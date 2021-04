TOGGENBURG Angeklagter vor Kantonsgericht: «Ich ging auf Anweisung des Chefs ins Casino» Ein Geschwisterpaar erhält vom Kreisgericht bedingte Strafen. Schuldig sind die beiden unter anderem wegen des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage respektive Gehilfenschaft dazu und wegen Geldwäscherei. Nun landete der Fall vor Kantonsgericht.

Martin Knoepfel 25.04.2021, 12.00 Uhr

Das Bild wurde in kleinen Tranchen abgehoben.

Bild: Chris Iseli

Total 60 Überweisungen in Höhe von 214'320 Franken zählt die Anklageschrift für die Zeit vom Frühling 2014 bis zum Sommer 2015 mit Orts- und Zeitangaben peinlich genau auf. Die Überweisungen erfolgen vom Konto eines 2016 verstorbenen Hausbesitzers aus Zürich aufs Postkonto einer Wirtin aus dem Toggenburg. Von diesem Konto wird das Geld später von den Angeklagten in meist kleineren Tranchen abgehoben.

Am Donnerstag wehren sich die Angeklagten vor dem Kantonsgericht in St.Gallen gegen ein Urteil des Kreisgerichts Toggenburg von 2019. Angeklagt ist ein Geschwisterpaar. Er ist 43 Jahre alt, sie ist 36-jährig und führt ein Restaurant im Toggenburg.

Bedingte Gefängnis- und Geldstrafen verhängt

Das Kreisgericht hat den Bruder wegen des gewerbsmässigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, wegen betrügerischen Konkurses und wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt. Die Strafe lautet auf 18 Monate Gefängnis und 40 mal 70 Franken Geldstrafe, beides bedingt erlassen mit drei Jahren Probezeit.



Die Schwester hat ihrem Bruder die Benutzung ihres Postkontos erlaubt. Sie erhält wegen Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage und wegen Geldwäscherei eine Geldstrafe von 240 mal 160 Franken, bedingt erlassen auf zwei Jahre.

Vom Vorwurf der illegalen Aneignung wird die Frau freigesprochen. Das Kreisgericht beurteilt ihre Schuld als gering. Sie hat auch keine Vorstrafen. Die beiden Vorstrafen ihres Bruders liegen einige Jahre zurück.



Solidarische Haftung beim Schadenersatz

Privatklägerinnen sind die Ehefrau und die Tochter des Hausbesitzers. Die Angeklagten müssen laut Urteil des Kreisgerichts den Privatklägerinnen rund 200'000 Franken Schadenersatz zahlen, unter solidarischer Haftung. Weiter müssen die Angeklagten den Privatklägerinnen je rund 25'000 Franken ans Anwaltshonorar bezahlen. Dazu kommen die Verfahrenskosten. Die Privatklägerinnen verlangen aber von den Angeklagten 87'000 Franken als Beitrag an ihre Anwaltskosten, ebenfalls mit solidarischer Haftung.



Der Angeklagte arbeitet als Kellner und hat nach eigener Aussage monatlich 300 bis 400 Franken zur Verfügung. Er ist laut einer Aufstellung vom Februar 2016 mit rund 180'000 Franken verschuldet. Ein Teil seines Lohns wird gepfändet. Deshalb ist bei ihm wahrscheinlich nichts zu holen.

Mädchen für alles für seinen Chef

Der Kellner arbeitet 2014 und 2015 als Mädchen für alles für den Hausbesitzer – nach eigener Aussage ohne Arbeitsvertrag oder Lohn. Er ist Gärtner sowie Chauffeur und macht das E-Banking für den Hausbesitzer, der mit einem Token die Codes eingibt.

Dabei überweist der Angeklagte Geld aufs Postkonto seiner Schwester. Dies erklärt er damit, dass er von seinem Chef den Auftrag bekommen habe, ein Konto zu eröffnen, auf das der Chef Geld schicken und von dort wieder abheben könne. Der Hausbesitzer habe ihm versprochen, dass er ihm als Gegenleistung eine oder zwei Liegenschaften überschreiben lassen. Er habe sich blenden lassen, sagt der Kellner.

Geld überwiesen für Barabhebungen?

Der Hausbesitzer habe mit diesem Geld Handwerker bar bezahlt, weil das bequemer gewesen sei. Auch für Bordellbesuche habe das Konto gedient. Auf den eigenen Namen habe er wegen seiner Schulden kein Bankkonto eröffnen können, sagt der Angeklagte. Die Schwester habe ihm dann ausgeholfen.

Vor dem Kantonsgericht sagt eine frühere Sekretärin des Hausbesitzers, sie wisse von keinen Barzahlungen an Handwerker. Der Angeklagte habe manchmal auch allein Zahlungen gemacht, sagt sie. Die Zeugin arbeitet 2014 oder 2015 einige Monate lang einen Tag pro Woche für den Hausbesitzer. Sie hat einen Arbeitsvertrag sowie 1000 Franken Lohn erhalten. Ihren Chef bezeichnet sie als «geistig gesund».



Geldbezüge in Casinos

Geldbezüge in Casinos erklärt der Kellner damit, dass er dort auf Anweisung des Chefs gespielt habe. Der Staatsanwalt ist dagegen überzeugt, dass der Kellner an den E-Banking-Token des Hausbesitzers gekommen ist und das ausgenützt hat, um sich unrechtmässig Geld zu überweisen. Er wirft den Angeklagten vor, sie hätten ihr Opfer als «Selbstbedienungsladen» betrachtet.



Die Wirtin verneint alles Wissen über die unrechtmässige Herkunft des Geldes, das auf ihrem Konto gelandet ist. Sie habe dem Bruder das Konto ohne Hintergedanken zur Verfügung gestellt. Sie habe nur Ende Jahr einen Kontoauszug erhalten und selber nur das Geld abgehoben, das ihr gehört.

Fortschreitende Demenz

Keine klare Antwort gibt es auf die Frage, weshalb die Angeklagte nicht gemerkt haben will, dass sie 20'000 Franken mehr von ihrem Konto abgehoben hat, als ihr zustehen. Sie habe manchmal für den Bruder Geld abgehoben, wenn dieser in Zeitnot gewesen sei und das Geld erst später abholen konnte, sagt sie.



Allerdings hat man den Eindruck, dass das Kantonsgericht ihr nicht glaubt. Der Staatsanwalt weist zudem darauf hin, dass dieses Konto auch für Rechnungen im Zusammenhang mit dem Restaurant dient. Er bezweifelt, dass eine Geschäftsfrau nicht über den Stand eines Kontos Bescheid weiss, auf das auch Geld fürs Geschäft eingeht.



Der Hausbesitzer leidet seit 2011 unter einer fortschreitenden Demenz. 2014 ist er einige Tage in einer psychiatrischen Klinik. Ein Gutachten beurteilt ihn 2015 als nicht mehr geschäftsfähig. Die Kesb errichtet eine Beistandschaft. Die Beiständin stellt später fest, dass die Verwaltung der Häuser vernachlässigt worden ist.



Verkehrsdelikt und betrügerischer Konkurs anerkannt

Die Verteidigerin des Bruders anerkennt das Verkehrsdelikt und den betrügerischen Konkurs. Dafür sei eine Geldstrafe von maximal 25 mal 70 Franken angemessen. Bei den übrigen Punkten beantragt sie einen Freispruch, da der Schuldbeweis nicht erbracht sei. Die Schadenersatzforderung sei abzuweisen oder auf den Zivilweg zu verweisen.



Die Anwältin kritisiert das Kreisgericht scharf. Sie spricht von «wirren Spekulationen» und von «willkürlicher Beweiswürdigung». Man habe ihren Mandanten mit allen Mitteln verurteilen wollen, vermutet die Verteidigerin. In Wirklichkeit habe ihr Mandant im Online-Banking keine Überweisungen machen können, weil der Hausbesitzer den Token immer bei sich gehabt hatte. Den Umweg über das Postkonto der Schwester erklärt die Verteidigerin damit, dass der Hausbesitzer so die Kontrolle über die Geldflüsse habe behalten können.



«Musste keine illegalen Aktivitäten vermuten»



Der Verteidiger der Angeklagten beantragt einen Freispruch von allen Vorwürfen und eine Entschädigung für die Frau. Beide Delikte, die ihr vorgeworfen würden, seien Vorsatzdelikte.

Es stimme nicht, dass seine Mandantin dem Bruder ihr Konto zur Verfügung gestellt habe, damit er Geld dort «parkieren» könne. Seine Mandantin habe weder gewusst noch annehmen müssen, dass der Bruder in illegale Aktivitäten verwickelt sei, sagte der Verteidiger.



Hinweise auf Widersprüche

Der Staatsanwalt konzentrierte sich darauf, auf Widersprüche in den Aussagen der Angeklagten und den Plädoyers der Verteidiger hinzuweisen. Er fragt sich, weshalb die Verteidiger das Prinzip «Im Zweifel für den Angeklagten» in Erinnerung rufen müssten, wenn es eine plausible Erklärung für die Geldflüsse gebe.



Nicht logisch sind für den Staatsanwalt die Barzahlungen an Handwerker, wenn der Hausbesitzer, wie der Angeklagte sage, seine Steuern habe minimieren lassen. Zweifel meldet der Ankläger an der Version an, dass der Hausbesitzer den Angeklagten schamlos ausgenützt habe. Schliesslich weist der Staatsanwalt darauf hin, dass laut den Verteidigern des Angeklagten der Hausbesitzer immer hohe Beträge auf sich getragen habe, während der Angeklagte das Gegenteil behaupte.



Anwalt will höhere Entschädigung

Der Anwalt der Privatklägerinnen begründet die höhere Entschädigung damit, dass die Privatklägerinnen massgeblich zum Verfahren beigetragen hätten. Sie hätten wegen der Lügen der Angeklagten immer wieder neue Dokumente beibringen müssen.

Die Sicherung des Zugriffs auf das Restaurant habe ebenfalls viel Arbeit verursacht, sagt der Anwalt der Privatklägerinnen. Früher hätten schon mehrfach Grundstücke im Besitz der Familie plötzlich den Besitzer gewechselt. Das Urteil wird schriftlich bekanntgegeben.