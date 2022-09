Kantonalmeisterschaft In diesem Jahr turnten auch die Gäste am «Kantonalen» wieder mit An der St.Galler Kantonalmeisterschaft im Einzelgeräteturnen nahmen wiederum über 800 Turnerinnen und Turner teil. Im Gegensatz zur letztjährigen, coronabeeinträchtigten Austragung, waren am vergangenen Wochenende auch wieder Teilnehmer aus drei Gastkantonen mit dabei. Christoph Heer 11.09.2022, 17.00 Uhr

Das Reck war nur eines von mehreren Geräten an den St.Galler Kantonalmeisterschaften im Einzelturnen. Bild: Christoph Heer

Zwei Tage lang Einzelgeräteturnen vom Feinsten, das bot die diesjährige St.Galler Kantonalmeisterschaft, welche wiederum in der Sporthalle Grüenau in Wattwil ausgetragen und vom TSV Salto Wattwil organisiert wurde. Für OK-Präsident Simon Steiger erneut ein bestens funktionierender Sportanlass. «Alles verlief so, wie wir uns das gewünscht haben. Und, dass wieder Teilnehmer ab der Kategorie fünf aus den Kantonen Graubünden, Thurgau und Uri mit dabei waren, war besonders toll», sagte Simon Steiger.

Die Begleitpersonen jener, besagter Gastteilnehmer, sorgten denn auch immer wieder für gute Stimmung in der Halle. So war unter anderem ein kräftiger «Hopp Thurgau»-Ruf, während der Rangverkündigung, bei welcher Celine Bürgi (Geräteriege Eschlikon) auf dem Podest stand, zu hören.

Erst der Wettkampf, dann die Verpflegung

Ein solcher Sportanlass lebt nicht nur vom Sportlichen an sich, es gehört auch das Zusammensein mit den Teilnehmenden von befreundeten Vereinen dazu. Insbesondere beim späteren Genuss in der Festwirtschaft durchmischten sich stets die Sportlerinnen und Sportler verschiedenster Vereine.

OK-Präsident Simon Steiger übergibt den stolzen Siegerinnen die Medaillen. Bild: Christoph Heer

Vorher wird der Fokus jedoch auf das Aufwärmen und den Übungen an den Ringen, am Reck, beim Sprung, Barren oder am Boden gelegt. In den Mittagsstunden dann zwischendurch einer der vielen Höhepunkte, die Rangverkündigung einiger Kategorien. Da gehört es sich natürlich, dass Simon Steiger als OK-Präsident die Medaillen überstreifen kann.

Und auch sonst schaute er, mit allen seiner elf OK-Mitglieder, Helferinnen und Helfern dafür, dass alles reibungslos verläuft. Verdientermassen ernten auch sie einen tosenden Applaus vom Publikum und von den teilnehmenden Geräteturnern.