Schlusslicht: Warum das Toggenburg schlecht abschneidet

Tal der Extreme: Im statistischen Regionsvergleich schneidet das Toggenburg wiederholt schlecht ab Wohlstand, Wirtschaft, Arbeitsmarkt: Das Toggenburg hinkt dem Rest des Kantons in diversen Statistiken hinterher. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.

Blick auf ein typisches Toggenburger Streusiedlungsgebiet in Unterwasser. Bild: Gian Ehrenzeller

Die Ostschweiz ist kleinräumig: In Wil ist das Leben anders als in St.Gallen, am See anders als am Säntis, im Thurtal anders als im Rheintal. Im Kanton St.Gallen treffen auf wenig Fläche verschiedenste Regionen aufeinander. Was unsere Region reizvoll macht, stellt die kantonale Verwaltung vor grosse Herausforderungen.

Daher veröffentlicht die Fachstelle für Statistik des Kantons in unregelmässigen Abständen den Bericht «Regionale Disparitäten» und macht so die Vielseitigkeit des Kantons in Zahlen ersichtlich. Darin geht es vor allem um wirtschaftliche und demografische Aspekte der sechs Regionen des Kantons. Der vor kurzem erschienene Bericht zeichnet vom Toggenburg ein wenig schmeichelhaftes Bild.

Wenig Wohlstand

Am wohl eindrücklichsten liest sich die Statistik zur Steuerkraft. Demnach zahlt eine durchschnittliche Person im Toggenburg satte siebzig Prozent weniger Steuern als in der Linthregion. Damit ist die Bevölkerung des Toggenburg kantonsweit am wenigsten wohlhabend. Ein durchschnittlicher Einwohner kommt hier nur auf rund siebzig Prozent der Steuerkraft des kantonalen Schnitts. Seit 2006 hat sich daran kaum etwas geändert.

Das Bild setzt sich in der Sozialhilfequote fort: Lediglich in der Region St.Gallen ist der Anteil an Bezügerinnen und Bezügern höher. Nur bei der Arbeitslosigkeit ist das Bild umgekehrt: Nirgendwo sonst im Kanton sind so wenige Menschen arbeitslos.

Geringe Wirtschaftsdynamik

Auch im Bereich Wirtschaft zeigt der statistische Bericht, dass sich das Toggenburg deutlich von den anderen Regionen unterscheidet. So ist das Toggenburg die einzige Region, in der im Jahr 2000 rund sechs Prozent mehr Arbeitsplätze existierten als heute – im Rest des Kantons gibt es heute deutlich mehr Stellen als damals.

Symbolisch für den Niedergang der Toggenburger Industrie: Einst war hier ein Textilbetrieb, heute ist es Wohn-, Arbeits- und Kulturraum Stadtufer. Bild: Martin Knöpfli

Die Folge dessen gibt es nirgends im Kanton so wenige Stellen pro Person. Oder anders gesagt: Die Toggenburger arbeiten besonders häufig auswärts, wenige Arbeitnehmerinnen und -nehmer pendeln ins Toggenburg. Einher geht dies mit einem hohen Anteil an KMUs. Ebenso gibt es wenige wissens- und technologieintensive Arbeitsplätze – in beiden Kategorien belegt das Toggenburg jeweils den zweitletzten Platz.

Mehr Zuzüge als Abwanderung

Die verhältnismässig schwache Wirtschaft sorgt in anderen Bereichen für positive Effekte, insbesondere auf dem Wohnungsmarkt. So können sich Toggenburgerinnen und Toggenburger trotz allem die meiste Wohnfläche pro Kopf im ganzen Kanton leisten, denn das Toggenburg bietet mit einigem Abstand den günstigsten Wohnraum im Kanton. Nirgendwo sonst wohnen denn auch so viele Haushalte in der eigenen Wohnung und nicht zur Miete.

Dies scheint das Toggenburg trotz allem zu einem attraktiven Wohnort zu machen: In den vergangenen zwei Jahren zogen mehr Menschen aus anderen Landesteilen hinzu, als dass Toggenburgerinnen und Toggenburger in den Rest der Schweiz abwanderten. Zuvor war diese Binnenwanderungsquote jahrzehntelang negativ gewesen.

Herausforderungen für die Zukunft

Die Fachstelle für Statistik zeigt die regionalen Disparitäten in ihrem Bericht nur auf, ohne sie zu analysieren. Klar ist, dass das Toggenburg nicht grundlos dort steht, wo es ist. In vielerlei Hinsicht hat es die ländlich-montan geprägte Region schwerer als die städtisch und industriell geprägten Gebiete am Rhein und im Mittelland.

Der Bericht zeigt zwar auf, dass sich das Toggenburg durchaus positiv entwickelt. So sind die Gemeinden, die vor 20 Jahren noch kantonsweit am höchsten verschuldet waren, heute finanziell stabil. Doch alle Regionen des Kantons entwickeln sich positiv. Es dürfte also schwierig werden, aufzuschliessen.

