerig (links) und Marco Fäh kreuzen in der Frage um die Erhöhung des Fahrkostenabzugs verbal die Klingen. Bild: Martin Knoepfel

In dieser Thematik völlig unterschiedlicher Meinung sind die beiden Toggenburger Kantonsräte Marco Fäh (Grüne, Necker) und Mirco Gerig (SVP, Mosnang). Diese Zeitung forderte sie zum Streitgespräch heraus.

Mirco Gerig, die heutige Regelung mit einer Obergrenze stammt von 2014. Im Jahr 2015 gab es schon eine Referendumsabstimmung. Die drei Parteien wollen nun die Obergrenze erhöhen. Weshalb diese Hüst-und-Hott-Politik?

Mirco Gerig: Die Automobilisten sind heute schlechter gestellt als die ÖV-Benutzer, denn sie können nicht die vollen Kosten für den Arbeitsweg bei den Steuern abziehen. Toggenburger Arbeitnehmer sind wegen der Streusiedlungen aufs Auto angewiesen. Der Regierungsrat soll deshalb den Abzug für die Fahrkosten anpassen.

Marco Fäh: Das ist eine extreme Darstellung. Die ÖV-Benutzer können nur die effektiven Kosten abziehen. Bei den Autofahrern kommt ein Kilometeransatz zur Anwendung, welcher in vielen Fällen höher ist als die effektiven Kosten. Bei anderen Abzügen für Aus- und Weiterbildungen gibt es ebenfalls Obergrenzen. Die Obergrenze entspricht 20 Kilometern bei einem Vollzeitpensum.

Die Mehrheit der Stimmbürgerschaft hat der Obergrenze vor wenigen Jahren zugestimmt. Brachte die Umsetzung Überraschendes?

Mirco Gerig: Die Obergrenze kam 2014 als Teil eines Sparpakets. Die Ja-Mehrheit an der Urne betrug aber nur 51 Prozent. Zudem realisierte ein Teil der Menschen erst mit der nächsten Steuererklärung, was das Ja sie kostet. Ausserrhoden und der Thurgau haben eine Obergrenze von 6000 Franken, andere Kantone gar keine. Die St.Galler Regelung reicht für Arbeitswege von Wildhaus nach Nesslau und zurück. Wer in Wildhaus wohnt und in Wattwil arbeitet, kann den Weg von Nesslau nach Wattwil nicht abziehen.

Marco Fäh: Es gab bei der Volksabstimmung 2015 auch in praktisch allen Gemeinden des Toggenburgs über 40 Prozent Ja-Stimmen. Die heutige Begrenzung bildet aber zugleich einen Anreiz, die Zersiedlung nicht weiter zu fördern. Wenn die Zersiedlung weitergeht, führt das zu höheren Kosten für die Infrastruktur. Die heutige Regelung ist deshalb raumplanerisch sinnvoll. Nebenbei bemerkt: Der Bund ist restriktiver als der Kanton und begrenzt den Abzug auf 3000 Franken, und das St.Galler Volk hat Ja gesagt zur heutigen Regelung.

Mirco Gerig: Viele Menschen können nicht einfach in die Nähe des Arbeitsorts ziehen. Ich bin kaufmännischer Leiter einer Firma mit Sitz in Mosnang. Ich bin froh um einen Maurer, der im Neckertal lebt und der fünfmal die Woche nach Mosnang pendelt. Die 20 Kilometer reichen da nicht. Es gibt viele Arbeitnehmer, die nicht mit dem ÖV anreisen können, etwa Schichtarbeiter, Mitarbeiter in der Gastronomie oder Pflege.

Marco Fäh: Die 20 Kilometer reichen nur knapp nicht für den Weg vom Neckertal nach Mosnang. Von der Obergrenze sind aber auch Städter betroffen, die in einer Landgemeinde arbeiten. Menschen, die auf dem Land wohnen, können für einen Teil ihres Arbeitswegs den ÖV benutzen, da es vielerorts Park-and-ride-Anlagen gibt. Ein Beispiel ist der Bahnhof Brunnadern-Neckertal.

Mirco Gerig: Die Begrenzung des Pendlerabzugs gilt abgesehen davon auch für E-Autos.

Marco Fäh: Es stimmt, die Obergrenze gilt für alle Antriebsarten. E-Autos verursachen zwar weniger Emissionen, brauchen aber ebenfalls Strassen und verstopfen sie unter Umständen.

Marco Fäh, weshalb lehnen Sie die Motion ab? Um die Obergrenze zu erhöhen, braucht es eine Gesetzesänderung. Gegen die könnten die Grünen dann das Referendum ergreifen und sich so noch profilieren.

Marco Fäh: Wir wollen die heutige Regelung nicht ändern. Deshalb haben wir die Motion der drei Parteien abgelehnt. Ob wir das Referendum ergreifen, kann ich heute noch nicht sagen. Es handelt sich erst um eine Motion, die Gesetzesvorlage folgt ja erst.

Mirco Gerig: Der Kantonsrat hat der Regierung mit der Überweisung der Motion den Auftrag erteilt, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Ich stelle mir eine deutliche Erhöhung der Obergrenze für den Fahrkostenabzug vor.