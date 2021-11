KAMPFSPORT Vor und nach den Spielen in Asien: Olympiafeeling in der Wattwiler Grünau 234 Kampfsportlerinnen und Kampfsportler aus neun Länder nahmen am zweiten Wattwil Open m Taekwondo teil. Die 7- bis 25-Jährigen zeigten hohe Kicks und harte Schläge. Christoph Heer 01.11.2021, 10.00 Uhr

Voller Einsatz: 2 von 234 Teilnehmern am Wattwil Open im Taekwondo. Bild: Christoph Heer

Taekwondo, ein spektakulärer Kampfsport aus Korea, wird seit 1972 auch in der Schweiz unterrichtet. Peer Steinkellner, OK-Präsident des zweiten Wattwil Open und Schulleiter des Regionalen Leistungszentrum Wattwil, machte während des Turniers am Samstag Werbung in eigener Sache. «Taekwondo ist für Jeden geeignet. Ob jung oder alt, weiblich oder männlich, man tut seinem Körper und Geist nur Gutes in der Ausübung dieses Sports.»