Kreisgericht: IV-Rentner wegen Gläubigerschädigung verurteilt

Justiz Die Alimente nicht bezahlt und Vorsorgegeld nicht gemeldet: IV-Rentner wegen Gläubigerschädigung verurteilt Nach der Scheidung kam zuerst die Lungenvergiftung, dann drei Herzinfarkte. Ein 59-jähriger Schweizer wurde IV-Rentner – und stand kürzlich wegen ausbleibender Alimente-Zahlungen vor dem Kreisgericht Toggenburg. In einigen Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Christof Lampart 14.11.2022, 12.00 Uhr

Das Kreisgericht Toggenburg sprach den 59-Jährigen in einigen Anklagepunkten auch frei. Bild: Sabine Camedda

Die 2017 erlitt er eine Lungenvergiftung. Das warf den Mann, der schon unter der Trennung von seinen Kindern stark gelitten hatte, vollends aus der Bahn. Die Erkrankung habe ihn an den Rande des Todes geführt und sein Erinnerungsvermögen stark beeinträchtigt, erzählte der 59-Jährige vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig.

So könne er sich heute oft nicht mehr an Daten oder Zahlen erinnern. Auch sonst gehe es ihm sehr schlecht. «Es gibt Situationen, die mich so mitnehmen, dass ich danach drei Tage im Bett liege. Mein Herzvolumen entspricht noch einem Drittel und ich habe ständig Schmerzen in den Füssen.»

Bezüge waren meldepflichtig

Angeklagt war der Mann der mehrfachen Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der versuchten Nötigung, der üblen Nachrede und der mehrfachen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten.

Der Hauptvorwurf war: Zeitweise habe der Beschuldigte seinen drei Kindern keine Alimente gezahlt. Dagegen habe er sich Vorsorgegelder in der Höhe von über 33‘800 Franken auszahlen lassen, ohne dies dem Betreibungsamt zu melden. Dazu wäre er aber verpflichtet gewesen.

Er selbst sagte dazu, er habe die Gelder nicht als Lohn, sondern als Angespartes angesehen und gedacht, dass diese Bezüge nicht meldepflichtig gewesen seien. Zudem habe er das Geld gebraucht, um seinen Lebensunterhalt zu sichern.

Das Gericht beurteilte die Sachlage anders und verurteilte ihn im Sinne der Anklage. Auch sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte in E-Mails an Behörden (KESB) und seine Ex-Frau Letztere in ihrer Würde herabgesetzt habe, da er dieser «Grausamkeit gegen die eigenen Kinder» vorwarf.

Beamter muss was aushalten können

Frei gesprochen wurde der Mann hingegen vom Vorwurf der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten sowie der versuchten Nötigung. Der Mann hatte, im Versuch, seine Kinder häufiger sehen zu können, in E-Mails die KESB Toggenburg und seine Ex-Frau dazu aufgefordert, mit ihm das Gespräch für eine einvernehmliche Lösung zu suchen – was jedoch von diesen abgelehnt wurde.

Dem KESB-Präsidenten schrieb er, dass er die Medien und die Politik über den Fall informieren werde, wenn es nicht zum Gespräch zwischen den Parteien käme. Daraufhin zeigte ihn der KESB-Präsident wegen versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte an. Für den Einzelrichter unverständlich, denn «der Gang an die Medien ist grundsätzlich erlaubt und als Beamter in dieser Stellung muss man sich ein bisschen mehr gefallen lassen als ein Normalbürger», so der Richter.

Auch bezüglich Nötigung erfolgte ein Freispruch. Der Mann hatte wenige Tage nach der E-Mail an den KESB-Präsidenten das Magazin «Der Beobachter» kontaktiert, das Interesse an der Geschichte bekundete. Daraufhin schickte der Mann ein E-Mail an seine Ex-Frau, in der er ihr vom Vorhaben, die Medien zu informieren, schrieb. Die Adressatin antwortete jedoch nicht, sondern zeigte ihn an. Für den Richter war das Vorgehen auch hier «nicht widerrechtlich».

Unbedingte Geldstrafe kassiert

Trotzdem wurde der Mann, da der Richter die schwersten Delikte – Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung und die teilweise Vernachlässigung der Unterhaltspflichten – als gegeben erachtete, unbedingt zu 140 Tagessätzen à 40 Franken oder 140 Tage Freiheitsstrafe verurteilt. Auch muss der Beschuldigte drei Viertel der Verfahrens- und Anwaltskosten übernehmen, die sich auf über 10‘100 Franken belaufen. Den Rest übernimmt die Staatskasse.