Rekordpreise für Wertholz aus dem Toggenburg

KALTBRUNN/TOGGENBURG Wertholzsubmission: Die schönsten Baumstämme brachten viel Geld ein Rund 670 Kubikmeter Holz – davon 13 Prozent aus dem Toggenburg – standen bei der Wertholzsubmission in Kaltbrunn zum Verkauf. Bei einigen Baumsorten wurden die besten je erzielten Preise verzeichnet. Das Toggenburg ist ein guter Standort für den Bergahorn. Martin Knoepfel Aktualisiert 15.03.2022, 05.00 Uhr

Douglasien wurden bei der Wertholzsubmission ebenfalls angeboten. Bild: Josef Bischof

In den letzten Wochen fanden in den Kantonen St.Gallen und Thurgau wieder die schon traditionellen Wertholzsubmissionen statt. Am Samstag war Henau an der Reihe, während der Informationsanlass in Kaltbrunn schon am Freitag über die Bühne gegangen war. Dabei wurden auch Preise bekanntgegeben.

Aus dem Toggenburg lieferten die Reviere von Wildhaus-Alt St.Johann, Nesslau (zwei), Ebnat-Kappel und Wattwil nach Kaltbrunn. Holz aus Forstrevieren von Mosnang bis Kirchberg wurde nach Henau gebracht. In Kaltbrunn waren es rund 670 Kubikmeter, von denen 13 Prozent aus dem Toggenburg stammten. Weitere Standorte in der Ostschweiz sind Buchs, Neuwilen und Güttingen (beide TG).

Schöne Bergahorne sind gesucht

Thomas Abderhalden, Revierförster des Forstreviers Speer. Bild: Franz Steiner

Sehr gefragt war in Kaltbrunn Ulmen-, Nussbaum- und Bergahornholz. Gut war auch die Nachfrage nach der Weisstanne. Laut Thomas Abderhalden, Revierförster des Forstreviers Speer, erzielten schöne Bergahorne mit Riegelstruktur Höchstpreise. Reto Bless, Revierförster des Reviers Kaltbrunn-Schänis Nord, ergänzt, dass auch die Lärche sehr gefragt war.

Solches Holz werde beispielsweise für Furniere in Wohnräumen oder Küchen verwendet sowie für den Innenausbau von Yachten oder Flugzeugen. Schönes Ulmenholz sei ebenfalls gefragt für Furniere. Begehrt sei schliesslich die Eiche, deren Standorte aber vor allem auf dem Seerücken lägen.

Hingegen scheint das Toggenburg ein guter Standort für Riegelahorne zu sein. «Wir hatten schon mehrfach solche Stämme in Kaltbrunn», sagt Reto Bless. Das Problem: Riegelahorne sind selten, und man sieht dem Baum nicht an, dass das Holz eine Riegelstruktur hat, ehe man ihn fällt.

Rekordhohe Preise für Bergahorn und Ulme

Gute Nachrichten für die Waldbesitzer hatte in Henau Revierförster Bruno Cozzio. «Die Menschen erkennen, dass Holz ein fantastischer Werkstoff ist», hatte er gesagt, «und als einheimischer Rohstoff spielt er auch im Energiedenken der Zukunft eine wichtige Rolle.» Und es gab noch eine Information, die für Waldbesitzer wichtig und erfreulich ist: Wirtschaftlich erhole sich die Waldwirtschaft nach vielen Jahren des Preiszerfalles.

Reto Bless ist heute Revierförster im Forstrevier Kaltbrunn-Schänis Nord Bild: Urs Bucher

Auch Reto Bless ist mit dem Gesamterlös sehr zufrieden. Er weist aber zugleich darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen den höchsten und den tiefsten Geboten sehr gross – bis zum Faktor 30 – war.

Beim Bergahorn und bei der Ulme habe es hohe Angebote wie noch nie gegeben. Bisher lag die Spitze laut Reto Bless bei 17'000 bis 18'000 Franken pro Kubikmeter. Dieses Jahr gingen Gebote für 19'000 bis 20'000 Franken ein, die noch von einem Gebot über 25'000 Franken für einen Zwei-Kubikmeter-Stamm übertroffen wurden.

Nur hohe Qualität auf dem Submissionsplatz

Der Zweck der Wertholzsubmission besteht laut Thomas Abderhalden darin, schöne und wertvolle Stämme auf den Submissionsplatz zu transportieren und sie dann dort gebündelt statt einzeln in den Wäldern zu präsentieren. Das vereinfacht die Besichtigung für die Abnehmer und ermöglicht den Waldbesitzern bessere Preise.

Reto Bless weist darauf hin, dass der Transport des Holzes und eine schöne Präsentation auf dem Submissionsplatz nochmals Arbeit verursachen. Schöne Stämme erzielten höhere Preise, mittelmässiges oder schlechtes Holz gehe hingegen nicht besser weg, als wenn man es ab Wald verkaufe. «Auf dem Submissionsplatz findet man Stämme von hoher Qualität», sagt Thomas Abderhalden. Bau- oder Energieholz wird nicht angeboten.

Frist für Angebote schon früher abgelaufen

Am Informationsanlass in Kaltbrunn dürften rund 50 Personen dabei gewesen sein. Es waren vor allem Förster und Forstpersonal aus den Revieren, die Holz geliefert hatten. Auch die betreffenden Waldbesitzer waren eingeladen. Am Anlass wurden die erzielten Preise verkündet.

Händler waren am Freitag an der Wertholzsubmission keine dabei. Der Grund: Sie hatten das Holz schon früher besichtigen können und ihre Gebote ohnehin bis zum 7. März abgeben müssen. Der Zuschlag erfolgte in Kaltbrunn, gleich wie in Henau, meistbietend. Gestern Montag wurden die ersten verkauften Stämme von den neuen Besitzern von Kaltbrunn abtransportiert.

Organisiert wird die Wertholzsubmission durch die Holzmarkt Ostschweiz mit Sitz in Degersheim. Holzmarkt Ostschweiz ist eine Vereinigung der Waldeigentümer der Ostschweiz, des Fürstentums Liechtenstein und der Schweiz.