Toggenburg: Landwirt entnahm Kies und stand vor Gericht

Justiz Auf Bagatelle statt Ausbeutung erkannt: Landwirt entnahm ohne Bewilligung Kies an der Thur und stand nun vor Gericht Ein Landwirt hatte in der Nähe der Thur Kies entnommen. Dies ohne Bewilligung, weshalb er vor Gericht stand. Das Kreisgericht Toggenburg sprach ihn in den Hauptanklagepunkten frei. Eine Busse setzte es trotzdem ab. Christof Lampart 21.12.2022, 17.00 Uhr

Ein Blick auf die Thur bei Bazenheid. Bild: Sabine Camedda

Ein Toggenburger Landwirt entnahm im Dezember 2021 in der Nähe der Thur Sand und Kies, um damit eine auf seinem Grundstück erstellte Sickerleitung aufzuschütten. Die Menge an Kies, die er mit einem kleinen Traktor abtransportiert hatte, bezifferte die Staatsanwaltschaft auf rund einen Kubikmeter – der Landwirt selbst ging von rund der Hälfte aus. Zu klären war am Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig also nicht die Frage, ob er Kies entnommen hatte, sondern ob er es hätte entnehmen dürfen.