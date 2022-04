Hintergräppelen: Lieber Minus 25 Grad als ein Hitzetag

Kaltluftsee Fasziniert vom Phänomen der Kaltluftseen – Hintergräppelen schlägt Minusrekorde Hintergräppelen, er wohl kälteste Ort der Nordostschweiz, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Stephan Vogt hat eine private Messstation eingerichtet und beobachtet den Ort und misst regelmässig die Temperatur. Adi Lippuner 24.04.2022, 14.22 Uhr

Stephan Vogt bei einer Temperaturmessung vor Ort auf der Hintergräppelen. Bild: PD

Stephan Vogt, Initiant der Messstation Hintergräppelen, gab am Freitagabend in Wildhaus Einblick in sein Hobby. Dabei wurde deutlich, dass der Mitarbeiter von Meteo Schweiz bereits im zarten Alter von zehn Jahren erste Wettertabellen erstellte. «Damals noch von Hand geführt und einfach basierend auf der Faszination für die Kälte an meinem Wohnort im Kanton Thurgau», so der Referent.