Kampfwahl nur in den Gemeinderat: Der Wahlsonntag wird in Bütschwil-Ganterschwil vergleichsweise ruhig Der Gemeindepräsident ist unbestritten, die Schulratspräsidentin ebenfalls. In Bütschwil-Ganterschwil dürften die Wahlen keine grossen Wellen werfen. Martin Knoepfel 10.09.2020, 05.00 Uhr

Bald kann man das Dorf Bütschwil umfahren. Die Eröffnung der neuen Strasse am 17. September wird weitaus grössere Wellen werfen als die Gemeinderatswahlen zehn Tage später. Bild: Beat Lanzendorfer (Bütschwil, 4. September 2020)

Karl Brändle ist derzeit Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil und wird das wohl bleiben. Bild: PD

Bei den Gemeindewahlen von Bütschwil-Ganterschwil ist Gemeindepräsident Karl Brändle unbestritten. Bisher hat sich kein Gegenkandidat aus der Deckung gewagt, sodass eine Wahl im ersten Durchgang als wahrscheinlich erscheint.

Das Gleiche gilt für Le Bich Näf-Ha, die Schulpräsidentin. Diese beiden Ämter werden direkt besetzt.

Im Gemeinderat dürfte einer der Neuen auf der Strecke bleiben

Daneben sind fünf Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte zu wählen. Sechs Personen treten an. Es sind zwei Bisherige, Gabriela Buscetto und Peter Moos, sowie neu Martin Gemperle, Christian Keller, Patrick Raschle und Andreas Senti. Anzunehmen ist, dass es einer der Neuen nicht schafft.

In der kommenden Amtszeit ist der Gemeinderat in jedem Fall fast zur Hälfte neu besetzt. Bei der fünfköpfigen GPK der Gemeinde fehlt noch ein Kandidat. Drei Bisherige treten wieder an.

Schulraumbedarf als Thema für die kommende Legislatur

Ende 2019 lebten 4987 Personen ständig in der Gemeinde. Das sind gut 250 oder fünf Prozent mehr als Ende 2015. Das Bevölkerungswachstum steigerte auch den Bedarf an Schulraum. Der Gemeinde-Steuerfuss fiel seit 2015 von 140 auf aktuell 129 Prozent. Einen Rückschlag gab es, als die Micarna in letzter Minute auf den geplanten Geflügel-Schlachthof im Lerchenfeld verzichtete.

In den letzten Jahren war die Hochbautätigkeit in Bütschwil, Ganterschwil und Dietfurt sehr rege, mit neuen Miet- und mit Eigentumswohnungen. Weitere Überbauungen sind geplant. Das dürfte nicht nur mit der Tiefzinspolitik der Notenbanken zu tun haben, sondern auch – und vielleicht noch mehr – mit der Verbesserung der Erschliessung auf der Strasse: Diesen Monat findet nach sechs Jahren, in denen die Bauarbeiten mehrmals zu epischen Staus geführt hatten, die Eröffnung der Umfahrung statt.

Schon bald rollen hier die Autos an Bütschwil vorbei, die heute noch durch Bütschwil fahren. Bild: Ruben Schönenberger (Bütschwil, 12.05.2020)

Welche flankierenden Massnahmen kommen?

Die Umfahrung wird die Gemeinde noch länger beschäftigen: mit flankierenden Massnahmen auf der Land- und der Wilerstrasse. Gegen das Kantonsprojekt wurde schon Widerstand laut. Das Projekt der Gemeinde steht noch aus.

Irgendeine Form von flankierenden Massnahmen müssen Kanton und Gemeinde aber realisieren, denn diese sind Teil des Kantonsratsbeschlusses zum Bau der Umfahrung. Zudem steht der Kanton bei den Umweltorganisationen im Wort. Ebenfalls zu Streit mit der Gemeinde Lütisburg könnte die Sanierung des Hallenbads führen.

Nicht genug Kandidaten für den Schulrat

Am 27. September werden auch der Schulrat und die GPK der Oberstufe Bugalu gewählt. Diese ist eine eigene Körperschaft. Schulratspräsident Hansjörg Furrer hat keinen Konkurrenten. Er kann gleich wie die Kandidatinnen und Kandidaten für den Schulrat und für die GPK dem Wahltag unbesorgt entgegensehen.

Drei bisherige Schulräte und ein neuer Kandidat treten ebenfalls an. Damit bleiben voraussichtlich zwei Sitze leer. Schon die zu Ende gehende Amtsperiode wird der Schulrat übrigens unvollständig beenden: Das Ressort Förderung und Gesundheit ist vakant.

Keine Not für Massnahmen

Eine Notwendigkeit, eine Ersatzverwaltung einzusetzen, bestehe für das Bildungsdepartement nicht. Das antwortete Heidi Roth, die Leiterin Abteilung Recht im Bildungsdepartement, auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Gemäss dem Gesetz über Wahlen und Abstimmungen sei ein Schulrat mit fünf Mitgliedern beschlussfähig, hielt sie fest. Die dreiköpfige GPK der Oberstufe Bugalu stellt sich zur Wiederwahl. Im zweiten Wahlgang ist eine stille Wahl für den Schulrat vom Gesetz her möglich.