Drei Ziegen getötet: Wolfsrisse in Mels und Ebnat-Kappel

Kanton St.Gallen Wolfsrisse in Mels und Ebnat-Kappel: Drei Ziegen getötet – Kanton bestätigt Sichtung in Pfäfers Schafe, Rinder und Ziegen: Die Wolfsrisse im Kanton St.Gallen mehren sich. Nun kam es zu Vorfällen in Mels und Ebnat-Kappel, wie das Amt für Natur, Jagd und Fischerei bestätigt. Getötet wurden insgesamt drei Ziegen. 31.08.2022, 11.15 Uhr

Im August sind bislang 13 Tiere im Kanton St.Gallen dem Wolf zum Opfer gefallen. Dies geht aus den aktuellen Angaben des Kantons hervor; betroffen waren Schafe, Rinder und Ziegen. Vergangene und diese Woche kam es zu Wolfsrissen in Mels und Ebnat-Kappel: Im Melser Gebiet der Alp Foo wurde am vergangenen Sonntag, 28. August eine Ziege getötet.

Symbolbild: Bernd Thissen / dpa

Am Montag, 29. August kamen im Gebiet Vorderengi in Ebnat-Kappel zwei weitere Ziegen ums Leben. Aktuell werde eine dritte Ziege vermisst, vermeldet Toggenburg24. Zwischen den beiden Vorfällen in Mels und Ebnat-Kappel gibt das Amt für Natur, Jagd und Fischerei auf der Website des Kantons St.Gallen eine Wolfsichtung im Calfeisental in Pfäfers an. (ok)